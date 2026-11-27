จารกรรมทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-กรณี Nvidia กับการสูญเสียระดับล้านเยน
เจาะลึกเหตุการณ์จารกรรมทางเศรษฐกิจจากกรณีองุ่น Shine Muscat ของญี่ปุ่นที่ทำรายปีสูญหายกว่า 20,000 ล้านเยน สู่ประเด็นร้อนกรณี Jen-Hsun Huang และ NVIDIA ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องชิป AI และความสัมพันธ์กับจีน
การจารกรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในภาพยนตร์สายลับเท่านั้น แต่ในมิติทางธุรกิจและเศรษฐกิจ การลักลอบทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมระดับโลก โดยกรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ ' Jen-Hsun Huang' ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ' NVIDIA' กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ขณะที่ในอดีต ' ญี่ปุ่น' ก็เคยประสบปัญหาการสูญเสียนวัตกรรมเกษตรกรรมมูลค่าสูงเช่นกัน
คดีองุ่น Shine Muscat ความสูญเสีย 20,000 ล้านเยน
การสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของ 'ญี่ปุ่น' เกิดจากการลักลอบนำพันธุ์องุ่น 'Shine Muscat' ออกจากประเทศไปปลูกใน 'จีน' และ 'เกาหลีใต้' ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 หลัง 'องค์การวิจัยเกษตรและอาหารแห่งชาติของญี่ปุ่น' (NARO) ใช้งบประมาณมหาศาลในการพัฒนาสายพันธุ์จนได้องุ่นที่มีรสชาติหวานหอม เนื้อกรอบฉ่ำคล้ายเยลลี่ และแทบไม่มีเมล็ดAlso readทำไมทรัมป์ยอมเดิมพันดันเจนเซน หวงคืน Nvidia เสี่ยงทางการเมืองอย่างไร?
แม้ว่าองุ่น 'Shine Muscat' จะถูกพัฒนาขึ้นโดยรัฐบาล 'ญี่ปุ่น' แต่กลับไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ เนื่องจาก 'จีน' และ 'เกาหลีใต้' นำพันธุ์ออกไปปลูกแล้วส่งกลับมาขายในราคาที่ถูกกว่ามาก สาเหตุหลักมาจาก 'ญี่ปุ่น' ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใน 'จีน' และ 'เกาหลีใต้' ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด ซึ่งคือภายใน 6 ปีหลังจดทะเบียนใน 'ญี่ปุ่น'
แม้ว่าการที่คน 'ไทย' และชาว 'เอเชีย' จะได้บริโภคองุ่น 'Shine Muscat' ในราคาที่ไม่แพงเกินเอื้อม แต่ 'กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น' ประเมินว่า การจารกรรมพันธุ์พืชครั้งดังกล่าวสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้ 'ญี่ปุ่น' สูงกว่า 20,000 ล้านเยนต่อปี
แม้ 'ญี่ปุ่น' จะปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่โดยกำหนดโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี หรือปรับ 10 ล้านเยนสำหรับบุคคล และปรับนิติบุคคลสูงสุด 300 ล้านเยน แต่ปัจจุบันก็ยังมีพันธุ์พืชอื่นๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี่ และส้ม ที่ถูกลักลอบนำไปปลูกใน 'จีน' และ 'เกาหลีใต้' อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นร้อน Jen-Hsun Huang และข้อกล่าวหาเรื่องชิป AI
กรณีที่กำลังเป็นกระแสและส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก คือการสละเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของ 'Jen-Hsun Huang' จากบริษัท 'NVIDIA' ซึ่งนอกจากประเด็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงสาวหลายคนแล้ว ยังมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ 'อลิส หวง' (Gen-Z Huang) นักธุรกิจสาวที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตซีอีโอ 'Jen-Hsun Huang'
หน่วยงานความมั่นคงของ 'สหรัฐอเมริกา' ได้ตั้งข้อสงสัยว่า 'อลิส หวง' อาจมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของ 'จีน' และมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ชิปประมวลผล AI ของ 'NVIDIA' หลุดรอดไปถึงธุรกิจใน 'จีน' ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายคว่ำบาตรของ 'สหรัฐอเมริกา'
การลักลอบส่งต่อชิป AI ของ 'NVIDIA' เข้าไปยัง 'จีน' ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวเนื่องจาก 'สหรัฐอเมริกา' มีมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง หากข้อกล่าวหานี้เป็นจริง นับเป็นการจารกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดเทคโนโลยีโลก
ผลกระทบต่อนักลงทุนและสงครามการค้า สหรัฐ-จีน
ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงนี้คือ ราคาหุ้นของ 'NVIDIA' ที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังจาก 'Jen-Hsun Huang' ประกาศลาออก ส่งผลให้กลุ่มนักลงทุนที่ถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้รับผลกระทบโดยตรงต่อพอร์ตการลงทุน
นอกจากความผันผวนของตลาดหุ้น 'NVIDIA' แล้ว สถานการณ์นี้ยังอาจทำให้สงครามการค้าระหว่าง 'สหรัฐอเมริกา' และ 'จีน' กลับมาน่าสนใจและดุเดือดมากขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเทคโนโลยี 'AI Chip' ที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่
กรณีของ 'Jen-Hsun Huang' และ 'NVIDIA' จึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นำบริษัท แต่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างมหาอำนาจ โดย 'สหรัฐอเมริกา' พยายามรักษาความได้เปรียบผ่านมาตรการคว่ำบาตร ในขณะที่ 'จีน' ยังคงพยายามเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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