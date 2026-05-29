จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด VNL 2026

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ กีฬา ระดับโลก ด้วยการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง รายการใหญ่ Volleyball Nations League 2026 ( VNL 2026 ) พร้อมส่งต่อความมันส์ให้แฟน กีฬา ชาวไทยรับชมผ่านแพลตฟอร์มมิ่ง Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ของสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2569 รวมทั้งสิ้น 36 แมตช์ศึก VNL ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ที่รวบรวมทีมชาติหญิงระดับท็อปของโลกมาประชันฝีมือ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกและลุ้นเข้าสู่รอบไฟนอล โดยทุกเกมมีความหมายต่อเส้นทางความสำเร็จของแต่ละชาติ การแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2026 หรือ VNL 2026 รอบแรก รวมทั้งหมด 3 สัปดาห์ เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี 18 ชาติ ร่วมทำศึก ซึ่งแต่ละทีมจะแข่งขัน 4 แมตช์ ในแต่ละสนาม รวมทั้งหมด 12 แมตช์ เมื่อจบทั้งสามสัปดาห์ จะนำ 7 ทีมอันดับดีที่สุด บวกเจ้าภาพ รวมเป็น 8 ทีม ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569 ส่วนทีมอันดับสุดท้าย หรืออันดับ 18 ของตารางคะแนน จะตกชั้นและไม่สามารถกลับมาร่วมรายการนี้ได้ในซีซั่น 2027ซึ่งไฮไลต์แฟน กีฬา ไทยห้ามพลาด คือภารกิจของทีม วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย ที่เตรียมลงสนามพบทีมแกร่งตั้งแต่นัดเปิดสนามวันที่ 3 มิถุนายนนี้ พร้อมปลุกพลังเชียร์ของแฟนลูกยางทั่วประเทศ โดย Monomax พร้อมถ่ายทอดสดจากเมืองหนานจิง ประเทศจีน ให้ชมครบทั้ง 36 คู่ ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2569 ดังนี้เวลา 14.00 น.
ไทย พบ เซอร์เบีย (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 22.00 น. ยูเครน พบ สหรัฐอเมริกา (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 03.30 น. ฝรั่งเศส พบ ญี่ปุ่นเวลา 07.00 น. แคนาดา พบ เยอรมนี (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 18.30 น.
จีน พบ ไทยเวลา 06.00 น. บราซิล พบ โดมินิกันเวลา 14.00 น. เบลเยียม พบ เช็กเกีย (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 02.30 น. โดมินิกัน พบ บัลแกเรียเวลา 07.00 น.
ฝรั่งเศส พบ สหรัฐอเมริกาเวลา 18.30 น. จีน พบ เซอร์เบีย (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 03.30 น. แคนาดา พบ ฝรั่งเศสเวลา 18.00 น. จีน พบ โปแลนด์ (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 22.00 น.
ยูเครน พบ ฝรั่งเศส (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)เวลา 04.00 น. บัลแกเรีย พบ ตุรกีร่วมลุ้นส่งแรงใจเชียร์สาวไทย และติดตามทุกแมตช์สำคัญของศึก VNL 2026 สัปดาห์แรก พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เชียร์ฟรีที่ช่อง MONOMAX SPORTS เชียร์ครบทุกแมตซ์ที่แอป MONOMA
