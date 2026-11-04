TH
Advertisement
Crime

จับแก๊งโจรคลังสนามบินภูเก็ต ยึดของกลางมูลค่า 3 ล้านบาท 8 ราย

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
จับแก๊งโจรคลังสนามบินภูเก็ต ยึดของกลางมูลค่า 3 ล้านบาท 8 ราย
ตำรวจภูเก็ต · แก๊งขโมยสนามบิน · สุรชัย สุกใส
Advertisement

ตำรวจภูเก็ตจับกุม 8 ผู้ต้องหาแก๊งขโมยของในคลังสินค้าสนามบินภูเก็ต ยึดของกลางกว่า 108 รายการ มูลค่าเสียหายเกิน 3 ล้านบาท สืบเนื่องจากเหตุเมื่อ 2 พ.ย. 68

พนักงานสอบสวน สน.สาคู สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมกับพนักงานสอบสวน บก.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พล.ต.ต.ดร. สุรชัย สุกใส ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ. สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู แถลงข่าวจับกุมแก๊งขโมยสินค้าในคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย พร้อมยึดทรัพย์สินมีค่ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3 ล้านบาท

รายละเอียดการจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สน.สาคู ดำเนินคดีร่วมกันลักทรัพย์สินค้าภายในคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 8 รายได้ที่จุดตรวจจุดสกรีนหน้าบ้านกำนัน หมู่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Also readบลูบิค โขว์กำไร Q4/67 แตะ 108 ล้านบาท เดินหน้าทำนิวไฮปี 68 รับเทรนด์ AI

จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาจำนวน 3 หลังในพื้นที่ อ.ถลาง และตรวจยึดทรัพย์สินที่คาดว่าได้จากมาจากการกระทำความผิดเพิ่มเติม สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย ประกอบด้วย นายสมชาย ขุนพล นายวัชรม์ เนื้ออ่อน นายกิตติกร จันทร์ชูกลิ้ง น.ส.หทัยรัตน์ มุสิกพันธ์ น.ส.อินทิตรา สุทธิธร นายศิรินทร์ หย่างปง นายณัฐกร สุขช่วง และนายพงศ์ศิริ เขียบศิลป์

กลไกการทำงานและประวัติการก่อเหตุซ้ำ

กลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นพนักงานบริษัทขนส่งเอกชน ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังปลายทางประเทศรัสเซีย แต่กลับอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่และความคุ้นเคยกับขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าร่วมกันลักทรัพย์สินค้าภายในตู้บรรจุสินค้า

Advertisement

เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 เวลาประมาณ 00.22 น. น.ส.อินทิตรา สุทธิธร และนายณัฐกร สุขช่วง ได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีดำ เข้ามารอดบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต

จากนั้นได้ร่วมกับผู้ต้องหารายอื่นซึ่งเป็นพนักงานบริษัทขนส่ง อาศัยจังหวะระหว่างการขนถ่ายและเปิดตู้บรรจุสินค้า ลักเอาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ นำขึ้นรถยนต์ที่เตรียมไว้ แล้วนำไปซุกซ่อนก่อนส่งต่อให้เครือข่ายรับซื้อ

จากการสืบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้วมากกว่า 8 ครั้ง สร้างความเสียหายรวมกว่า 3 ล้านบาท

ยึดทรัพย์สินและยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง

หลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา 3 หลัง ในพื้นที่ อ.ถลาง สามารถตรวจยึดของกลางได้รวม 108 รายการ

Advertisement

ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนหลายยี่ห้อ ได้แก่ Vivo Oppo Redmi Realme Poco และ Honor รวมถึงแท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ หูฟังไร้สาย ลำโพงบลูทูธ แว่นตาอัจฉริยะ และเครื่องเล่นเกม Nintendo

นอกจากนี้ยังตรวจยึดยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ได้แก่ รถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแม็ก สีดำ ทะเบียน ขน 7187 สงขลา รถยนต์กระบะสีขาว ทะเบียน ขน 2318 ภูเก็ต รถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX สีขาว ทะเบียน 2ฆณ 5013 กรุงเทพมหานคร และรถจักรยานยนต์ PCX สีเทา ทะเบียน 2กบ 7556 นครศรีธรรมราช

ขั้นตอนการดำเนินคดีและข้อกล่าวหา

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการณ์ของผู้ต้องหาแต่ละรายในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ท่าอากาศยาน และโดยยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือการพาทรัพย์สินนั้นไป หรือให้พ้นจากการจับกุม รวมถึงข้อหา รับของโจร

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล ตรวจสอบเส้นทางเงิน และติดตามบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อตัวนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ตำรวจภูเก็ต แก๊งขโมยสนามบิน สุรชัย สุกใส ทรัพย์สนามบิน สลาน สันติศาสนกุล

More on Crime

See all

ขวัญกำลังใจมาแล้ว! สรุปเงินรางวัลนักกีฬาไทยซีเกมส์ ครั้งที่ 32, อาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 12

ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 สามารถคว้ารวมมาได้ 108 เหรียญทอง 95 เหรียญเงิน 108 เหรียญทองแดง จบอันดับที่ 2 ในตารางรวมเหรียญรางวัล

Sanook

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextขวัญกำลังใจมาแล้ว! สรุปเงินรางวัลนักกีฬาไทยซีเกมส์ ครั้งที่ 32, อาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 12