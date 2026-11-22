จับเซียนพระ 56 ปี เปิดเว็บรับแทงเลขท้าย 2 ตัว แลกพระเครื่องหลวงปู่ทวด
ตำรวจไซเบอร์บุกจับกุม นายเตชิต วัย 56 ปี ฐานเปิดรับแทงหวยออนไลน์โดยใช้พระเครื่องหลวงปู่ทวด เป็นรางวัล เผยรายได้นับล้านบาท ด้านผู้การ สอท.4 เตือนภัยออนไลน์
พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สตอท.) ได้สั่งการให้ ตำรวจไซเบอร์ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและปราบปรามการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางชักชวนประชาชนร่วมเล่นพนัน โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติสามารถจับกุมตัว นายเตชิต อายุ 56 ปี ชาวตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ในข้อหาจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
กลลวงรับแทงหวยแลกพระเครื่องราคาสูง
พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ 4 (บก.สอท.4) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย จากการตรวจสอบของสายตรวจออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ พบผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความชักชวนให้ผู้สนใจซื้อหมายเลขเพื่อลุ้นผลเลขท้าย 2 ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเปิดให้เลือกหมายเลขในราคาเลขละ 1,250 บาท พร้อมกำหนดรางวัลเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสมาสามขีด สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วม ผู้สนใจต้องติดต่อผ่าน Messenger เพื่อแจ้งหมายเลขที่ต้องการ จากนั้นผู้จัดจะส่งหมายเลขบัญชีธนาคารให้โอนเงิน เมื่อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศออกมา หากหมายเลขที่เลือกตรงกับรางวัล ผู้จัดจะติดต่อกลับเพื่อขอชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งพระเครื่องให้เป็นรางวัลAlso readเก่ง-น้ำปิง-เติ้ล-เฟิร์สวัน อำลา เขมจิราต้องรอด
จับกุมตัวผู้ต้องหาในข้อหาพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายการจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะไม่ได้ใช้เงินสดเป็นรางวัล แต่เป็นการนำพระเครื่องมาใช้เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับผู้ที่เสี่ยงโชคจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายหลังรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนจนทราบตัวผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 บก.สอท.4 จึงนำกำลังเข้าจับกุม นายเตชิต อายุ 56 ปี ได้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เบื้องต้นแจ้งข้อหา "จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน" จากการสอบถาม นายเตชิตให้การยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความชักชวนดังกล่าวจริง โดยอ้างว่าตนมีพระเครื่องที่จำหน่ายออกได้ยาก จึงนำมาใช้เป็นรางวัลให้กับผู้ที่ซื้อหมายเลข ส่วนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เคยซื้อขายพระเครื่องกันมาก่อน และอยู่ในกลุ่มซื้อขายพระเครื่องเดียวกัน
เตือนภัยพนันออนไลน์แลกของรางวัลผิดกฎหมาย
ตำรวจไซเบอร์จึงฝากเตือนประชาชนว่า การนำสินค้า พระเครื่อง หรือทรัพย์สินมาเป็นรางวัล หากมีลักษณะให้ผู้เข้าร่วมจ่ายเงินเพื่อเสี่ยงโชคจากผลการออกรางวัล อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการพนันได้ แม้จะไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นผลตอบแทนก็ตาม พร้อมย้ำว่า การโพสต์ข้อความโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้จัดและผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยรูปแบบการพนันออนไลน์ที่เปลี่ยนรูปแบบรางวัลจากเงินสดเป็นวัตถุมีค่าหรือพระเครื่อง กำลังเป็นที่นิยมและหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่มากขึ้น จึงขอ呼籲ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและหลีกเลี่ยงการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงและดำเนินคดีตามกฎหมาย
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