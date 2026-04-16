จากเซ็กซี่สตาร์ดัง สู่เส้นทางชีวิตพลิกผัน: เรื่องราวของ แอน อังคณา ทิมดี

ย้อนรอยเส้นทางชีวิตของ แอน อังคณา ทิมดี จากเซ็กซี่สตาร์ตัวท็อปแห่งยุค สู่การเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิต ทั้งปัญหาหนี้สิน โรคภัยไข้เจ็บ และการถูกโกงเงิน จนต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการ.
หากย้อนเวลากลับไปกว่า 30 ปี ชื่อของ แอน อังคณา ทิมดี คือหนึ่งในดาวเด่นแห่งวงการ บันเทิง ไทย เป็นที่รู้จักในฐานะ เซ็กซี่สตาร์ ระดับแนวหน้า ที่หลายคนยกให้เป็นต้นแบบของสาวมั่นเกินร้อย ด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูด
การเดินทางบนเส้นทางบันเทิงของ แอน อังคณา เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยังสาว เธอเกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 บิดาเป็นชาวพม่าเชื้อสายแขก และมารดาเป็นชาวไทย หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ 18 ปี ผ่านการประกวดเวที Miss Bachelor ของ Bachelor Club ซึ่งเธอสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ 2 มาครองได้สำเร็จ จากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบในสังกัดของคลับดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เธอได้ฝากผลงานด้านการถ่ายแบบ เดินแบบ และงานโฆษณาไว้อย่างมากมาย
จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อของ แอน อังคณา เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างแท้จริง คือการปรากฏตัวในโฆษณาเนสกาแฟ เอ็กซ์ตร้า เชค ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2531 ในฐานะ Shake Lady เธอถือเป็น 'เชคเลดี้' เนสกาแฟคนแรกของประเทศไทย ด้วยรูปร่างที่สมส่วนและมีความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงชุดว่ายน้ำ ทำให้เธอโดดเด่นในการถ่ายแบบให้กับนิตยสารชั้นนำต่างๆ มากมายในยุคนั้น
ไม่เพียงแต่ความสามารถด้านการแสดงและงานถ่ายแบบ แอน อังคณา ยังได้พิสูจน์ฝีมือในฐานะนักร้อง โดยเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของวง มะลิลา บราซิลเลี่ยน ซึ่งมี หนึ่ง นึกคิด บุญทอง เป็นสมาชิกอีกคน วงนี้มีผลงานเพลงสไตล์เร็กเก้ภายใต้สังกัดคีตา เรคคอร์ดส ความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอไม่หยุดเพียงแค่นั้น เธอยังได้มีโอกาสแสดงในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่อง จนก้าวขึ้นสู่การเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงอย่างสูง ผลงานการแสดงที่โดดเด่นของเธอ อาทิเช่น ริษยา, ภูตแม่น้ำโขง, กุหลาบตัดเพชร, เมียหมายเลข 1, กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน, มือปืน/โลก/พระ/จัน, ธันยา แม่มดยอดยุ่ง และอีกมากมาย
นอกจากนี้ เธอยังเป็นนักเขียน มีผลงานหนังสืออย่าง อังคณาหม้อไฟ, 41 ร้อนฉ่า, Ann En Joyce และยังเคยทำหน้าที่พิธีกรรายการผู้ชายมีไฟ ทางบริษัท กันตนา จำกัด ร่วมกับ วิภาวี เจริญปุระ อีกด้วย ด้วยฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยม เธอเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง กะโหลกบางตายช้า กะโหลกหนาตายก่อน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถอันเป็นที่ยอมรับของเธอในวงการ
ชีวิตของคนเราย่อมมีทั้งช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์และช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย แอน อังคณา ก็เช่นกัน นอกเหนือจากเส้นทางบันเทิง เธอยังเคยร่วมหุ้นกับเพื่อนในการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการผลิตรายการโทรทัศน์ในชื่อ Perfect Life by Angkana ด้วยความทุ่มเท เธอได้ลงทุนด้วยเงินทั้งหมดที่มีเพื่อรายการนี้ แต่ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อผู้จัดการส่วนตัวที่รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการ กลับโกงเงินไปกว่า 10 ล้านบาท และหลบหนีไปจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เธอต้องเผชิญกับภาระหนี้สินจำนวนมหาศาล จนต้องจำใจขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อใช้หนี้
สถานการณ์ที่บีบคั้นนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธออย่างรุนแรง นำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า และมีความรู้สึกไม่อยากพบปะผู้คน ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 อาการป่วยของเธอเริ่มปรากฏขึ้น เมื่อเธอต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เลือดตัวเอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการความเครียดสะสมและการอดแป้งมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ประกอบกับประวัติการเป็นโรคซึมเศร้า หลังจากรักษาอาการดีขึ้น เธอก็กลับมาป่วยอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ตรวจพบว่าเป็นโรคไต และต้องเข้ารับการฟอกไต รวมถึงการเจาะคอและเจาะท้องเพื่อระบายน้ำในช่องท้อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 โก้ ธีรศักดิ์ ได้เป็นตัวแทนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินจากค่าย KITA นำโดย ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์ และ กิ๊ฟท์ จากวง T-Skirt ได้ร่วมกันจัดคอนเสิร์ต The Lady Concert ระดมทุนได้เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท เพื่อมอบให้กับ แอน อังคณา เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและเป็นกำลังใจให้เธอกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง การช่วยเหลือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนศิลปิน แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ก็ยังคงมีคนในวงการที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามยากลำบาก
ขอส่งกำลังใจให้ แอน อังคณา ทิมดี ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
