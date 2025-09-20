จาก 9/11 ถึง AIPA: ประสบการณ์การเขียนคอลัมน์และมุมมองต่ออาเซียน

บทความนี้เล่าถึงประสบการณ์ในการเขียนคอลัมน์ของผู้เขียนตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงกระบวนการคิดและมุมมองต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บทบาทของ AIPA ในบริบทของอาเซียน
ช่วงแรกที่ผมเขียน คอลัมน์ นี้หลังเหตุการณ์ 9/11 เกิดขึ้นไม่กี่วัน คุณเปลว สีเงิน ติดต่อผมเพื่อให้ผมเขียน คอลัมน์ ประจำ อธิบายเหตุการณ์ 9/11 ผ่านสายตาคนที่เข้าใจคนอเมริกัน ไม่ใช่เพียงรายงานข่าวไปวันๆ ตอนแรกผมเขียน 7 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลาหลายเดือน ลดเหลือ 5 วัน และในที่สุด สัปดาห์ละครั้ง คำแนะนำที่คุณเปลวสอนผมคือ ในวันที่เขียน คอลัมน์ จะต้องเขียนตามอารมณ์ที่เป็นอยู่ ถ้ารู้สึกโกรธก็ต้องเขียนแนวโกรธ ถ้ามีอารมณ์ขันก็บอกเลยครับ ก่อนจะเขียน คอลัมน์ ทุกครั้ง (ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม) จะต้องรู้สึกหนักใจ
เพราะต้องคิดประเด็น ต้องคิดมุม และต้องคิดเรื่อง ระหว่างเขียนไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะครับ จะต้องเขียนต่อเนื่องให้ปะติดปะต่อเป็นเรื่องเป็นราว หลังเขียนเสร็จยังจะต้องย้อนกลับไปอ่านเพื่อตัดต่อหรือปรับให้ดีที่สุด คอลัมน์ที่แฟนคอลัมน์ได้อ่านอยู่ใช้เวลาเขียนและปรับเบ็ดเสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมงครับ ก่อนเขียน นักเขียนทุกคนจะรู้สึก “หนัก” และทุกข์หน่อย เพราะต้องคิดประเด็น แต่พอเขียนเสร็จปุ๊บ ปรับแก้ปั๊บ ความรู้สึกจะโล่งทันที…. จนคอลัมน์ถัดไปที่ต้องเขียนและวัฏจักรเดิมจะหมุนเวียนอีกรอบ ซึ่งบางคนก็บอกว่า “ทำไปเพื่ออะไร? จะบ้าเหรอ?” ก็คงบ้าไปแล้วครับ เพราะใจรัก วันไหนที่คิดประเด็นไม่แตกจะยิ่งทุกข์ทรมานเข้าไปใหญ่ Deadline ส่งใกล้เข้ามาทุกวินาที แต่เรายังไม่มีประเด็นเขียน หรือบางครั้งมีประเด็นที่อยากเขียน แต่อยู่ๆ มีเรื่องอื่นเข้ามาแย่งความสนใจเราไป เช่น เช้าวันก่อน หลังผมส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จ ผมฟังรายการข่าวผ่านวิทยุ รายการที่ผมฟังเป็นประจำ เขากำลังรายงานเรื่องเหตุการณ์การปะทะระหว่างชาวบ้านกัมพูชากับเจ้าหน้าที่รัฐของไทย ที่ชาวบ้านถูกใช้เป็นแนวหน้าเพื่อกัมพูชาจะได้ฟ้องเราตามเวทีระดับนานาชาติต่างๆ (ขอมองบนครับ) ผู้ดำเนินรายการหยิบยกเวทีต่างๆ ที่กัมพูชาไปฟ้อง และมีการบีบน้ำตาร้องไห้ระหว่างฟ้องเราด้วยซ้ำ อยู่ๆ ผู้ดำเนินรายการพูดว่า “อย่างเช่นสัปดาห์นี้เขาไปฟ้องเราที่ AIPA” ผมสะดุ้งสิครับ เพราะผมเคยเป็นเลขาธิการ AIPA ปี 2016-2019 จากประเด็นเดิมที่ผมอยากเขียนนั้น ผู้ดำเนินรายการคนนี้ส่งลูกบอลถึง Teen ผม ผมเลยได้ประเด็นเขียน รอดไปอีกหนึ่งสัปดาห์ สำหรับใครที่ไม่ทราบ AIPA ย่อมาจาก ASEAN Inter-Parliamentary Assembly หรือสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าอาเซียนของเราจะมีสภา ไม่ได้หมายความว่า