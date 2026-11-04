จับแก๊งโจรคลังสนามบินภูเก็ต ยึดของกลางมูลค่า 3 ล้านบาท 8 ราย
ตำรวจภูเก็ตจับกุม 8 ผู้ต้องหาแก๊งขโมยของในคลังสินค้าสนามบินภูเก็ต ยึดของกลางกว่า 108 รายการ มูลค่าเสียหายเกิน 3 ล้านบาท สืบเนื่องจากเหตุเมื่อ 2 พ.ย. 68
พนักงานสอบสวน สน.สาคู สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมกับพนักงานสอบสวน บก.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พล.ต.ต.ดร. สุรชัย สุกใส ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ. สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู แถลงข่าวจับกุมแก๊งขโมยสินค้าในคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย พร้อมยึดทรัพย์สินมีค่ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3 ล้านบาท
รายละเอียดการจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สน.สาคู ดำเนินคดีร่วมกันลักทรัพย์สินค้าภายในคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 8 รายได้ที่จุดตรวจจุดสกรีนหน้าบ้านกำนัน หมู่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ตAlso readบลูบิค โขว์กำไร Q4/67 แตะ 108 ล้านบาท เดินหน้าทำนิวไฮปี 68 รับเทรนด์ AI
จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาจำนวน 3 หลังในพื้นที่ อ.ถลาง และตรวจยึดทรัพย์สินที่คาดว่าได้จากมาจากการกระทำความผิดเพิ่มเติม สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย ประกอบด้วย นายสมชาย ขุนพล นายวัชรม์ เนื้ออ่อน นายกิตติกร จันทร์ชูกลิ้ง น.ส.หทัยรัตน์ มุสิกพันธ์ น.ส.อินทิตรา สุทธิธร นายศิรินทร์ หย่างปง นายณัฐกร สุขช่วง และนายพงศ์ศิริ เขียบศิลป์
กลไกการทำงานและประวัติการก่อเหตุซ้ำ
กลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นพนักงานบริษัทขนส่งเอกชน ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังปลายทางประเทศรัสเซีย แต่กลับอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่และความคุ้นเคยกับขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าร่วมกันลักทรัพย์สินค้าภายในตู้บรรจุสินค้า
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 เวลาประมาณ 00.22 น. น.ส.อินทิตรา สุทธิธร และนายณัฐกร สุขช่วง ได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีดำ เข้ามารอดบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต
จากนั้นได้ร่วมกับผู้ต้องหารายอื่นซึ่งเป็นพนักงานบริษัทขนส่ง อาศัยจังหวะระหว่างการขนถ่ายและเปิดตู้บรรจุสินค้า ลักเอาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ นำขึ้นรถยนต์ที่เตรียมไว้ แล้วนำไปซุกซ่อนก่อนส่งต่อให้เครือข่ายรับซื้อ
จากการสืบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้วมากกว่า 8 ครั้ง สร้างความเสียหายรวมกว่า 3 ล้านบาท
ยึดทรัพย์สินและยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง
หลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา 3 หลัง ในพื้นที่ อ.ถลาง สามารถตรวจยึดของกลางได้รวม 108 รายการ
ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนหลายยี่ห้อ ได้แก่ Vivo Oppo Redmi Realme Poco และ Honor รวมถึงแท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ หูฟังไร้สาย ลำโพงบลูทูธ แว่นตาอัจฉริยะ และเครื่องเล่นเกม Nintendo
นอกจากนี้ยังตรวจยึดยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ได้แก่ รถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแม็ก สีดำ ทะเบียน ขน 7187 สงขลา รถยนต์กระบะสีขาว ทะเบียน ขน 2318 ภูเก็ต รถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX สีขาว ทะเบียน 2ฆณ 5013 กรุงเทพมหานคร และรถจักรยานยนต์ PCX สีเทา ทะเบียน 2กบ 7556 นครศรีธรรมราช
ขั้นตอนการดำเนินคดีและข้อกล่าวหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการณ์ของผู้ต้องหาแต่ละรายในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ท่าอากาศยาน และโดยยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือการพาทรัพย์สินนั้นไป หรือให้พ้นจากการจับกุม รวมถึงข้อหา รับของโจร
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล ตรวจสอบเส้นทางเงิน และติดตามบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อตัวนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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