จัสติน ทิมเบอร์เลค เผยความจริงเพลง What Goes Around มาจากเพื่อน ไม่ใช่บริทนีย์ สเปียร์ส
จัสติน ทิมเบอร์เลค ลบล้างข่าวลือ 20 ปีว่าเพลง What Goes Around... Comes Around กล่าวถึงบริทนีย์ สเปียร์ส โดยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงของเพื่อนที่ขอให้นำมาแต่งเป็นเพลง
จัสติน ทิมเบอร์เลค เปิดเผยข้อมูลใหม่ผ่านนิตยสาร Complex ว่าเพลง What Goes Around… Comes Around ของเขาไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบริทนีย์ สเปียร์ส อดีตคู่รักในตำนานเลย แม้ว่าจะมีข่าวลือมานานกว่า 20 ปีก็ตาม
ลบล้างตำนาน 20 ปีเพลงเพื่อแฟนเก่า
ก่อนหน้านี้ วงการเพลงและแฟนเพลงทั่วโลกเชื่อว่าเพลง What Goes Around… Comes Around ที่ปล่อยออกมาในปี 2006 เป็นภาคต่อของเพลง Cry Me a River ที่ออกมาก่อนหน้าในปี 2002 ซึ่งหลายคนตีความว่าทั้งสองเพลงเป็นการตอบสนองต่อความสัมพันธ์ที่เลิกรากับบริทนีย์ สเปียร์สในช่วงต้นยุค 2000Also readFacebook ยกเลิกโปรไฟล์เสริม ล้างข้อมูลถาวร 14 ธ.ค. 2026
การปล่อยเพลง What Goes Around… Comes Around เกิดขึ้นในจังหวะที่บริทนีย์ สเปียร์สกำลังฟ้องหย่ากับเควิน เฟเดอรีน ทำให้สาธารณชนยิ่งเชื่อมโยงเรื่องราวในเพลงเข้ากับชีวิตส่วนตัวของป๊อปสตาร์สาวรายนี้โดยตรง
เบื้องหลังการแต่งเพลงจากเพื่อนนิรนาม
จัสติน ทิมเบอร์เลค ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองตัดสินใจลบล้างข่าวลือดังกล่าวแล้ว โดยยืนยันว่าเพลงนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนของเขาที่ไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่ง เขาได้รับอนุญาตจากเพื่อนคนนั้นแล้วเพื่อนิยามเรื่องราวมาเป็นเพลง
จัสติน เล่าว่าเพื่อนของเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลิกรามาและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง จากนั้นจัสตินจึงถามไปว่า "นายจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเขียนเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้" เพื่อนของเขาตอบกลับไปว่า "เอาเลย จัดการยัยนั่นซะ ให้เธอรับกรรมตัวเองไป (What goes around comes around)"
จากคำขอของเพื่อน จัสตินบอกว่าเขาจึงรีบขอเนื้อเรื่องมาแต่งเพลงทันที โดยใช้เวลาในการเขียนเพลงเพียงเกือบ 20 นาทีเท่านั้น เพราะเนื้อหาลื่นไหลและราบรื่นมาก จนเขารู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวและตรงกับความต้องการของเขาอย่างยิ่ง
ความสำเร็จของ MV และมรดกทางวัฒนธรรม
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเขียนเพลง ทีมงานจึงดำเนินการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอความยาวเกือบ 10 นาทีออกมา โดยจัสตินระบุว่าทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบและถูกใจเขามาก ซึ่งมิวสิกวิดีโอนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอัลบั้มนี้และถูกจดจำมาจนถึงปัจจุบัน
แม้ว่าจัสติน ทิมเบอร์เลค จะออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเพลงนี้ไม่ได้กล่าวถึงบริทนีย์ สเปียร์ส แต่ความเชื่อเดิมของสาธารณชนก็ฝังรากลึกมานานนับทศวรรษ การเปิดเผยข้อมูลนี้จึงเป็นโอกาสในการแก้ไขความเข้าใจผิดที่คงอยู่มาตลอด 20 ปี
ผลกระทบต่อบรรยากาศวงการเพลงและแฟนเพลง
การเปิดเผยความจริงครั้งนี้มีนัยสำคัญต่อภาพลักษณ์ของจัสติน ทิมเบอร์เลค ที่มักถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตกับศิลปินระดับตำนานอย่างบริทนีย์ สเปียร์ส การยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงของบุคคลที่สามช่วยให้เขาหลุดจากกรอบของการเขียนเพลงเพื่อตอบโต้แฟนเก่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สำหรับแฟนเพลงที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด การได้รับทราบเบื้องหลังที่แท้จริงอาจทำให้พวกเขาหันกลับไปฟังเพลงในมุมมองใหม่ โดยพิจารณาจากเนื้อเพลงที่พูดถึงวงจรของกรรมและการลงโทษ มากกว่าจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของดาราคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
ทิศทางในอนาคตของศิลปินทั้งสองฝ่าย
การที่จัสติน ทิมเบอร์เลค ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่าน Complex แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการกับมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Legacy) ของเขาเองในยุค 2000s ในขณะที่บริทนีย์ สเปียร์ส ก็ได้ก้าวข้ามช่วงเวลายุ่งยากในชีวิตส่วนตัวและกลับมาทำผลงานเพลงใหม่ๆ ได้อย่างมั่นคง
ทั้งสองศิลปินต่างดำเนินเส้นทางอาชีพแยกจากกันอย่างชัดเจนมานานแล้ว การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่แก้ต่างให้จัสติน ทิมเบอร์เลค แต่ยังเป็นการปิดบทสนทนาเก่าๆ ที่อาจเป็นพิษต่อสุขภาพจิตของศิลปินทั้งสามคนในยุคนั้นอย่างบริทนีย์ สเปียร์ส เควิน เฟเดอรีน และจัสติน ทิมเบอร์เลค เองด้วย
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