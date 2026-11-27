จับสึกพระเผชิญระยองผิดวินัยรุนแรง ดื่มเหล้าเปลือยกายกลางดึก
พระเผชิญวัดป่ายุบ ถูกริบบรรพชาทันที หลังก่อเหตุผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรง ดื่มสุราและเปลือยกายกลางดึก ชาวบ้านทนไม่ไหวแอบถ่ายส่งหลักฐานให้เจ้าคณะตำบลตรวจสอบ
เหตุการณ์สะเทือนขวัญวงการสงฆ์ในจังหวัดระยองเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เมื่อผู้นำชุมชนในพื้นที่รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเห็นพระรูปหนึ่งเดินอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง โดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยคล้ายกับบุคคลที่เมาสุราอย่างหนัก ทำให้ผู้นำชุมชนต้องรีบเดินทางเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่อาจลุกลามออกไปมากกว่านี้
การก่อเหตุผิดวินัยสงฆ์ที่รุนแรง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวคือนายเผชิญ ซึ่งกำลังดำเนินขั้นตอนการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ แต่กลับมีตำแหน่งทางพระสงฆ์ในนามว่า พระเผชิญ เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการร้องเรียนเรื่องพฤติกรรม แต่เป็นการสะสมของความผิดปกติที่ชาวบ้านทนไม่ไหวและตัดสินใจบันทึกวิดีโอคลิปไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการทางกฎหมายและทางศาสนาต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่างจริงจังและเฉียบขาดAlso readสส.ไอเดียร์ เข้าพบ ปอท. ยื่นหลักฐานเพิ่มเอาผิด “ไอซ์ รักชนก”
พฤติการณ์ของพระรูปนี้ได้สร้างความฮือฮาในวงกว้างเนื่องจากมีการกระทำที่ผิดต่อจารีตประเพณีและข้อบังคับของสงฆ์อย่างชัดเจนหลายประการด้วยกัน โดยเริ่มจากการนั่งฉันภัตตาหารคือกวยจั๊บท่ามกลางแสงแดดในช่วงเวลาบ่ายซึ่งไม่ใช่เวลาวิกาลแต่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณสารูปตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน้นความสำรวมกายวาจาใจและรักษาขอบเขตของศีลธรรมอย่างเคร่งครัดโดยไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ที่วางไว้แต่อย่างใดอย่างชัดเจน
บทบาทเจ้าคณะตำบลในการตรวจสอบ
เมื่อได้รับทราบเบาะแสและหลักฐานจากชาวบ้าน นายมาโนช พุทธรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้รีบประสานงานกับพระอธิการธรรมนิจ เขมินโท เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยสงฆ์ทันที โดยพระอธิการธรรมนิจได้มีหนังสือกราบนับนิมนต์พระครูประสุตศาสนกิจ เจ้าคณะตำบลเชิงเนินและเจ้าอาวาสวัดปลวกเกตุให้เดินทางเข้ามาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดและยึดถือกฎหมู่ของสงฆ์เป็นที่ตั้งในการพิจารณา
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้เน้นไปที่การดูวิดีโอคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ในขณะพระเผชิญแต่งกายด้วยชุดปกติสุภาพคือเสื้อผ้าสีขาวแทนจีวรในช่วงกลางดึกของวันเดียวกันซึ่งเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาอย่างมากเพราะการถอดจีวรออกเพื่อไปสังสรรค์กับบุคคลอื่นในลักษณะของการดื่มสุราจนมึนเมานั้นถือว่าเป็นการขาดจากความเป็นพระทันทีตามพระวินัยบัญญัติที่บัญญัติไว้ว่าเป็นอาบัติปาราชิกและต้องห้ามมิให้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อีกตลอดชีวิต
บทสรุปของการลาสิกขาและผลกระทบทางสังคม
พระครูประสุตศาสนกิจเจ้าคณะตำบลเชิงเนินได้ประกาศคำตัดสินอย่างเป็นทางการหลังจากที่พระเผชิญได้ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำผิดวินัยสงฆ์และประพฤติตนไม่เหมาะสมจริงตามที่ถูกร้องเรียนจากชาวบ้านโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ มาชี้แจงแก้ตัวได้เนื่องจากหลักฐานมีอยู่ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินกระบวนการไต่สวนเพิ่มเติมอีกต่อไปเนื่องจากความจริงปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วในสาธารณะชน
พิธีการลาสิกขามีขึ้นทันที ณ วัดปลวกเกตุ โดยพระครูประสุตศาสนกิจได้ทำพิธีถอนบรรพชาและปลงผมให้พระcreateFormเปลี่ยนมาสวมใส่เสื้อผ้าชุดขาวเพื่อกลับคืนสู่สถานะเป็นฆราวาสตามเดิมทันทีโดยไม่มีระยะเวลาพักฟื้นใด ๆ และให้เดินออกจากวัดไปทันทีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาเพื่อเป็นการตัดสัมพันธ์กับวัดและสังคมสงฆ์อย่างสิ้นเชิงและไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาในวัดอีกเลยตลอดไป
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