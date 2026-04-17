จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ตัวแทนไทยหนึ่งเดียวสู่เครือข่ายผู้นำโลก Young Global Leaders 2026

สภาเศรษฐกิจโลก ( World Economic Forum - WEF) ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Young Global Leaders (YGL) ประจำปี 2569 หรือ YGL 2026 โดยในปีนี้ถือเป็นข่าวอันน่ายินดีสำหรับประเทศไทย เมื่อคุณ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและอิทธิพลระดับโลก การเข้าร่วมโครงการ YGL 2026 นี้
นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นำจากอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับมหภาค และสร้างเครือข่ายกับบุคคลทรงอิทธิพลระดับนานาชาติ โครงการ Young Global Leaders เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสภาเศรษฐกิจโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี จากหลากหลายแวดวง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และวงการเทคโนโลยี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายที่รวมเอาผู้นำที่มีอิทธิพลและเปี่ยมด้วยศักยภาพจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโลกในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ YGL ได้สร้างผู้นำระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจมากมาย อาทิ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส, นายจัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา, นายมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Meta, นายแซม อัลท์แมน ซีอีโอของ OpenAI, นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง Alibaba และนายโจว โซ่ว จือ ซีอีโอของ TikTok ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างสูงในเวทีโลก สำหรับคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา การได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ YGL 2026 ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ท่านกล่าวว่า "การได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ YGL ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่องค์กรระดับโลกได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจ รวมถึงมีความเชื่อมั่นว่า ผมจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยให้โลกของเราเดินไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกยังถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่จะได้มีเสียง และบทบาทในการร่วมกำหนดนโยบายของโลก ผมตั้งตารอที่จะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้มีอิทธิพลระดับโลก และมุ่งมั่นที่จะนำทักษะใหม่ ๆ ตลอดจนเครือข่ายระดับสากลกลับมาแบ่งปันให้กับประเทศไทย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศ และคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง" การเข้าร่วมโครงการ Young Global Leaders 2026 ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับศักดิ์ศรีและบทบาทของคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายและพัฒนาการของโลกในอนาคต การได้ร่วมงานกับผู้นำระดับโลกกว่า 118 คน ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญอย่าง คุณคริสตรูน ฟรอสตาดอตติร์ นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ และคุณเวเรนา ฮูเบิร์ตซ์ รัฐมนตรีจากประเทศเยอรมนี จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญอยู่ การมีส่วนร่วมในเวทีหารือระดับนานาชาติและการผลักดันโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโลก จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของผู้นำไทยในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ และเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยต่อไ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
