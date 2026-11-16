จับแก๊งเมียนมาจี้ชิงมือถือ 3 คดีคืนเดียว คลองหลวง
ตำรวจสภ.คลองหลวงจับกุมชาวเมียนมา 3 ราย ยึดปืน 2 กระบอก หลังก่อเหตุจี้ชิงมือถือเด็กมหาลัยดัง 3 รายคืนเดียว พร้อมเชื่อมโยงแก๊งต่างด้าว
ตำรวจสืบสวน สภ.คลองหลวง นำโดย พ.ต.อ.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รองผบก.จว.ปทุมธานี รรท.ผกก. สภ.คลองหลวง บุกจับกุมชายชาวเมียนมา 2 รายและหญิง 1 ราย พร้อมอาวุธปืนและรถจักรยานยนต์ หลังก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์นักศึกษา 3 รายในคืนเดียว
ปฏิบัติการจับกุมตัวผู้ต้องหา 3 คน
วันที่ 16 พ.ย.69 เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รองผกก.สส., พ.ต.ท.นวชล ชมเชย สว.สส., พ.ต.ท.มนตรี คงอาจ สวป. และ พ.ต.ต.พงษ์นพนนท์ รุ่งโรจน์ สว.สส. สภ.คลองหลวง ร่วมกันบุกจับกุมผู้ต้องหาที่อายุ 22 ปี จำนวน 2 คน และอายุ 24 ปี จำนวน 1 คน ได้ที่บ้านพัก ซอยแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
ในการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดของกลาง berupaรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ อาวุธปืนดัดแปลง 1 กระบอก และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก รวมถึงกระสุนปืนอีก 9 นัด เพื่อส่งสืบสวนขยายผลต่อไป
แกะรอยจับกุมหลังเกิดเหตุกลางดึก
พ.ต.ท.ฉลาด เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาชายอายุ 20 ปี ที่เดินออกจากหอพักตรงข้ามมหาวิทยาลัยชื่อดังมุ่งหน้าไปยังร้านสะดวกซื้อ
หลังเกิดเหตุทางตำรวจสืบสวนได้ดำเนินการแกะรอยตามเบาะแสอย่างใกล้ชิดจนสามารถระบุสถานที่หลบซ่อน และบุกเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางได้สำเร็จภายในคืนนั้นเอง
เชื่อมโยงแก๊งต่างด้าวก่อเหตุหลายคดี
จากการตรวจสอบประวัติพบว่ากลุ่มผู้หาอายุกรณีนี้เคยตระเวนใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์อีกหลายครั้ง โดยขณะนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว 3 รายซึ่งเหตุทั้งหมดเกิดในคืนเดียวกัน
หลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงเข้ากับแก๊งต่างด้าวคือเสื้อผ้าที่สกรีนคำว่า เด็กรัชดา ซึ่งยึดได้ในบ้านพัก สันนิษฐานว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับแก๊งคนงานต่างด้าวที่ก่อเหตุในเขต สภ.คูคต และคดีโชว์อาวุธปืนที่ สภ.ปากคลองรังสิต
ขั้นตอนกฎหมายและการสืบสวนขยายผล
สำหรับคดีที่เหลือคาดว่าจะรอให้ผู้เสียหายเดินทางมาชี้ตัวเพื่อยืนยันตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการแจ้งข้อหาและควบคุมตัวไว้สอบสวนขยายผล เพื่อเชื่อมโยงคดีอื่นๆ ต่อไป
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนคืบหน้า
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