จับแล้ว! มือปืนรายสุดท้าย สส.กมลศักดิ์ คาสะพานมอญ

ชุดพิเศษนายกฯ อนุทิน ตามล่า 'เรือเอกวิโรจน์' มือปืนลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ได้ที่สะพานมอญ เตรียมสอบขยายผลหาผู้บงการ คดีนี้มีความซับซ้อน เชื่อว่ามีบุคคลที่สามอยู่เบื้องหลัง
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ความคืบหน้ากรณีการ ลอบยิง สส. กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.
นราธิวาส พรรคประชาชาติ เมื่อค่ำวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งส่งผลให้คนขับและตำรวจติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัส ล่าสุดชุดปฏิบัติการพิเศษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล สามารถจับกุมตัว เรือเอกวิโรจน์ เกตุมณี มือปืนรายสุดท้ายได้แล้วที่สะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการระดมทีมสืบสวนจากหลายหน่วยงาน นำโดย พล.
ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร.
พล. ต. ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.
ประจำ ตร. และ พล. ต. ต.
โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก. สส. บช. น.
ซึ่งได้แกะรอยและติดตามตัวเรือเอกวิโรจน์มาอย่างต่อเนื่อง จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เรือเอกวิโรจน์ เป็นหนึ่งใน 5 ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้ โดยร่วมกับนายธนภัทร วัฒนภิญโญ ซึ่งถูกจับกุมก่อนหน้านี้ในการลั่นไกยิง สส. กมลศักดิ์ นอกจากนี้ยังพบว่าเรือเอกวิโรจน์เป็นผู้ที่ยืมรถกระบะโตโยต้า สี่ประตู สีขาว ซึ่งเป็นรถราชการของ กอ.
รมน. นราธิวาส ไปใช้ในการก่อเหตุ โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ นาวาเอก มนตรี โตประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ใน กอ. รมน.
นราธิวาส เนื่องจากทั้งสองจบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือรุ่นใกล้เคียงกัน และเคยร่วมงานกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดสืบสวนเชื่อว่าเรือเอกวิโรจน์จะเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงไปยังผู้บงการเหตุการณ์ เนื่องจาก สส. กมลศักดิ์ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับบุคคลในทีมสังหารมาก่อน จึงเป็นไปได้ว่ามีบุคคลที่สามอยู่เบื้องหลังในการว่าจ้างให้ทีมสังหารลงมือ ขณะนี้ พล.
ต. ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และ พล. ต.
ต.
โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ได้ควบคุมตัวเรือเอกวิโรจน์ไปยังกรุงเทพฯ เพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียด และขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ การจับกุมเรือเอกวิโรจน์ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของชุดสืบสวน และเป็นความหวังในการคลี่คลายคดีนี้ให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลอบยิง สส.
กมลศักดิ์ ซึ่งเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้ รวมถึงสมพร ลังเดช อดีตนาวิกโยธิน ผู้ประสานงานและชี้เป้า ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน และการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ตำรว
