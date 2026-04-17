Head Topics

จากข่าวสารรอบด้าน สู่สาระและความบันเทิง ในไทยพีบีเอส

ข่าวสารและรายการทีวี News

📆4/17/2026 1:55 AM
📰ThaiPBS
235 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 121% · Publisher: 51%

ไทยพีบีเอส เสนอข่าวสารที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งประเด็นสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ดนตรี และละคร พร้อมรายการที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ชม.

ในโลกแห่ง ข่าว สารที่หมุนเร็ว ไทยพีบีเอส ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักแห่งความน่าเชื่อถือและ สาระ ประโยชน์ นำเสนอเรื่องราวหลากหลายมิติที่สะท้อนชีวิตและสังคมไทยได้อย่างเข้มข้น เริ่มต้นวันใหม่ด้วยรายการ 'วันใหม่ ไทยพีบีเอส ' ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 05.00 น.

ที่จะเติมเต็มความสดชื่น พร้อมข่าวสารที่ครบเครื่อง ครบรส และสาระเต็มเปี่ยม เพื่อให้ผู้ชมพร้อมรับวันใหม่ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและมุมมองที่น่าสนใจ รายการนี้เปรียบเสมือนการปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ในมิติของวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกแห่งการค้นพบทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสำคัญของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม การสำรวจการต่อสู้ทางความคิดอันยิ่งใหญ่ระหว่างอัจฉริยะแห่งวงการวิทยาศาสตร์ เพื่อไขความกระจ่างว่าเหตุใดไอน์สไตน์ ผู้เป็นบิดาของทฤษฎีควอนตัม จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและของผู้อื่น การนำเสนอในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิด วิวัฒนาการของทฤษฎี และความกล้าหาญในการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เคยเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้ชมในทุกเพศทุกวัย ด้านความสัมพันธ์และความรู้สึก รายการยังพาไปสำรวจประเด็นที่ละเอียดอ่อนและใกล้ตัว ผ่านเรื่องราวของอ้น ชายวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มเผชิญกับคำถามและความเงียบงัน การนอนไม่หลับของอ้นสะท้อนถึงความเครียดและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับค่อยๆ จางหายไป เป็นการสะท้อนภาพความท้าทายที่หลายคู่รักต้องเผชิญ เมื่อเวลาผ่านไปและความคาดหวังอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง การนำเสนอประเด็นนี้ชวนให้ผู้ชมได้ทบทวนความสัมพันธ์ของตนเองและเข้าใจถึงความซับซ้อนของความรักที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังนำเสนอเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันและความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงดนตรีลูกทุ่ง ผ่านบทเพลงต่างๆ ที่ประพันธ์โดย สลา คุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่รู้จักในการเข้าถึงใจผู้คน เพลงอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' ที่ขับร้องโดย ต่าย อรทัย และเวียง นฤมล หรือเพลง 'ดอกจานประหารใจ' ของ มนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งล้วนสะท้อนวิถีชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคม รวมถึงเพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักประพันธ์ในการสร้างสรรค์บทเพลงที่โดนใจและเป็นที่นิยม การนำเสนอเพลงลูกทุ่งในรูปแบบต่างๆ ทั้งต้นฉบับและเพลงคัฟเวอร์ เป็นการสืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ ในส่วนของละครโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสภูมิใจเสนอละครฟอร์มยักษ์ #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ในบทบาทใหม่ที่น่าจับตา การร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรกของเขา จะมาสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับละครแนวรักย้อนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ ละครเรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวความรักที่แฝงไว้ด้วยเสน่หาและความผูกพัน โดยมีเพลงประกอบเพราะๆ อย่าง 'เสน่หา' มาขับกล่อมผู้ชมละครจะออกอากาศในช่วงต้นปี เพื่อมอบความสุขและความบันเทิงให้กับผู้ชม นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะและความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านรายการ 'คนสู้โรค' ที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กำลังเป็นที่กังวลเกี่ยวกับผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต ข้อมูลที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและชี้แจงอย่างชัดเจน รายการนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้รับคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้ และแนะนำแนวทางการบริโภคที่ปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ในอีกมิติหนึ่ง สารคดี #เธอเขาเราใคร จะพาผู้ชมออกเดินทางสำรวจรากเหง้าของความเป็นไทย ผ่านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามสำคัญว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีชุดนี้จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทยในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานไปจนถึงการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย และส่งเสริมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ การออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 น. เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมจะได้ผ่อนคลายและได้รับสาระความรู้ไปพร้อมๆ กัน ไทยพีบีเอสยังสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการเข้าใจตนเอง ผ่านการทาบทาม 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ให้มาเป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับตนเอง แม้ว่าเส้นทางการสอนนี้จะไม่ง่าย แต่ก็ถือเป็นความพยายามในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจให้กับผู้คน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของหลิว ที่ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและการจากไปของบิดา เธอออกตามหาชานนท์ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่ก่อขึ้น เรื่องราวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต สรุปได้ว่า ไทยพีบีเอสไม่ได้เป็นเพียงสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวสาร แต่เป็นแหล่งรวมความรู้ สาระ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจ ที่พร้อมจะพาผู้ชมไปสำรวจโลกกว้าง สัมผัสวัฒนธรรมอันหลากหลาย และเข้าใจชีวิตในทุกมิติ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนาน สู่ความท้าทายของความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพกายและใจที่ดี และปลูกฝังความรักในวัฒนธรรมไทยอันงดงา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-17 04:55:14