จับเรือประมงซุกน้ำมันเถื่อน 3,800 ลิตร ที่ตราด เจ้าของยอมชดใช้เกือบ 1.7 แสนบาท

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตและตำรวจน้ำ จับกุมเรือประมงในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมน้ำมันดีเซลเถื่อน 3,800 ลิตร เจ้าของเรือรับสารภาพซื้อมากักตุนเพื่อใช้ในกิจการประมง ยอมชำระภาษีและค่าปรับรวมเกือบ 1.7 แสนบาท
เจ้าหน้าที่ สรรพสามิต พื้นที่ ตราด ร่วมกับ ตำรวจน้ำ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบ เรือประมง ลำหนึ่ง หลังได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผิดกฎหมายเข้ามาในน่านน้ำไทย โดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมประมงหนาแน่น เรือประมงเป้าหมายถูกตรวจพบขณะจอดเทียบท่า และจากการเข้าตรวจค้นภายในเรือ พบว่ามีการซุกซ่อนน้ำมันดีเซลจำนวนมากที่ไม่มีเอกสารแสดงการเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยน้ำมันดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในถังขนาด 200 ลิตร จำนวนทั้งสิ้น 19 ถัง คิดเป็นปริมาณรวม 3,800 ลิตร การตรวจค้นครั้งนี้ได้นำไปสู่การจับกุมตัว นายสุรชัย อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงลำดังกล่าว จากการสอบสวนเบื้องต้น นายสุรชัย ได้ยอมรับสารภาพว่า ตนเองได้ลักลอบซื้อน้ำมันดีเซลมาจากกลางทะเลในราคาประมาณลิตรละ 28-30 บาท โดยใช้วิธีการลำเลียงผ่านเรือขนาดเล็กเข้ามา จากนั้นจึงนำมาพักเก็บไว้ในเรือประมงของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในกิจการประมงของตนเอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อต้นทุนการดำเนินงานของเรือประมง การซื้อน้ำมันในลักษณะนี้จึงอาจเป็นการพยายามลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสุรชัย ในข้อหา 'มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี' ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก่อนจะควบคุมตัวนายสุรชัย พร้อมของกลางซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลทั้งหมด ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ภายหลังจากการถูกแจ้งข้อกล่าวหา นายสุรชัย ได้ยินยอมที่จะชำระค่าภาษีที่ค้างจ่ายสำหรับน้ำมันจำนวนดังกล่าว โดยคำนวณจากอัตราภาษีที่กำหนดไว้ที่ลิตรละ 7.44 บาท และยังต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 5 เท่าของอัตราภาษี ซึ่งเมื่อรวมเป็นเงินทั้งหมดแล้วเป็นจำนวนเกือบ 170,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง หากพิจารณาจากปริมาณน้ำมันที่ถูกตรวจยึด การชำระเงินดังกล่าวจะส่งผลให้น้ำมันที่ถูกยึดมาสามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมต้นทุนการซื้อน้ำมันในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปกติ และค่าปรับจำนวนมหาศาลที่ต้องชำระ จะทำให้ต้นทุนรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นสูงกว่าราคาตลาดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของกิจการประมงของนายสุรชัยในระยะยาว นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนที่ยังคงมีอยู่ และเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการกวดขันเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ของภาครัฐ และรักษาความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิ
น้ำมันเถื่อน เรือประมง ตราด สรรพสามิต ตำรวจน้ำ
