จับสามี-ภรรยา ค้ามนุษย์-ผลิตสื่อลามกเด็ก สร้างรายได้ 2 แสนต่อเดือน
ตำรวจ ปคม. บุกจับกุมสามีภรรยาคู่หนึ่ง ฐานค้ามนุษย์และผลิตสื่อลามกเด็กโดยชักชวนเด็กชายอายุ 17 ปีเข้าร่วมกิจกรรมทางเพศและบันทึกคลิปขาย สร้างรายได้เดือนละ 2 แสนบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สั่งการให้ บก. ปคม. จับกุมตัว น.ส.ศิริภา อายุ 30 ปี และ นายสุรศักดิ์ อายุ 36 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่ง ฐานค้ามนุษย์และผลิตสื่อลามกเด็กโดยมีพฤติกรรมจัดหาลูกค้าและบันทึกคลิปวิดีโอขายเพื่อแสวงหากำไร
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 6568-6569/2569 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน โดยผู้ต้องหาทั้งคู่อ้างว่าเป็น Sex Creator ที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อชักชวนเด็กชายวัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมทางเพศAlso readจอมหลุดโชว์ภาพต้นแบบ iPhone 17, 17 Air, 17 Pro และ 17 Pro Max ดีไซน์ต่างกันชัดเจนทุกรุ่น !!
กลไกการหลอกลวงผ่านแอปพลิเคชัน
นายสุรศักดิ์ ให้การรับสารภาพว่าใช้รูปใบหน้าของภรรยาสร้างโปรไฟล์ปลอมเพื่อหาลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดังอย่าง Omi และ Tinder โดยกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ชายที่สนใจจะต้องส่งรูปภาพใบหน้าพร้อมรูปอวัยวะเพศมาให้ตรวจสอบก่อน
หากคู่กรณีมีลักษณะหน้าตาตรงตามความต้องการของภรรยา ทั้งสองจะนัดหมายพบกันตามโรงแรมต่างๆ โดยนายสุรศักดิ์จะทำหน้าที่ถือโทรศัพท์บันทึกวิดีโอขณะภรรยากระทำเพศสัมพันธ์กับเด็กชาย แล้วนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ในกลุ่มลับเพื่อจำหน่าย
กระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2566 โดยทั้งสองใช้ช่องทางสื่อสารอย่างแพลตฟอร์ม X และ Telegram ในการนำเสนอผลงานและเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความชอบในเนื้อหาประเภทนี้โดยเฉพาะ
รายได้สูงถึง 2 แสนบาทต่อเดือน
จากการสอบสวนพบว่าบัญชีผู้ใช้ชื่อ Kunwrayong บนแพลตฟอร์ม X มีผู้ติดตามมากกว่า 63,000 คน โดยมีการโพสต์เชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มลับที่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก 399 บาทต่อเดือน และ 1,999 บาทต่อปี
ภายในกลุ่มลับมีการแชร์รูปภาพและวิดีโอเด็กชายที่ถูกกระทำอนาจารพร้อมทั้งมีการเชิญชวนให้จัดกิจกรรมทางเพศในสถานที่ต่างๆ เพื่อถ่ายคลิปใหม่ส่งขาย สร้างรายได้สูงถึง 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจสำคัญที่ทำให้ทั้งสองยังกระทำความผิดต่อไป
คลิปวิดีโอเพศสัมพันธ์หมู่ถูกนำเสนอเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่ๆ ที่มีความชอบเฉพาะกลุ่ม ทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของขบวนการค้ามนุษย์ครั้งนี้
การสืบสวนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ
พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. สืบสวนร่วมกับองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยทางเพศอย่าง OUR RESCUE ประเทศไทย และ LIFT by HAGAR ซึ่งทำงานด้านการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศ
ผลการสืบสวนนำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ ซึ่งถูกสามีภรรยาคู่นี้ชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์กับนางสาวศิริภา ตามโรงแรมต่างๆ เพื่อสร้างวัตถุดิบสำหรับจำหน่าย
ข้อหาทางกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับและจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางคือโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการกระทำความผิด ทั้งสองมีหมายจับ ฐานสมคบกันค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย เพื่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
นอกจากนี้ยังมีข้อหาผลิต เผยแพร่ สื่อดูหมิ่นเด็กและเยาวชน รวมถึงการโฆษณาหรือไขข่าวสื่อดูหมิ่นเด็กและเยาวชนเพื่อจะให้แพร่หลาย และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันลามก
ทั้งสองถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามทางออนไลน์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
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