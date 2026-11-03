จับหนุ่มวัย 42 ลักรถเบนซ์แผนแยบยล พบไอซ์และกระสุนปืน
ตำรวจ สน.ท่าข้าม จับกุม นายณัฐสิทธิ์ วัย 42 ปี หลังวางแผนลักรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ด้วยอุบายสับเปลี่ยนกุญแจและติดตั้ง GPS พร้อมตรวจพบยาไอซ์และกระสุนปืนในห้องพัก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ท่าข้าม นำโดย พ.ต.อ.วิชยานนท์ เอกตาแสง ผู้กำกับการ สน.ท่าข้าม ดำเนินการจับกุม นายณัฐสิทธิ์ อายุ 42 ปี ในคดีลักทรัพย์รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยพบว่าผู้ต้องหาใช้วิธีการวางแผนอย่างละเอียดละออเพื่อขโมยรถ
รายละเอียดการจับกุมและกระบวนการสืบสวน
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 02.38 น. มีคนร้ายก่อเหตุลักรถยนต์จากบ้านพักผู้เสียหายภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หลังรับแจ้งความ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ท่าข้าม เร่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และไล่ตรวจสอบเส้นทางหลบหนี จนพบว่ารถยนต์ถูกนำไปยังพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีการถอดเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางตัวรถ จากการสืบสวนพบว่านายณัฐสิทธิ์อายุ 42 ปี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการรับช่วงรถยนต์และเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เวลาประมาณ 23.30 น. สามารถติดตามพบรถยนต์ของผู้เสียหาย โดยตรวจสอบหมายเลขตัวถังแล้วตรงกับรถที่ถูกแจ้งหาย จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง กระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ศาลอาญาธนบุรีอนุมัติหมายจับนายณัฐสิทธิ์ ในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์ไปให้พ้นจากการจับกุม ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 13.30 น. ชุดสืบสวนพบเบาะแสว่าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณหน้าห้องพัก ก่อนพบชายที่มีตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับ เมื่อแสดงตัวและหมายจับให้ตรวจสอบ ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
แผนการลักรถที่วางไว้อย่างแยบยล
จากการสืบสวนขยายผลพบพฤติการณ์ว่า คนร้ายมีการวางแผนลักรถยนต์ล่วงหน้า โดยพบประกาศขายรถยนต์ของผู้เสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนติดต่อแสดงตัวเป็นผู้สนใจซื้อและนัดหมายขอดูรถ ระหว่างการดูรถ คนร้ายใช้อุบายขอตรวจสอบกุญแจรถยนต์ทั้ง 2 ดอก ก่อนอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายไม่ทันระวัง นำกุญแจที่มีลักษณะคล้ายกันมาสับเปลี่ยน พร้อมลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ GPS ไว้กับรถยนต์ จากนั้นทำทีตกลงซื้อรถและอ้างว่าจะไปกดเงินมาชำระค่ารถ แต่กลับไม่มาตามนัด จนกระทั่งวันที่ 22 ตุลาคม เวลาประมาณ 02.38 น. คนร้ายย้อนกลับมายังบ้านพักผู้เสียหาย ใช้กุญแจที่สับเปลี่ยนไว้ขับรถยนต์ออกไป ก่อนนำไปส่งต่อให้บุคคลอื่น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบความเชื่อมโยงและบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขยายผลว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับคดีลักรถยนต์รายอื่นอีกหรือไม่
ของกลางยาเสพติดและอาวุธปืน
ภายหลังจับกุม ผู้ต้องหาแจ้งว่าภายในห้องพักมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ พร้อมให้ความยินยอมและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาไอซ์ 3 ถุง น้ำหนักสุทธิรวม 1.92 กรัม เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 16 นัด และขนาด .45 จำนวน 3 นัด รวม 19 นัด นอกจากนี้ ยังพบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สมุดคู่มือจดทะเบียน ชิ้นส่วนหมายเลขตัวถัง และเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์อีกหลายรายการ รวมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 43 รายการ โดยพบแผ่นป้ายทะเบียน 2 ป้ายที่มีหมายเลขตรงกับรถยนต์ที่ถูกลักไปในคดีนี้ จากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบผลเป็นบวก และผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายผู้ต้องหา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดยานพาหนะเพิ่มเติมจากบริเวณลานจอดรถคอนโดมิเนียม ได้แก่ รถยนต์สีขาวพร้อมกุญแจ และรถจักรยานยนต์สีแดงพร้อมกุญแจ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาและความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิด
ข้อกล่าวหาและขั้นตอนทางกฎหมาย
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา 4 ข้อหา ได้แก่ ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำความผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม, มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสืบสวนขยายผลตรวจสอบผู้ร่วมขบวนการและคดีลักรถยนต์อื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงต่อไป
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