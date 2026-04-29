เรื่องราวของนักฟุตบอลหนุ่มที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก่อนจะกลายเป็นดาวเด่นของนาโปลีและปารีส แซงต์-แชร์กแมง พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของประเทศจอร์เจีย
เรื่องราวของเขานั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ การปะทะกันระหว่างรัสเซียและยูเครนในปี 2022 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนมากมายเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของนัก ฟุตบอล หนุ่มคนหนึ่ง เขาคือผู้ที่เคยเป็นดาวเด่นของสโมสร รูบิน คาซาน แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับนำพาเขาไปสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต การตัดสินใจในวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเมือง หรือการเลือกข้างใดข้างหนึ่ง แต่มันคือการปกป้องคนที่เขารัก การตัดสินใจครั้งนั้นเองที่นำพาเขามาสู่การเริ่มต้นใหม่กับสโมสร นาโปลี ในอิตาลี ด้วยค่าตัวที่อาจดูไม่สูงนักเพียง 10-12 ล้านยูโร แต่มันเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย เมื่อมาถึงอิตาลี ควิชา ไม่ได้เป็นเพียงนัก ฟุตบอล ที่ลงเล่นในสนาม แต่เขากลับแสดงออกถึงความสามารถที่เหนือชั้นด้วยสไตล์การเล่นที่สวยงามราวกับการ 'ร่ายรำ' นักวิจารณ์หลายคนต่างเปรียบเทียบสไตล์ของเขากับ จอร์จ เบสต์ ตำนานนัก ฟุตบอล ชาวไอร์แลนด์เหนือ เขากลายเป็นผู้นำพาเจ้าชายน้อยแห่งแดนใต้ สโมสร นาโปลี คว้าแชมป์ เซเรีย อา ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปี และเขาก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม หรือ MVP ของลีกอีกด้วย ความสำเร็จของเขาสร้างความสุขให้กับชาวเมืองเนเปิลส์อย่างมาก พวกเขารักและชื่นชมเขาถึงขนาดเรียกเขาว่า 'ควาราโดน่า' เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับ ดีเอโก้ มาราโดน่า ตำนานนัก ฟุตบอล ชาวอาร์เจนตินา ผู้เป็นที่รักของชาวเนเปิลส์อย่างสุดหัวใจ การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและอิทธิพลที่ ควิชา มีต่อสโมสรและแฟนบอล ในช่วงต้นปี 2025 เขาตัดสินใจก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ในชีวิต ด้วยการย้ายไปร่วมทีม ปารีส แซงต์-แชร์กแมง หรือ เปแอสเช ด้วยค่าตัวที่สูงถึง 70 ล้านยูโร การย้ายทีมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของเขาในฐานะนัก ฟุตบอล อาชีพ และในนัดชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองและประเทศชาติ ด้วยการทำประตูที่สี่ในชัยชนะเหนือ อินเตอร์ มิลาน ด้วยสกอร์ 5-0 กลายเป็นนักเตะชาว จอร์เจีย คนแรกที่สามารถทำประตูได้ในนัดชิงถ้วยบิ๊กเอียร์ได้สำเร็จ ชีวิตของเขาพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในฤดูกาล 2025-26 เขาสามารถทำได้ถึง 18 ประตู และ 9 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 43 นัด และเป็นส่วนสำคัญในการพา เปแอสเช เอาชนะ บาเยิร์น มิวนิค ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา นอกจากความสำเร็จส่วนตัวแล้ว เขายังเป็น 'สัญลักษณ์' ของ จอร์เจีย ยุคใหม่ ที่ต้องการก้าวออกจากอิทธิพลของรัสเซีย และมุ่งหน้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป เรื่องราวของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า 'พรสวรรค์ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่น และความกล้าที่จะตัดสินใจในยามวิกฤต สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของมนุษย์ได้เสมอ' เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย และเป็นตัวแทนของความหวังและความภาคภูมิใจของประเทศจอร์เจี.
