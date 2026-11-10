จับแรงงานเมียนมาทำงานไม่มีใบอนุญาต โรงงานอิฐบล็อกกุยบุรี
เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังบุกตรวจโรงงานผลิตอิฐบล็อกใน ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี พบแรงงานหญิงชาวเมียนมาอายุ 50 ปี ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง พร้อมจับกุมดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น สืบเนื่องจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ขาดการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบนายจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ปัญหาการเข้ามาทำงานที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบแรงงานของประเทศไทย
การลงพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานผลิตอิฐบล็อกที่มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบภายในโรงงานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงานของผู้ที่เข้ามาทำงานในสถานประกอบการAlso readหุ่นยนต์ Perseverance พบฝุ่นดาวอังคารขนาดเล็กเกาะติดวัสดุชุดอวกาศ เสี่ยงต่อสุขภาพนักบินอวกาศในอนาคต
ผลการตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้เจ้าหน้าที่พบหญิงสัญชาติเมียนมา อายุ 50 ปี กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักภายในโรงงาน โดยกำลังยกและเรียงอิฐบล็อกเพื่อนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้า ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงานพบว่า ใบอนุญาตทำงานของหญิงรายนี้หมดอายุไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวได้อย่างถูกกฎหมาย
ประเด็นสำคัญที่ยังพบคือหญิงคนดังกล่าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตถึง 635 วัน ซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่นานมาก และเป็นการเข้ามาพำนักอยู่โดยไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เจ้าหน้าที่มีเหตุผลเพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาสองข้อหาหลักต่อหญิงรายนี้ ได้แก่ ข้อหาการทำงานของคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด โดยหญิงรายดังกล่าวให้การรับสารภาพต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกข้อกล่าวหา ทำให้กระบวนการจับกุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุยบุรี เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
บูรณาการกำลังตรวจสอบนายจ้างตามกฎหมาย
การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานกิจการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนหน้า หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กอ.รมน. ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่างร่วมมือกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการและการจ้างงานแรงงานต่างด้าวภายในโรงงานผลิตอิฐบล็อก
สำหรับกรณีของผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นนายจ้างของแรงงานหญิงรายดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารการจ้างงานทั้งหมด รวมถึงการเปรียบเทียบปรับหรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อนายจ้างที่ละเลยต่อมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว
ผลกระทบทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
การจับกุมแรงงานผิดกฎหมายในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดของหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการนี้จะช่วยตัดวงจรการจ้างงานผิดกฎหมาย และสร้างความ公平ในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ประกอบการที่ลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งตัวแรงงานและนายจ้าง โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง และจะไม่มีช่องโหว่ให้ผู้ที่ละเมิดกฎหมายสามารถเลี่ยงพ้นความรับผิดชอบได้ โดยผลการตรวจสอบและคดีความจะส่งผลต่อการใบอนุญาตประกอบกิจการและสถานะทางกฎหมายของสถานประกอบการนั้นๆ ต่อไป
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