จัสติน ซัน เปิดศึกคริปโต โทษทรูเปิลเอฟไอเอ็นฉ้อโกง ร้องระงับซื้อขาย
จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้ง Tron เปิดศึกตรงหน้า World Liberty Financial โปรเจกต์คริปโตตระกูลทรัมป์ หว่าน allegation ฉ้อโกง investors พร้อมเรียกร้องให้ exchanges ถอนเหรียญ WLFI และ USD1 ออกจากตลาดทันที
จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Tron Network ได้ออกมาประกาศข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงต่อ World Liberty Financial โครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ก่อตั้งโดยตระกูลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวมีการฉ้อโกงนักลงทุนอย่างเป็นระบบ
ซันได้ออกแถลงการณ์อย่างชัดเจนเรียกร้องไปยังกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ทั่วโลก ให้ดำเนินการถอดถอนเหรียญ $WLFI และสแตเบิลคয়েน USD1 ออกจากการ التداولโดยทันที เพื่อปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่โปร่งใสของทีมงานฝั่งตระกูลทรัมป์Also readWorld Liberty Financial เริ่มซื้อคืน WLFI บน Aster โดยฝาก USD1 มูลค่า $10 ล้าน
รายละเอียดข้อกล่าวหาฉ้อโกงและความเคลื่อนไหวของทีมงาน
จัสติน ซัน ระบุว่าการตรวจสอบของเขาพบเบาะแสสำคัญว่าสมาชิกในทีม World Liberty Financial เริ่มทำการลบโพสต์จำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึงการลบการสื่อสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ออกจากระบบการสื่อสารภายใน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าอาจมีการปิดบังข้อมูลหรือทำลายหลักฐาน
จนถึง момент ที่บทความนี้จัดทำขึ้น แหล่งข่าวอิสระยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อกล่าวหานี้ได้อย่างชัดเจน และจนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝั่ง World Liberty Financial ที่ออกมาตอบสนองต่อคำร้องเรียนหรือข้อหาฉ้อโกงที่จัสติน ซัน นำเสนอต่อสาธารณชน
ปฏิกิริยาจากตลาดและความเชื่อมั่นในสแตเบิลคয়েน
ประเด็นสำคัญที่ยังรอคำตอบคือท่าทีของกระดานแลกเปลี่ยนรายใหญ่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธคำเรียกร้องของซัน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือของเหรียญทั้งสองชนิดในตลาดทันที นอกจากนี้ World Liberty Financial ยังต้องออกมาชี้แจงหรือโต้กลับข้อกล่าวหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลบโพสต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหนีความจริง
สถานะของสแตเบิลคอย USD1 ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่ต้องรักษาการตรึงมูลค่าไว้ให้ได้ เนื่องจากสแตเบิลคอยเป็นสินทรัพย์ที่พึ่งพาความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานเป็นหลัก หากความน่าเชื่อถือสั่นคลอนจากการฉ้อโกงที่อ้างถึง ราคาอาจดิ่งลงรุนแรงและส่งผลต่อระบบนิเวศคริปโตโดยรวม
มุมมองนักวิเคราะห์และขั้นตอนต่อไปในตลาด
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าต้องแยกแยะระหว่างข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงให้ชัดเจน เพราะจัสติน ซัน เองก็เป็นคู่กรณีที่มีประวัติความขัดแย้งและประวัติศาสตร์การโต้เถียงกับ World Liberty Financial มาโดยตลอด ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรมองข้ามข้อมูลแต่ก็ไม่ควรเชื่อทุกคำพูดโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลประกอบ
อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากตลาดแสดงให้เห็นว่าราคาของเหรียญ $WLFI ร่วงลงอย่างรุนแรงและ USD1 เริ่มหลุดจากระดับการตรึงมูลค่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนและตลาดโดยรวมไม่ควรละเลย เพราะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความกังวลของผู้ถือครองสินทรัพย์
สำหรับนักลงทุนที่ถือครองเหรียญ $WLFI หรือ USD1 อยู่ขณะนี้ ทางที่ดีควรติดตามประกาศทางการจากกระดานแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และรอคำชี้แจงจากทีมงาน World Liberty Financial อย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งระวังข่าวลือที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับเพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบของตลาด
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