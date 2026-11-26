จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ โต้กลับภาษีทรัมป์ หวั่นสงครามการค้าขยายวง
จีน ญี่ปุ่น และชาติคู่ค้ารายอื่นคัดค้านแผนขึ้นภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ โดยชี้ข้อกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไม่เป็นความจริงและอาจกระทบเศรษฐกิจโลก
รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนการขึ้น ภาษีศุลกากร ครั้งใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2570 เพื่อฟื้นฟูมาตรการเก็บภาษีกับประเทศเศรษฐกิจส่วนใหญ่ หลังศาลสูงสุด สหรัฐ มีคำตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ ให้ยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีในวงกว้างที่ทรัมป์ประกาศใช้เมื่อปีก่อน ความเคลื่อนไหวนี้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงจาก จีน ญี่ปุ่น และคู่ค้ารายอื่นๆ ของ สหรัฐ ที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ
เหตุผลและกลไกการขึ้นภาษีของสหรัฐ
มาตรการใหม่นี้เกิดจากการสอบสวนภายใต้มาตรา 301 โดยนายเจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ ระบุว่าได้ข้อสรุปถึงแนวปฏิบัติของเขตเศรษฐกิจทั้ง 14 แห่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตส่วนเกินและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งระบุว่ากิจกรรมเหล่านั้นไม่เป็นเหตุผล อีกทั้งยังสร้างภาระหรือจำกัดการพาณิชย์ของสหรัฐ ภาษีศุลกากรที่ประกาศเมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำภาษีศุลกากรกลับมาใช้กับประเทศเศรษฐกิจส่วนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ทางการสหรัฐมองว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าAlso readคำทำนายดวงชะตาประจำวันสำหรับทุกลัคนา
จีนปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมเตือนหากไม่แก้ปัญหา
จีนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ กำลังเผชิญกับมาตรการภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 20 โดยทางจีนโต้กลับแนวคิดเรื่องภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินว่าเป็นเพียงข้ออ้างที่ไม่มีมูลความจริง นายกั๋ว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวว่า จีนคัดค้านการนำเรื่องนี้มาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหวังผลทางการเมือง และย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ อัตราภาษีดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือร้อยละ 40 หากสหรัฐเห็นว่าจีนยังดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ และจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ชี้เศรษฐกิจตามกลไกตลาด
ญี่ปุ่นเผชิญกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่จากสหรัฐซึ่งอาจสูงถึงร้อยละ 15 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าได้ยื่นประท้วงต่อทางการสหรัฐแล้ว นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า ญี่ปุ่นไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่ไม่ใช่กลไกตลาด และไม่มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างแต่อย่างใด และรู้สึกน่าเสียดายที่สหรัฐประกาศมาตรการดังกล่าวโดยพุ่งเป้ามาที่ญี่ปุ่นซึ่งได้แจ้งจุดยืนให้ฝ่ายสหรัฐทราบแล้ว ส่วนสิงคโปร์ซึ่งอาจเผชิญกับอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ 20 แสดงความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อข้อเสนอของสหรัฐ โดยกระทรวงพลังงาน การค้า และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ระบุในแถลงการณ์ว่า นโยบายเศรษฐกิจของสิงคโปร์ไม่ได้มุ่งคุ้มครองตลาดภายในประเทศ หรือให้เงินอุดหนุนแก่ภาคการผลิตเพื่อการส่งออกแต่อย่างใด
มาเลเซีย อียู และเวียดนาม ออกแถลงการณ์โต้ตอบ
มาเลเซียระบุว่า ไม่มีกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคการผลิตที่จะก่อให้เกิดการบิดเบือนหรือรบกวนตลาดโลก พร้อมเสริมว่าจะยังหารือและปรึกษากับสหรัฐต่อไป ฝ่ายเวียดนามซึ่งอาจถูกเก็บภาษีในอัตราสูงถึงร้อยละ 35 ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้า ขณะที่สหภาพยุโรป อียู ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศ และอาจเผชิญกับอัตราภาษีร้อยละ 15 จากสหรัฐ ได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ายุโรปเป็นแหล่งของปัญหาภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการขาดความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลกระทบต่อการค้าโลกและทิศทางในอนาคต
การประกาศมาตรการครั้งล่าสุดนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในหมู่ชาติมหาเศรษฐกิจโลก เมื่อสหรัฐใช้มาตรการกีดกันทางการค้าภายใต้ข้ออ้างเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกิน ทำให้ชาติคู่ค้าต้องเตรียมความพร้อมในการตอบโต้หรือเจรจาต่อรอง มาตรการที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 2570 นี้ อาจส่งผลกระทบต่อ供应链ทั่วโลกและการไหลเวียนของสินค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็กและยานยนต์ ที่หลายประเทศกังวลว่าภาษีสูงจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐ
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