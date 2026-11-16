จับแก๊งขายบัญชีม้าหนองคาย หนุ่มขอนแก่นพาเพื่อนข้ามโขงถูกกุมตัว
ตำรวจ ตม.หนองคาย จับกุม นายวีรวิชญ์ วัย 21 ปี พร้อมเพื่อนนักศึกษา 3 คน ขณะเตรียมข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปขายบัญชีธนาคารให้แก๊งสแกมเมอร์ รับค่าหัวคนละ 2,500 บาท
เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด หนองคาย ดำเนินการจับกุม นายวีรวิชญ์ อายุ 21 ปี และนักศึกษาอีก 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน ขณะรอเวลาข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนฉ้อโกงออนไลน์
รายละเอียดการจับกุมและพฤติการณ์
เหตุเกิดเมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้สั่งการให้ พลตำรวจตรี ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย นำกำลังชุดสืบสวนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณด่านพรมแดนหนองคาย เพื่อสกัดกั้นผู้ที่มีเจตนากระทำความผิดAlso readแกรนด์ แอสเสทฯ ตั้งเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาท เร่งกระจายการถือหุ้นของ ROH โดยมีผู้สนใจร่วมลงทุน 6 ราย
จากการตรวจสอบพบว่า นายวีรวิชญ์ ชาวอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พยายามพาเพื่อนนักศึกษาจำนวน 3 คน อ้อมผ่านจุดตรวจเพื่อเตรียมข้ามแม่น้ำโขง โดยแผนการคือจะนำบัญชีธนาคารไปให้แก๊งมิจฉาชีพใช้งาน โดยก่อนจะถูกจับกุมได้แวะพักซื้ออาหาร tạiปั๊มน้ำมันใกล้ด่านพรมแดน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายวีรวิชญ์ ให้การรับสารภาพว่าเคยมีประวัติขายบัญชีธนาคารให้กับแก๊งมิจฉาชีพฝั่งประเทศลาวมาแล้ว 1 ครั้ง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2569 โดยได้เงินค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท
นายแน็ค ชาวลาวที่เป็นนายหน้าติดต่อแจ้งว่าหากมีบุคคลที่ต้องการขายบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับเงินสด สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลา โดยจะจ่ายค่านายหน้าในอัตราคนละ 2,500 บาท สำหรับผู้ถูกชักชวนนำบัญชีมาขาย
แรงจูงใจทางการเงินและกระบวนการสมรู้ร่วมคิด
เหตุจูงใจหลักที่ผลักดันให้นายวีรวิชญ์และเพื่อนนักศึกษาตัดสินใจกระทำผิดเกิดจากความจำเป็นทางการเงิน โดยทั้งสองฝ่ายต้องการรายได้เพิ่มเติมจากการขายบัญชีธนาคารของตนเองเพื่อนำไปใช้สอยส่วนตัว
ก่อนหน้านี้ 2 วัน นายวีรวิชญ์ ได้ชักชวนเพื่อนนักศึกษาจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชาย 2 คน และนักศึกษาหญิง 1 คน ให้ร่วมทำผิดดังกล่าว โดยนัดหมายกันนั่งรถรับจ้างเดินทางมาจนถึงจังหวัดหนองคาย เพื่อรอเวลาข้ามฝั่งไปมอบบัญชีธนาคาร
แผนการดังกล่าวสับสนล้มเหลวลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นทั้ง 4 คน จะได้ข้ามผ่านไปยังฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ฐานกฎหมายและโทษทางอาญา
พลตำรวจตรี ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล ยืนยันว่านอกจากการจับกุมในคดีทั่วไปแล้ว ยังควบคุมตัวนายวีรวิชญ์ ตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินคดีในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด
การกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหล่านี้ ส่งผลให้บุคคลที่ร่วมขบวนการมีโทษทางอาญาที่รุนแรง และจะติดประวัติอาชญากรรมอย่างถาวร ซึ่งเป็นผลเสียต่ออนาคตในการประกอบอาชีพและสิทธิพลเมือง
ผลกระทบต่อนักศึกษาและข้อแนะนำด้านความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ตักเตือนและให้ความรู้กับกลุ่มนักศึกษาทั้ง 4 คนถึงภัยอันตรายที่แฝงอยู่ในกิจกรรมขายบัญชีม้า ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียอิสระภาพและหมดโอกาสในอนาคต
การแลกกับรายได้เล็กน้อยเพียง 2,500 บาท นั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียหายระยะยาว เนื่องจากผู้กระทำความผิดอาจตกเป็นเครื่องมือของขบวนการหลอกลวงที่อาจมีความรุนแรงถึงชีวิตหรือการทำลายชื่อเสียง
ประชาชนและนักศึกษาควรตระหนักถึงความเสี่ยง หากถูกชักชวนให้ขายบัญชีธนาคาร สแกนหน้า หรือส่งข้อมูลส่วนตัว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอคำปรึกษา
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