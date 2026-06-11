จิรายุ ห่วงทรัพย์ คริส โปตระนันทน์ ยื่นหนังสือ ป.ป.ช. สอบ ชัชชาติ อดีตผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง

อดีตสส. พรรคเพื่อไทย จิรายุ ห่วงทรัพย์ และนายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจ ได้ยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคัดสรรข้าราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขต 17 คน โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 157 และเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
จิรายุ แท็กทีม คริส หอบหลักฐาน 100 แผ่น ร้อง ป. ป. ช. สอบ ชัชชาติ อดีตผู้ว่าฯ กทม.
ปมทุจริตแต่งตั้ง 17 ผอ. เขต เอื้อพวกพ้อง ย้ำพบพิรุธทำผิดซ้ำซากนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ และนายคริส โปตระนันทน์ ได้ยื่นหนังสือต่อ ป. ป. ช.
เพื่อให้ตรวจสอบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรณีแต่งตั้งผู้อำนวยการเขต 17 คนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การแต่งตั้งดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และขัดต่อคำวินิจฉัยของ ก. พ. ค. กทม.
ที่เคยวินิจฉัยว่ากระบวนการคัดเลือกครั้งแรกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องอ้างว่ามีหลักฐานเป็นเอกสารกว่า 100 แผ่น และการยื่นตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่นายชัชชาติกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อีกสมั
จิรายุ ห่วงทรัพย์ คริส โปตระนันทน์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 157 การแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขต 17 คน การยื่นตรวจสอบ การลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
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