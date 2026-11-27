จีดีพีเวียดนามแซงสิงคโปร์มาเลเซียอันดับ4อาเซียนโต2.6%
จีดีพีเวียดนามขยายตัว2.6%แซงสิงคโปร์และมาเลเซียขึ้นเป็นอันดับ4อาเซียน ชูข้อได้เปรียบควบคุมโควิดดีและดึงดูดการย้ายฐานผลิตจากจีนสำเร็จ
เศรษฐกิจของ เวียดนาม มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การเติบโตนี้เป็นไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ยังคงแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานะเศรษฐกิจเวียดนามในอาเซียนแซงคู่แข่งสำคัญ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศเบื้องต้น (Nominal GDP) ของเวียดนามในปีนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ต้องหันมาสนใจประเทศนี้มากขึ้น โดยเวียดนามสามารถแซงหน้าสิงคโปร์และมาเลเซียขึ้นมามีมูลค่าเศรษฐกิจที่สูงกว่าได้ ขณะเดียวกันก็ไล่จี้ฟิลิปปินส์มาติดๆ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดโลกAlso readMTC รับลูก ธปท. คุมเช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ชี้ต้นทุนเพิ่มระยะสั้น
ความสำเร็จดังกล่าวไม่เกิดขึ้นได้หากเวียดนามไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้ดีกว่าชาติอื่นๆ ในอาเซียน ความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพนี้ส่งผลโดยตรงต่อความต่อเนื่องของการผลิตและการบริโภคในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาการระบาดซ้ำซ้อน
การส่งออกและกลยุทธ์ย้ายฐานผลิตจากจีนหนุนการเติบโต
ยอดการส่งออกของเวียดนามในเดือนตุลาคม ขยับตัวสูงขึ้นร้อยละ 9.9 มาอยู่ที่ระดับ 26,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามได้คาดการณ์ว่า การส่งออกตลอดทั้งปีนี้จะเติบโตขึ้นในระดับร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน
ปรากฏการณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงสถานะทางการค้าที่กำลังขึ้นสูงคือ การที่เรือขนสินค้าขนาดยักษ์ของบริษัท Maersk เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือก๋ายแม็บ ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นครั้งแรก โดยปกติเรือขนาดนี้มักเลือก停靠ท่าเรืออื่นในภูมิภาคเช่นสิงคโปร์มากกว่า แต่ความต้องการการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกที่เติบโตของเวียดนาม ทำให้เส้นทางนี้คุ้มค่าสำหรับการจอดแวะพัก
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนยังส่งผลดีในทางอ้อมต่อการค้าเวียดนาม เนื่องจากมีบริษัทหลายแห่งเลือกย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงภาษีสหรัฐ บริษัทนานาชาติรวมถึงบริษัทของจีนเองได้ย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามเพื่อใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องแรงงานมีฝีมือที่มีราคาถูก ล่าสุดบริษัทซัมซุง อิเลกทรอนิกส์ ซึ่งมีโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถืออยู่ในเวียดนามมานานกว่า 10 ปี กำลังวางแผนย้ายฐานการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์มายังเวียดนามเพิ่มอีกด้วย หลังจากปิดโรงงานในจีนไปก่อนหน้านี้
ความเปราะบางของเศรษฐกิจมาเลเซียและไทยที่หดตัว
ในขณะที่เวียดนามเติบโต เศรษฐกิจของชาติอาเซียนอื่นๆ กลับเผชิญกับความท้าทายที่หนักหน่วงกว่ามาก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์การเติบโตของ GDP ตลอดปีนี้ของเวียดนามไว้ที่ 1.6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์และมาเลเซียจะหดตัวร้อยละ 6 และประเทศไทยจะหดตัวร้อยละ 7.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องว่างของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
มาเลเซียประสบกับการหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 2.7 ผลจากภาคบริการซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 60 ของ GDP หดตัวลงร้อยละ 4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยสมาคมธุรกิจการโรงแรมมาเลเซียระบุว่า ยอดจองโรงแรมในมาเลเซียตกลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ช่วงเวลาที่ยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียพุ่งสูงขึ้น
รัฐบาลไทยเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า GDP หดตัวลงร้อยละ 6.4 นับเป็นการหดตัวต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita) อยู่ที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 106,000 บาท ซึ่งแม้จะต่ำกว่าสิงคโปร์ที่ 58,500 ดอลลาร์สหรัฐ และมาเลเซียที่ 10,200 ดอลลาร์สหรัฐ แต่แนวโน้มการหดตัวนี้ยังสร้างความกังวลต่อภาคธุรกิจและการจ้างงาน
อุปสรรคและความเสี่ยงที่เวียดนามต้องเผชิญในอนาคต
เวียดนามยังคงมีปัจจัยที่อาจส่งผลแง่ลบกับคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ หากโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มจะใช้มาตรการแข็งกร้าวทางเศรษฐกิจกับจีน ยกเลิกการตั้งกำแพงภาษีตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน การย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามก็จะมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย
นอกจากนี้ในปีหน้า การลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณะอาจลดลง เนื่องจากโครงการดังกล่าวรัฐบาลเร่งเครื่องดำเนินการก่อนหน้าการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 2564 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีการเลือกผู้นำใหม่สำหรับอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามในระยะยาว
แม้ว่าชาติในอาเซียนหลายชาติได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมากระเตื้องขึ้นในปี 2564 และเวียดนามยังคงเป็นเศรษฐกิจเดียวที่จะได้เห็นการเติบโตอย่างแท้จริงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วย หากการติดเชื้อยังคงสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาต่อไปตราบใดก็ตามที่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ทำให้การฟื้นคืนเศรษฐกิจยังคงอยู่ไกลเกินเอื้อม
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