จิตวิทยากฎห้าม: ทำไมมนุษย์ถึงอยากละเมิดระเบียบมากขึ้นเมื่อถูกสั่งห้าม
ไขปริศนาจิตวิทยา Behind พฤติกรรมมนุษย์ที่อยากทำในสิ่งถูกห้ามผ่านทฤษฎี Reactance ของ Jack Brehm และวิจัยของ Dan Ariely ว่าทำไมกฎยิ่งเข้มงวดยิ่งกระตุ้นให้เกิดการฝ่าฝืน
ปรากฏการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เรามักพบเห็นได้บ่อยครั้งคือการที่มีป้ายห้ามหรือกฎข้อห้ามปรากฏอยู่รอบตัว เช่น ป้ายห้ามเดินลัดสนามหญ้า ห้ามทิ้งขยะ ห้ามขีดเขียน หรือห้ามส่งเสียงดัง ผู้คนส่วนใหญ่มักทราบกฎเหล่านี้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงสะท้อนจากจิตใจส่วนลึกที่ยอมรับว่าอาจรู้สึกว่าเพียงแค่ละเมิดเล็กน้อยก็คงไม่เป็นอะไร ทั้งที่ในความเป็นจริงพฤติกรรมดังกล่าวอาจนำไปสู่อันตรายหรือผลกระทบที่รุนแรงตามมาได้
ทฤษฎี Reactance ของ Jack Brehm
ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางจิตใจนี้สามารถอธิบายได้ชัดเจนผ่านทฤษฎี Reactance (Reactance Theory) ที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Brehm ในปี 1966 ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่กล่าวถึงปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์เมื่อรู้สึกว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพในการกระทำของตนกำลังถูกจำกัดหรือคุกคาม โดยทฤษฎีนี้ระบุว่าเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าทางเลือกหรืออิสระในการตัดสินใจถูกริบไป สมองจะเกิดกระบวนการตอบสนองทันทีเพื่อปกป้องอิสระนั้นAlso readสุดเศร้า นักร้องหนุ่มอีสานประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เพื่อนแร็ปเปอร์อาลัย
ผลที่ตามมาก็คือเมื่อมีคำสั่งห้ามที่ชัดเจนหรือเข้มงวดมากเพียงใด ความปรารถนาในการกระทำสิ่งที่ถูกห้ามก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้เรียกว่าปฏิกิริยาถดถอยทางจิต (Psychological Reactance) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกภายในที่กระตุ้นให้บุคคลอยากเอาชนะข้อจำกัดนั้น เพื่อฟื้นคืนความรู้สึกของการควบคุมชีวิตของตัวเองกลับคืนมาอีกครั้ง
ปัจจัยทางชีววิทยาและวัยรุ่น
ความเข้าใจเรื่องทฤษฎี Reactance ยังก้าวลึกไปถึงปัจจัยทางชีววิทยาโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาว งานวิจัยในปี 2006 ได้ชี้ให้เห็นว่าแรงต้านทานทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับการเริ่มสูบบุหรี่หรือการกระทำเสี่ยงต่างๆ ในวัยรุ่น เหตุผลหลักมาจากสภาพการทำงานของสมองในวัยนี้ที่ยังไม่พัฒนาสมบูรณ์เต็มที่
สมองของเด็กวัยรุ่นมีระบบรางวัล (Reward System) ที่ไวต่อสิ่งเร้าสูงมาก ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและอยากลองอะไรใหม่ๆ ได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันระบบควบคุมพฤติกรรม (Behavioral Control System) ที่ทำหน้าที่ยับยั้งชั่งใจและการคิดวิเคราะห์ผลเสียยังพัฒนาได้ไม่เต็มรูปแบบ เมื่อปัจจัยทั้งสองนี้มาบรรจบกันกับทฤษฎี Reactace จึงทำให้วัยรุ่นรู้สึกอยากท้าทายกฎเกณฑ์เป็นพิเศษเพื่อพิสูจน์อิสรภาพของตัวเอง
นอกจากปัจจัยภายในแล้ว การมีเพื่อนร่วมกลุ่มก็ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญไม่แพ้กัน งานวิจัยระบุว่าการกระทำเสี่ยงหรือการฝ่าฝืนกฎจะเกิดขึ้นมากและรวดเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในสังคมที่มีเพื่อนอยู่ด้วย เนื่องจากความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการได้รับการยอมรับมักบดบังความระมัดระวังทางสติปัญญา ทำให้วัยรุ่นกล้าละเมิดกฎมากกกว่าเมื่ออยู่คนเดียว
มุมมองของ Dan Ariely เกี่ยวกับการโกง
นอกจากด้านชีววิทยาและทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐาน Dan Ariely จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke University) ได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจในมิติของวัฒนธรรมและสังคมโดยระบุว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะโกงหรือละเมิดกฎเพียงเล็กน้อยในเชิงปริมาณ แต่มีแนวโน้มสูงที่จะท้าทายกฎเหล่านั้นหาก他们认为ว่าโอกาสถูกจับได้มีน้อยมาก
Ariely พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากรหรือคนชั่วร้ายเพื่อจะละเมิดกฎ แต่พวกเขามักกระทำไปด้วยการคิดว่าตัวเองไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงและสามารถหลีกเลี่ยงบทลงโทษได้ การกระทำเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรู้สึกว่าการถูกลงโทษมีโอกาสน้อย จะนำไปสู่การละเมิดกฎที่รุนแรงขึ้นในภายหลังได้
ผลกระทบและบทเรียนจากกฎระเบียบ
ป้าย "ห้ามเหยียบสนามหญ้า" อาจทำให้บางคนอยากเดินข้ามขึ้นมาทันทีเพียงเพราะต้องการแสดงอัตตาของความเป็นอิสระ ส่วนป้าย "ห้ามขีดเขียน" ก็อาจทำให้บางคนหยุดมือไม่ได้อีกเช่นกันเพราะต้องการทดสอบขีดจำกัดที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความซนของเด็กๆ แต่เป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อข้อจำกัด
ดังนั้น กฎระเบียบหรือข้อห้ามที่เข้มงวดเกินไปโดยไม่อธิบายเหตุผลที่ชัดเจนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาจไม่ได้ผลในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เสมอไป ในทางกลับกันอาจยิ่งกระตุ้นให้เกิดการฝ่าฝืนมากขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยา Reactance ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกำหนดนโยบายและผู้นำสังคมควรพิจารณาในการออกแบบกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น
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