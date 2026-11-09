จีน refute spy allegations against NVIDIA CEO Jensen Huang amid chip war tensions
จีนปฏิเสธคำกล่าวหาว่า เจนเซ่น หวง ซีอีโอนVIDIA เป็นสายลับ ให้เหตุผลว่าเป็นการใส่ร้ายทางการเมือง ขณะที่บริษัทเตรียมสืบสวนข้อเท็จจริงหลังมีรายงานความสัมพันธ์กับบุคคลในจีน
กระทรวงการต่างประเทศ จีน ได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อคำกล่าวหาที่ว่า เจนเซ่น หง หรือ เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ เอ็นวีดีดา บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองให้รัฐบาลปักกิ่ง โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นขาดหลักฐานยืนยันและถือเป็นความพยายามทางการเมืองในการสร้างภาพลบต่อ จีน โดยเฉพาะ
รายละเอียดข้อกล่าวหาและความเชื่อมโยง
รายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เปิดเผยว่า เจนเซ่น หวง ได้ให้การต่อที่ประชุมบอร์ดบริหารของเอ็นวีดีดา ยอมรับว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงชาวจีนผู้หนึ่ง ซึ่งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าบุคคลดังกล่าวทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีน รายงานนี้ยังระบุชื่อหญิงคนดังกล่าวคือ อลิซ หวง ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมกะสปีด (Megaspeed) ด้วยAlso readBenQ เปิดตัว ScreenBar Max และ iScreenBar ระบบไฟอัจฉริยะใหม่
รายงานฉบับเดิมระบุว่า อลิซ หวง กำลังถูกสอบสวนในข้อหาพยายามนำชิปคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยลักลอบนำเข้ามายังจีน และมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมข่าวกรองของรัฐบาลปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม เจนเซ่น หวง ไม่ได้เปิดเผยชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนี้ต่อสาธารณะโดยตรง แต่ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อบอร์ดบริหารแล้ว
ปฏิกิริยาทางการทูตและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ออกมาตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน อย่างรุนแรง โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาเรื่องความเป็นสายลับนั้นไร้ซึ่งมูลความจริงทั้งหมด และถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีประเทศจีนเท่านั้น การแถลงการณ์นี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ต่ำลงในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจ
ด้าน จอร์จ เฉิน นักวิเคราะห์จากบริษัทเดอะเอเชียกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีสำนักงานใหญ่ในวอชิงตัน ได้แสดงความคิดเห็นโดยตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการหาหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่า เจนเซ่น หวง เข้ารู้ถึงกิจกรรมจารกรรมใดๆ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลที่มีความลับทางยุทธศาสตร์ออกไปหรือไม่ เขาเน้นย้ำว่าคำถามเหล่านี้ต้องการพื้นฐานทางข้อเท็จจริง ไม่ใช่เพียงการคาดเดาหรือการกล่าวหาโดยไม่มีการพิสูจน์
ผลกระทบต่อธุรกิจชิปและการล็อบบี้
เอ็นวีดีดาในฐานะบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเคียงข้างกับแอปเปิลและไมโครซอฟต์ กำลังตกอยู่ในจุดสนใจของสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน สหรัฐฯ มีมาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้จีนพัฒนาความ capability ด้านปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็ว เอ็นวีดีดาจึงต้องทำงานอย่างละเอียดอ่อนในการขายชิปให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ในช่วงที่ผ่านมา เจนเซ่น หวง เคยพยายามล็อบบี้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ผ่อนปรนข้อจำกัดในการขายชิปให้กับตลาดจีน ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการขออนุญาตขายชิปรุ่น H200 ในปีนี้ แม้จะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใหม่ที่สุดแต่ก็ถือว่าก้าวหน้ามาก นอกจากนี้ เขายังเคยล็อบบี้ให้มีการอนุญาตการขายชิปรุ่น H20 ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบข้อจำกัดการส่งออก
สถานะปัจจุบันและการสืบสวนภายในบริษัท
เอ็นวีดีดา ได้ประกาศในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ว่าจะเปิดการสืบสวนภายในบริษัทกรณีข้อกล่าวหาดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความเหมาะสมของการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง การสืบสวนนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายและชื่อเสียงได้อย่างทันท่วงที
สื่อมวลชนในจีนส่วนใหญ่มุ่งเน้นรายงานไปที่การสารภาพความผิดทางศีลธรรมของ เจนเซ่น หวง มากกว่าประเด็นข่าวกรอง ขณะที่สำนักข่าวของรัฐหลายแห่งนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล โดยบางแห่ง甚至还ระบุว่ารายงานของนิวยอร์กไทม์มีเป้าหมายเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์สงครามข้อมูลข่าวสารที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
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