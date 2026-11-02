จับแล้วชายเมียนมาขับกระบะชนพยาบาลสาวเสียชีวิต กรณีวัยรุ่นเชียงใหม่เปิดศึก
ตำรวจภูธรแม่ปิงจับกุมชายเมียนมา วัย 20 ปี ขับรถกระบะชนพยาบาลสาวเสียชีวิตกลางเหตุวัยรุ่นเชียงใหม่เปิดศึก พร้อมตามจับพวกร่วมแก๊งอีก 40 คน ส่งศาลฝากขัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมือง เชียงใหม่ ควบคุมตัวนายณัฒิพัฒน์ ลุงชัย ชายสัญชาติเมียนมา วัย 20 ปี ผู้ต้องหาในคดีขับ รถกระบะ พุ่งชนนาง พยาบาลสาว จนเสียชีวิตกลางเหตุการณ์ความวุ่นวายของกลุ่ม วัยรุ่น ที่เปิดศึกชิงดีชิงเด่นกันบนถนนหน้าแยกดอนจัน ตำบลท่า ศาล า อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2569 และสร้างความสะเทือนใจให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุรุนแรง
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 พันตำรวจเอกญาณพล พัฒนชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ได้ออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นภาพที่บันทึกสถานการณ์ในช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายรวมตัวกันริมถนนและเกิดเหตุชุลมุนขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวยังคงมีรายละเอียดไม่มากนักเนื่องจากมุมกล้องอยู่ค่อนข้างไกลจาจุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้นโดยตรง แต่ก็สามารถยืนยันการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้Also readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
ควบคุมตัวผู้ขับรถชนพยาบาลได้แล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวสมาชิกกลุ่มวัยรุ่นที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะพุ่งชนนางพยาบาลสาวจนเสียชีวิตไว้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นความผิดชั่งหน้าและมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน โดยผู้ต้องหาที่ถูกรวบกุมคือ นายณัฒิพัฒน์ ลุงชัย สันติชาติ เมียนมา อายุ 20 ปี ซึ่งกระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจนนำไปสู่เหตุสลดครั้งนี้
ขยายผลตามจับพวกร่วมแก๊งกว่า 40 คน
สำหรับสมาชิกกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและเปิดศึกกันนั้น ทางเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวและติดตามจับกุมมาได้ทั้งหมดแล้ว โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายละประมาณ 20 คน รวมเป็น 40 คน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้หลังจากที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานและถ้อยคำจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว
เตรียมส่งศาลฝากขังคัดค้านการประกันตัว
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฟ้องและฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขออำนาจจับกุมและคุมขังระหว่างสอบสวนต่อไป โดยพนักงานสอบสวนมีมติคัดค้านการขอประกันตัวของผู้ต้องหาทุกคน แม้ผู้ต้องหาจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ตามกระบวนการยุติธรรม แต่การจะได้หรือไม่จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลผู้พิจารณาซึ่งจะพิจารณาจากพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีและความเสี่ยงในการหลบหนี
คดีอาวุธปืนและการไล่ชนรถกระบะ
สาเหตุของเหตุรุนแรงดังกล่าวมีรากฐานมาจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายซึ่งลุกลามไปถึงการใช้รถยนต์กระบะไล่ชนกัน และการใช้อาวุธปืนยิงใส่กันซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง ทำให้เหตุการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงและอันตรายขึ้นจนส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์ที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือนักโทษที่ถูกกราดยิงตกเป็นเหยื่อและเสียชีวิตในที่สุด
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