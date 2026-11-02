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Crime

จับแก๊งหลอกซื้อรถหรู เปลี่ยนกุญแจติด GPS ลักขโมยกลางดึก นนทบุรี

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
จับแก๊งหลอกซื้อรถหรู เปลี่ยนกุญแจติด GPS ลักขโมยกลางดึก นนทบุรี
พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ · บก.น.9 · สน.ท่าข้าม
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ตำรวจ บก.น.9 สืบท่าข้ามจับกุมผู้ต้องหา ฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน คืนวันที่ 22 ต.ค. 69 ลักเบนซ์ E250 หลังหลอกซื้อเปลี่ยนกุญแจและติดตั้ง GPS ล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.9 นำโดย พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติบก.น.9 และ พ.ต.อ.ธิติพงษ์ สียา ผกก.สส. บก.น.9 ปฏิบัติการสืบสวนจับกุม นายณัฐสิทธิ์ จริจิตร อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยมีการวางแผนล่วงหน้าผ่านกลลวงทางสังคมออนไลน์ เพื่อล่อลวงเจ้าของรถหรูนำกุญแจไปเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง หรือ GPS ก่อนที่จะใช้กุญแจปลอมขโมยรถออกไปกลางดึก

ขั้นตอนขบวนการหลอกซื้อเปลี่ยนกุญแจ

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ นายปรียชา อายุ 44 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สอบสวน สน.ท่าข้าม ว่ารถยนต์เบนซ์ E250 CGI Saloon สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ที่จอดพักอยู่บริเวณบ้านพัก ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ถูกลักขโมยไปเมื่อคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 02.38 น. โดยไม่ทราบตัวการก่อเหตุทันที

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จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า แก๊งมิจฉาชีพได้ค้นพบประกาศขายรถยนต์ของนายปรียชาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แล้วติดต่อแสดงตนเป็นผู้สนใจซื้อรถ ก่อนนัดหมายขอดูรถในวันที่ 17 ตุลาคม 2569 ช่วงระหว่างการดูรถ คนร้ายได้ใช้อุบายขอตรวจสอบกุญแจรถยนต์ทั้งสองดอก แล้วอาศัยจังหวะที่เจ้าของรถไม่ทันตั้งตัว นำกุญแจที่มีลักษณะคล้ายกันมาสับเปลี่ยน พร้อมลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง GPS ไว้กับรถยนต์

หลังจากนั้นคนร้ายได้ทำการตกลงซื้อรถและอ้างว่าจะไปกดเงินมาชำระค่ารถ แต่ไม่ได้กลับมาตามนัดหมาย ต่อมาในคืนวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 02.38 น. คนร้ายได้ย้อนกลับเข้ามาใช้กุญแจปลอมที่สับเปลี่ยนไว้ ลักพาตัวรถยนต์เบนซ์ E250 CGI Saloon สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ออกไปจากบ้านพักผู้เสียหาย ก่อนจะนำรถไปยังจุดส่งต่อให้บุคคลอื่นในขบวนการ

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พฤติการณ์การทำงานเป็นทีม

การสืบสวนพบว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีพฤติการณ์ทำงานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นคนละบุคคลกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ติดต่อlookingรถที่ทำหน้าที่เลือกเป้าหมาย ใช้กลลวงหลอกซื้อรถ สับเปลี่ยนกุญแจ และติดตั้ง GPS กลุ่มผู้ลงมือลักขโมยรถที่ทำหน้าที่นำรถออกจากบ้านพักผู้เสียหาย แล้วเคลื่อนย้ายไปยังจุดส่งต่อ และกลุ่มผู้รับช่วงรถซึ่งคือนายณัฐสิทธิ์ จริจิตร ที่รับช่วงต่อและเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วยตนเองเพื่ออำพรางหมายเลขทะเบียนเดิม

เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจพบและตรวจยึดรถยนต์ที่ถูกลักพาไป บริเวณลานจอดรถสน.เตาปูน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยรถคันดังกล่าวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้

ผลการจับกุมและของกลางยึดได้

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุม นายณัฐสิทธิ์ จริจิตร อายุ 42 ปี ที่หน้าห้องพักพัก ชั้น 7 คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 1447/2569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี จนสามารถติดตามตัวได้สำเร็จ

จากการตรวจสอบภายในห้องพักของ นายณัฐสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ชิ้นส่วนหมายเลขตัวถัง และเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ รวม 43 รายการตามบัญชีตรวจยึด ซึ่งรวมถึงแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ป้าย ที่เป็นหมายเลขทะเบียนของรถยนต์เบนซ์ที่ถูกลักไปในคดีนี้

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จากการสอบถาม นายณัฐสิทธิ์ รับว่ายาเสพติดและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นของตนเอง โดยมียาเสพติดไว้เพื่อเสพ และยอมรับว่าเคยเสพยาเสพติดมาก่อนถูกจับกุมพาตรวจค้น ซึ่งในการตรวจค้นพบของกลางสำคัญ ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำนวน 3 ถ้ำ น้ำหนักสุทธิรวม 1.92 กรัม และเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 16 นัด พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด .45 จำนวน 3 นัด และกระเป๋าสะพายข้างสีดำ จำนวน 1 ใบ

ข้อกล่าวหาและขั้นตอนทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา รวม 4 ข้อหา ได้แก่ 1. ลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำความผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อไม่ให้พ้นจากการจับกุม 2. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 4. มีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังการสอบสวนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางมายัง สน.ท่าข้าม พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพื่อหวังจะปราบปรามขบวนการลักทรัพย์ที่มักง่ายและวางแผนล่อลวงประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นในเร็วๆ นี้

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

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พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ บก.น.9 สน.ท่าข้าม นายณัฐสิทธิ์ จริจิตร รถเบนซ์ E250

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