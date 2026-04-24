จับ'อัจฉริยะ' ปมกรรโชกทรัพย์ตำรวจ สั่งสอบปมปล่อยตัวผู้ต้องหาจีน

ตำรวจกองปราบปรามจับกุมนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ พร้อมพวก ข้อหากรรโชกทรัพย์นายตำรวจระดับ ผกก. สตม. กรณีเรียกเงินแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีน สั่งตรวจสอบกระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องหาจีนอย่างละเอียด
การจับกุมนาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ อาชญากรรม พร้อมพวกอีก 6 ราย โดย ตำรวจ กองปราบปรามตามหมายจับศาลอาญา กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก โดยคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่นาย ตำรวจ ระดับผู้กำกับการ (ผกก.
) ซึ่งดูแลห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม. ) ถูกขบวนการของนายอัจฉริยะกรรโชกทรัพย์เรียกเงิน เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกควบคุมตัวเพื่อส่งตัวกลับประเทศจีน จากข้อมูลการจับกุมพบว่า ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นายตำรวจ ผกก.
ได้นำพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นายอัจฉริยะไลฟ์สดเกี่ยวกับการขบวนการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งถูกคุมขังเพื่อส่งตัวกลับประเทศจีน แต่ถูกอายัดตัวจากสถานีตำรวจท้องที่อื่น โดยแจ้งว่าผู้ต้องหาชาวจีนดังกล่าวถูกดำเนินคดีในท้องที่อื่น เมื่อห้องกัก สตม. ปล่อยตัวผู้ต้องหาให้ตำรวจท้องที่ไปแล้ว ปรากฏว่ามีการยินยอมความกันก่อนปล่อยตัวตามข่าวที่ปรากฏ นายตำรวจ ผกก.
ตัดสินใจจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ร่วมขบวนการของนายอัจฉริยะ เพื่อยุติเรื่องและป้องกันความเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ปรากฏว่าการจ่ายเงินครั้งนี้ไม่สามารถยุติเรื่องได้ เนื่องจากขบวนการของนายอัจฉริยะยังคงเรียกเงินเพิ่มเติม โดยขู่ว่าจะไลฟ์สดเปิดโปงข้อมูลหากไม่ได้รับเงินตามที่ต้องการ พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานกรรโชกทรัพย์อย่างชัดเจน การจับกุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหลายฝ่าย โดยมีการเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเด็ดขาด หากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงขบวนการทุกตัวละครที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันกรรโชกทรัพย์ ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้ศาลตัดสินตามความผิดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามถึงบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.
) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกควบคุมตัว ว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อความเป็นธรรมและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ขบวนการกรรโชกทรัพย์นำมากล่าวอ้างและใส่ร้ายนายตำรวจ ผกก.
หากพบว่ามีมูลความจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปกป้องพวกพ้อง และให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การดำเนินการอย่างจริงจังและโปร่งใสในคดีนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมา
