จับแก๊งหลอกซื้อรถหรู เปลี่ยนกุญแจติด GPS ลักขโมยกลางดึก นนทบุรี
ตำรวจ บก.น.9 สืบท่าข้ามจับกุมผู้ต้องหา ฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน คืนวันที่ 22 ต.ค. 69 ลักเบนซ์ E250 หลังหลอกซื้อเปลี่ยนกุญแจและติดตั้ง GPS ล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.9 นำโดย พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผ บก.น.9 และ พ.ต.อ.ธิติพงษ์ สียา ผกก.สส. บก.น.9 ปฏิบัติการสืบสวนจับกุม นายณัฐสิทธิ์ จริจิตร อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยมีการวางแผนล่วงหน้าผ่านกลลวงทางสังคมออนไลน์ เพื่อล่อลวงเจ้าของรถหรูนำกุญแจไปเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง หรือ GPS ก่อนที่จะใช้กุญแจปลอมขโมยรถออกไปกลางดึก
ขั้นตอนขบวนการหลอกซื้อเปลี่ยนกุญแจ
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ นายปรียชา อายุ 44 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สอบสวน สน.ท่าข้าม ว่ารถยนต์เบนซ์ E250 CGI Saloon สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ที่จอดพักอยู่บริเวณบ้านพัก ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ถูกลักขโมยไปเมื่อคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 02.38 น. โดยไม่ทราบตัวการก่อเหตุทันทีAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า แก๊งมิจฉาชีพได้ค้นพบประกาศขายรถยนต์ของนายปรียชาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แล้วติดต่อแสดงตนเป็นผู้สนใจซื้อรถ ก่อนนัดหมายขอดูรถในวันที่ 17 ตุลาคม 2569 ช่วงระหว่างการดูรถ คนร้ายได้ใช้อุบายขอตรวจสอบกุญแจรถยนต์ทั้งสองดอก แล้วอาศัยจังหวะที่เจ้าของรถไม่ทันตั้งตัว นำกุญแจที่มีลักษณะคล้ายกันมาสับเปลี่ยน พร้อมลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง GPS ไว้กับรถยนต์
หลังจากนั้นคนร้ายได้ทำการตกลงซื้อรถและอ้างว่าจะไปกดเงินมาชำระค่ารถ แต่ไม่ได้กลับมาตามนัดหมาย ต่อมาในคืนวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 02.38 น. คนร้ายได้ย้อนกลับเข้ามาใช้กุญแจปลอมที่สับเปลี่ยนไว้ ลักพาตัวรถยนต์เบนซ์ E250 CGI Saloon สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ออกไปจากบ้านพักผู้เสียหาย ก่อนจะนำรถไปยังจุดส่งต่อให้บุคคลอื่นในขบวนการ
พฤติการณ์การทำงานเป็นทีม
การสืบสวนพบว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีพฤติการณ์ทำงานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นคนละบุคคลกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ติดต่อlookingรถที่ทำหน้าที่เลือกเป้าหมาย ใช้กลลวงหลอกซื้อรถ สับเปลี่ยนกุญแจ และติดตั้ง GPS กลุ่มผู้ลงมือลักขโมยรถที่ทำหน้าที่นำรถออกจากบ้านพักผู้เสียหาย แล้วเคลื่อนย้ายไปยังจุดส่งต่อ และกลุ่มผู้รับช่วงรถซึ่งคือนายณัฐสิทธิ์ จริจิตร ที่รับช่วงต่อและเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วยตนเองเพื่ออำพรางหมายเลขทะเบียนเดิม
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจพบและตรวจยึดรถยนต์ที่ถูกลักพาไป บริเวณลานจอดรถสน.เตาปูน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยรถคันดังกล่าวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้
ผลการจับกุมและของกลางยึดได้
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุม นายณัฐสิทธิ์ จริจิตร อายุ 42 ปี ที่หน้าห้องพักพัก ชั้น 7 คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 1447/2569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี จนสามารถติดตามตัวได้สำเร็จ
จากการตรวจสอบภายในห้องพักของ นายณัฐสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ชิ้นส่วนหมายเลขตัวถัง และเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ รวม 43 รายการตามบัญชีตรวจยึด ซึ่งรวมถึงแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ป้าย ที่เป็นหมายเลขทะเบียนของรถยนต์เบนซ์ที่ถูกลักไปในคดีนี้
จากการสอบถาม นายณัฐสิทธิ์ รับว่ายาเสพติดและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นของตนเอง โดยมียาเสพติดไว้เพื่อเสพ และยอมรับว่าเคยเสพยาเสพติดมาก่อนถูกจับกุมพาตรวจค้น ซึ่งในการตรวจค้นพบของกลางสำคัญ ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำนวน 3 ถ้ำ น้ำหนักสุทธิรวม 1.92 กรัม และเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 16 นัด พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด .45 จำนวน 3 นัด และกระเป๋าสะพายข้างสีดำ จำนวน 1 ใบ
ข้อกล่าวหาและขั้นตอนทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา รวม 4 ข้อหา ได้แก่ 1. ลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำความผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อไม่ให้พ้นจากการจับกุม 2. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 4. มีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังการสอบสวนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางมายัง สน.ท่าข้าม พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพื่อหวังจะปราบปรามขบวนการลักทรัพย์ที่มักง่ายและวางแผนล่อลวงประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นในเร็วๆ นี้
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