จับหนุ่มก่อเหตุชิงทองกลางห้างตาก หนีลงน้ำแต่ยอมมอบตัว
ตำรวจ จ.ตาก จับกุมนายศักรินทร์ ผู้ก่อเหตุชิงทองร้านเยาวราชสินทวี ห้างเมืองตาก หลังกระโดดลงหนองน้ำ ทรัพย์สินหายไปจำนวนมาก ยอมรับก่อเหตุเนื่องจากติดการพนัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดตาก นำโดยพลตำรวจตรีทรงพล สังข์เกษม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ดำเนินการจับกุม นายศักรินทร์ หรือนัท อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นพนักงานราชการในพื้นที่เมืองตาก หลังจากก่อ เหตุชิงทรัพย์ กลางห้างสรรพสินค้า เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.04 น. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ ร้านทองเยาวราชสินทวี ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก สร้างความฮือฮาและตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนและผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างสูง
รายละเอียดเหตุการณ์และกลไกการก่อเหตุ
จากข้อมูลเบื้องต้น นายศักรินทร์ ได้ใช้อาวุธปืนสั้นข่มขู่พนักงานร้านทองก่อนเข้ายึดทรัพย์ไปเป็นจำนวนมาก โดยมีพลเมืองดีหลายรายวิ่งไล่ติดตามคนร้ายไปทางด้านหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ "ราชเสน่ห์" จึงรีบเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เพื่อปิดล้อมพื้นที่จับกุม ผู้ก่อเหตุมีลักษณะผอมสูง สวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีดำ กางเกงขายาว และสวมหมวกขาวปีกกลมพร้อมหน้ากากอนามัยสีขาวAlso readสลด! สาววัย 19 ขี่จยย.ซื้อก๋วยเตี๋ยวถูกเก๋งชนดับ
ทรัพย์สินที่ถูกชิงไปประกอบด้วย สร้อยคอหนัก 1 สลึง จำนวน 11 เส้น, หนีกหนัก 2 สลึง จำนวน 3 เส้น, แหวนหนักครึ่งสลึง จำนวน 3 วง และแหวนหนักหนึ่งสลึง จำนวน 6 วง เมื่อถูกตามจนจวนตัว นายศักรินทร์ ได้กระโดดลงสู่หนองน้ำในบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้า เพื่อหลบหนีการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองระกำ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้
จุดยืนของผู้เกี่ยวข้องและแรงจูงใจเบื้องหลัง
ในเวลาประมาณ 19.20 น. วันเดียวกัน ตำรวจพบตัวผู้ต้องสงสัยลอยคออยู่กลางหนองน้ำ จึงใช้มาตรการเจรจาและกล่อมให้ผู้ต้องหาว่ายน้ำเข้าฝั่งและยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในการจับกุมตัวได้ผู้ต้องหาไม่พบอาวุธปืนหรือทรัพย์สินที่สูญหายติดตัวแต่อย่างใด ผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าอาวุธปืนเป็นของปลอม และให้เหตุผลเบื้องต้นว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนื่องจากติดการพนัน จนทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวทั้งในระบบและนอกระบบหลายรายการ
ด้านตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้ระบุชัดเจนว่า จะดำเนินกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามค้นหาทรัพย์สินของกลางที่หายไป เพื่อคืนให้เจ้าของโดยเร็วที่สุด แม้ว่าจะไม่พบของกลางในการจับกุมครั้งแรกก็ตาม แต่แรงจูงใจจากปัญหาหนี้สินและการพนันถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเหตุดังกล่าว
ผลกระทบและความคืบหน้าขั้นตอนทางกฎหมาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ค้าขายริมทางห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยพนักงานร้านทองและประชาชนที่目击เหตุการณ์ต่างหวาดกลัวต่อการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ แม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าเป็นปืนปลอม แต่การข่มขู่ด้วยอาวุธปืนยังคงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างร้ายแรง
ขณะนี้ ผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจภูธรจังหวัดตาก เพื่อรอสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมว่ามีการร่วมกันก่อเหตุหรือมีผู้บงการหรือไม่ รวมถึงจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความขัดแย้งส่วนตัวก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป
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