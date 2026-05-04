จิตวิทยาฟุตบอล: ทำไมแฟนลิเวอร์พูลถึงต้อง '7-0' เมื่อแพ้

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลนำสกอร์ 7-0 มาอ้างอิงเมื่อทีมแพ้ ผ่านมุมมองของจิตวิทยาอัตลักษณ์ทางสังคมและกลไกการป้องกันตนเองของอีโก้
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในโลกโซเชียลคือการที่แฟนบอล ลิเวอร์พูล มักจะนำสกอร์ประวัติศาสตร์ 7-0 ที่เคยเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขึ้นมากล่าวถึงทันทีเมื่อทีมของตนเองพ่ายแพ้ต่อคู่แข่ง พฤติกรรมนี้หลายครั้งถูกมองว่าเป็นเพียงการยั่วยุหรือการกวนประสาท แต่เมื่อพิจารณาผ่านมุมมองของ จิตวิทยา เราจะพบว่านี่คือกลไกการป้องกันตนเองของ อีโก้ ที่ซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งกว่านั้น ทำไมแฟนบอล ลิเวอร์พูล จึงมักจะอ้างถึงสกอร์ 7-0 เมื่อทีมแพ้ให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ?
คำตอบอยู่ที่ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) นักจิตวิทยาอธิบายว่าแฟนบอลที่หลงใหลในทีมฟุตบอลอย่างแท้จริงไม่ได้มองสโมสรเป็นเพียงทีมกีฬา แต่พวกเขาสวมทับอัตลักษณ์ของทีมเข้ากับตัวตนของตนเอง เมื่อลิเวอร์พูลชนะ แฟนบอลจะรู้สึกถึงความสำเร็จเสมือนเป็นผลงานของตนเอง ซึ่งเรียกว่าการอาบแสงแห่งความรุ่งโรจน์ (BIRGing) แต่ในทางกลับกัน เมื่อทีมพ่ายแพ้ อัตลักษณ์ของพวกเขาจะถูกคุกคาม การขุดสกอร์ 7-0 ขึ้นมาจึงไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอล แต่มันคือความพยายามที่จะกู้คืนความภูมิใจในตนเองที่กำลังลดลง ความพ่ายแพ้สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจ สมองจึงสั่งการให้ใช้กลไกการป้องกันทางจิต (Ego Defense Mechanisms) เพื่อลดความวิตกกังวล สกอร์ 7-0 ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในหลายรูปแบบ หนึ่งคือการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) แฟนบอลมักจะใช้เหตุผลมากลบเกลื่อนความอับอายในปัจจุบัน เช่น ถึงแม้ว่าวันนี้จะแพ้ แต่เราก็คือเจ้าของสถิติการถล่มคู่แข่งขาดลอยที่สุดในเกมแดงเดือด เป็นการสร้างตรรกะเพื่อปกป้องอีโก้ไม่ให้แตกสลาย อีกรูปแบบหนึ่งคือการระบายอารมณ์ไปยังเป้าหมายอื่น (Displacement) แทนที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ตรงหน้า แฟนบอลเลือกที่จะเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการโจมตีจุดอ่อนที่รุนแรงที่สุดของคู่อริ เพื่อเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกระทำไปเป็นผู้กระทำ สุดท้ายคือการถอยกลับ (Regression) เมื่อความจริงโหดร้าย จิตใจจะถอยกลับไปสู่สภาวะที่เคยรู้สึกปลอดภัยและเหนือกว่า สกอร์ 7-0 คือพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ที่ดีที่สุด เพราะมันคือความจริงเชิงประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ ในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน มีคำศัพท์ที่อธิบายพฤติกรรมนี้ได้อย่างเห็นภาพคือ Copium ซึ่งเกิดจากการผสมคำว่า Cope (การรับมือ) และ Opium (ฝิ่น) เมื่อความจริงคือทีมรักเพิ่งแพ้มา การได้สูดดม 7-0 Copium เข้าไปจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ทำให้พวกเขายังสามารถเชิดหน้าชูตาในโลกคอมเมนต์ได้โดยไม่รู้สึกว่าพ่ายแพ้จนเกินไป โดยสรุปแล้ว การที่แฟนลิเวอร์พูลชอบนำสกอร์ 7-0 กลับมาพูดถึงยามทีมแพ้ ไม่ใช่เรื่องของความหลงงมงายเพียงอย่างเดียว แต่มันคือสัญชาตญาณทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนเพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจ มันคือเครื่องยืนยันว่าความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับสโมสรนั้นแน่นแฟ้นจนยากจะแยกออกจากกัน ที่สุดแล้ว ฟุตบอลก็คือภาพสะท้อนของชีวิต มีวันที่เราเป็นผู้ชนะที่ได้อาบแสงแห่งเกียรติยศ และมีวันที่เราเป็นผู้แพ้ที่ต้องอาศัยความทรงจำอันหอมหวานมาเป็นเครื่องประดับใจ และถ้า ยันต์ 7-0 จะช่วยให้ใครบางคนผ่านคืนที่โหดร้ายไปได้ มันก็อาจจะเป็น Masterclass ในเชิงจิตวิทยาที่คุ้มค่าแล้
ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จิตวิทยา ฟุตบอล อัตลักษณ์ทางสังคม อีโก้ 7-0 Copium