AIPA จะออกกฎหมายในนามของอาเซียนทั้งหมด เป็นสมัชชาที่สมาชิกสภาของทุกประเทศในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น สส. สว. จะถูกเลือกตั้ง จะถูกแต่งตั้ง จะเป็นฝ่ายค้าน เป็นฝ่ายรัฐบาล ถ้าคุณเป็นสมาชิกสภาในอาเซียน คุณเป็นสมาชิก AIPA โดยอัตโนมัติผมจะไม่เข้าไปลงลึกในรายละเอียดอะไรทั้งสิ้น แต่ที่ผู้ดำเนินรายการบอกว่าเขมรน่าจะใช้เวที AIPA ฟ้องเรานั้น เป็นเพราะตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายนนี้ เป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของ AIPA ที่เรียกว่า AIPA General Assembly (GA) การประชุม GA จะพิจารณางบประจำปีของ AIPA จะพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติของ AIPA สำหรับปีที่ผ่านมาและปีข้างหน้า นอกจากนั้นจะแบ่งเป็นคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอื่นๆ ซึ่งแต่ละคณะมีสิทธิเสนอญัตติที่จะให้สมาชิกถกเถียง เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ตามสิทธิของแต่ละประเทศ ญัตติเหล่านี้จะเรียกว่า Resolutions แต่สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ Resolutions เหล่านี้ไม่มีกฎหมายรองรับอะไร และไม่มีมาตรการอะไร ต้องถูกบังคับใช้ Resolutions จะถูกนำเสนอไปตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าผ่าน) ซึ่งหน่วยงานรัฐนั้นๆ ในประเทศนั้นๆ จะทำตาม จะสนใจ หรือแม้แต่จะอ่าน ไม่มีทางรู้ได้ครับ เพราะเขาไม่ต้องสนใจก็ได้ เวลาประเทศใดมีประเด็นอะไรร้อนๆ ที่อยากถกเถียง เขาจะใช้คณะกรรมาธิการการเมือง แต่ก่อนจะเป็นวาระ ทุกประเด็นจะต้องผ่านคณะกรรมาธิการ Executive Committee ที่มีประธานสภาฯ (หรือตัวแทน) พิจารณาและอนุมัติวาระการประชุมของ GA หัวใจของความเป็นอาเซียน (และ AIPA) คือทุกอย่างต้องเป็นเอกฉันท์ (หรือ Consensus) ข้อดีคือ ถ้าเอกฉันท์ แสดงว่าเรื่องนั้น ผ่านความเห็นชอบสมาชิกทุกคน แต่ข้อเสียของอาเซียน (และ AIPA) คือหลายครั้งสมาชิกจะหลบซ่อนอยู่หลังคำว่า “เอกฉันท์” คือไม่ปฏิเสธ แต่ไม่สนับสนุน และไม่แสดงตนอะไร ผัดออกไปให้ “ศึกษา” หรือ “หาข้อมูลเพิ่ม” ซึ่งเป็นวิธีสุภาพที่จะปฏิเสธ เพราะคำว่าเอกฉันท์ แปลว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องต้องเห็นพ้องกัน ไม่ใช่เสียงข้างมากครับ แต่ทุกคนต้องเห็นพ้องกัน แต่ละคณะที่ร่วมประชุม AIPA GA จะนำด้วยประธานสภาฯ (หรือรองประธานฯ) และในจะคละไปด้วย สว.กับ สส. สำหรับใครที่คล่องตัวหน่อย อาจจะไปขณะที่รู้แน่ๆ ว่าจะมีการพูดคุยกันและมีประเด็นร้อน เช่น กรรมาธิการการเมือง เพราะต้องใช้ไหวพริบ ส่วนคณะอื่นเอาเข้าจริง พูดตามบทที่เจ้าหน้าที่เตรียมให้ก็ได้ ในยุคที่ผมเป็นเลขาฯ AIPA เป็นยุคที่สมาชิกสภาของเราเป็น สนช. เพราะเรายังไม่มีการเลือกตั้ง ผมขอพูดตรงๆ การเอาสมาชิก สนช. (ที่ผมสัมผัส ในขณะที่ผมต้องนั่ง) ไปเวทีต่างๆ ไม่ต่างจากเอาตุ๊กตาไปนั่งเก้าอี้หน้าป้าย “Thailand” แต่ไม่ใช่สมาชิก สนช.ทุกคนครับ อันนี้คือที่ผมสัมผัสและเห็นกับตา ผมเข้าใจว่าคณะอื่นๆ ตัวแทนที่มาจาก สนช.
