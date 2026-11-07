จับแก๊งเสี่ยเล็กฮุบป่าหาดฟรีดอม ภูเก็ต หลอกขายกว่า 20 ล้านบาท
ตำรวจกลางจับกุม 4 พ่อแม่ลูกเขยแก๊งเสี่ยเล็ก คดีฉ้อโกงประชาชนบุกรุกป่าสงวนหาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต หลอกขายที่ดินกว่า 20 ล้านบาท พร้อมขู่ฆ่าเหยื่อ
เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ป.) โดย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปฏิบัติการจับกุมแก๊งมิจฉาชีพชื่อดังที่มีฉายาว่า เสี่ยเล็ก พร้อมครอบครัวรวม 4 ราย ในคดีหลอกลวงขายที่ดินบุกรุก ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ หาดฟรีดอม อำเภอกระทู้ จังหวัด ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
การจับกุมแก๊งหลอกลวงที่ดินทะเลใต้
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ณ บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นนำโดย พันตำรวจตรีธนกฤต หินยกหิน ผู้กำกับการ 5 บก.ป. พร้อมด้วยกำลังตำรวจ กก.5 บก.ป. ได้เข้าตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 คน ได้แก่ นายปรินทร หรือนายเสี่ยเล็ก นางเนตรสวรรค์ หรือนางกระถิน ซึ่งเป็นภรรยา นายปรินทร น.ส.มนีสวรรค์ หรือนายพลอย ลูกสาว และนายกฤษณะ หรือนายแม๊ก ลูกเขย ซึ่งทั้งหมดต้องสงสัยในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนAlso readยุโรประทึกอีก!ขู่บึ้มเครื่องบิน3วันติดอีกราว20เที่ยวบิน พบอาจเป็นฝีมือพวก'เกลียดชังผู้หญิง'
พฤติการณ์หลอกลวงและข่มขู่เหยื่อ
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า แก๊งเสี่ยเล็กได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยหลอกลวงโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอม เพื่อหลอกขายให้กับประชาชนทั่วไป โดยผู้เสียหายพบว่ามีมากกว่าหลายรายและมีความเสียหายรวมกันมากกว่า 20 ล้านบาท
เมื่อผู้เสียหายร้องขอเงินคืน แก๊งมิจฉาชีพกลับใช้วิธีการข่มขู่โดยโพสรูปภาพอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และมีการยิงปืนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อสร้างความหวาดกลัวและไม่ให้ผู้เสียหายกล้าแจ้งความดำเนินคดี ทำให้กระบวนการยุติธรรมหยุดชะงักเป็นเวลานานก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าแทรกแซง
นโยบายรัฐบาลและบูรณาการหน่วยงาน
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดแนวทางในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ห้ามมิให้บุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลใดเข้ามาบุกรุก ยึดครอง หรือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรแผ่นดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่มักมีกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลให้เกิดการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนในการติดตามจับกุมผู้บุกรุกและดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งตรวจยึดพื้นที่ป่าคืนมาหลายสิบไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและป้องกันการฉ้อโกงประชาชนในอนาคต
สถานะผู้ต้องหาและหลักฐานอาวุธปืน
ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้คำปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในการสอบปากคำเบื้องต้น ส่วนหลักฐานสำคัญที่เป็นอาวุธปืนซึ่งมีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อข่มขู่เหยื่อนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นและยึดไว้เพื่อทำการตรวจสอบทางคดีเรียบร้อยแล้ว
หลังจากควบคุมตัวได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร่งด่วน ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
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