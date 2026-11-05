จับสลากศึกเมืองไทย คัพ 2026/27 รอบ 32 ทีม ดวลเดือดธันวาคมนี้
พิธีจับสลากเมืองไทย คัพ 2026/27 รอบ 32 ทีม คู่เด่นบางกอก เอฟซీ พบ การท่าเรือ เอฟซี ชิงชัย 8-10 ธันวาคม พร้อมตารางการแข่งขันครบทุกคู่
พิธีจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลถ้วย เมืองไทย คัพ ฤดุกาาล 2026/27 รอบ 32 ทีม ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ อาคาร เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ "Tower A" ชั้น 14 ห้องประชุมนายพล เมืองไทยประกันภัย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยรายการแข่งขันระดับประเทศครั้งนี้ จะเปิดฉากการดวลแข้งในรอบแรกระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 ธันวาคม 2569 พร้อมเปิดเกมพิเศษของ ราชบุรี เอฟซี ในวันถัดมา
บางกอก เอฟซี เจอกับ การท่าเรือ แชมป์เก่า
คู่ต่อสู้ที่ถูกจับตามองอย่างมากในแมตช์เปิดสนามคือ การแข่งขันระหว่าง บางกอก เอฟซี จากไทยลีก 3 ที่ต้องบุกไปเยือน บ่อเจดีย์ ยูไนเต็ด (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) จากไทยลีก 1 เกมนี้ถือว่างานไม่เบาสำหรับทีมเยาวชน เนื่องจากผู้มาเยือนต้องเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำที่ความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์สูงในการแข่งขันระดับสูงสุดAlso readราชบุรี เอฟซี แพ้ วิสเซล โกเบ 2-3 เสียตำแหน่งจ่าฝูง เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก
อีกคู่ที่มีสีสันไม่แพ้กันคือ การพบกับกันระหว่าง เชียงใหม่ เอฟซี จากไทยลีก 3 ที่ต้องออกไปสู้กับ การท่าเรือ เอฟซี เจ้าของแชมป์เก่าจากไทยลีก 1 เกมนี้จัดว่าเป็นแมตช์ที่ผู้ชมรอคอย เนื่องจาก การท่าเรือ เอฟซี ต้องการรักษาความแข็งแกร่งและขยายผลงานต่อไป ในขณะเดียวกัน เชียงใหม่ เอฟซี ก็ต้องการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการล้มยักษ์ในสนามของตัวเอง
ตารางการแข่งขันรอบ 32 ทีมอื่น ๆ
ในคู่ที่น่าสนใจอื่น ๆ พิจิตร ยูไนเต็ด 2025 จากไทยลีก 3 จะต้องเปิดรังรับชม ชลบุรี เอฟซี จากไทยลีก 1 เกมนี้เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของพิจิตร ยูไนเต็ด อย่างแท้จริง面对ทีมระดับท็อปจากลีกสูงสุด พิจิตร ยูไนเต็ด ต้องใช้แผนการเล่นที่รัดกุมเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์
อู๊ดร บ้านจาน ยูไนเต็ด จากไทยลีก 3 จะพบกับ ระยอง เอฟซี จากไทยลีก 1 คู่นี้เป็นเกมแห่งความท้าทายสำหรับทีมจากอีสานใต้ ที่ต้องฝ่าด่านทีมชั้นนำจากตะวันออกของประเทศไทย ไปยัง อุทัยธานี เอฟซี (ไทยลีก 3) พบกับ ราชบุรี เอฟซี (ไทยลีก 1) เกมที่ ราชบุรี เอฟซี จะเล่นในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 เนื่องจากติดภารกิจแข่งขันรายการสโมสรเอเชียในวันที่ 9 ธันวาคม 2569
สงขลา เอฟซี จากไทยลีก 2 จะเปิดรังพบ ปัตตานี เอฟซี จากไทยลีก 1 คู่ดวลใต้สุดของภาคใต้ไทย ที่สงขลา เอฟซี ต้องพยายามสร้างกำแพงป้องกันประตูให้มิดชิด面对ทีมจากแดนใต้ที่มีแรงส่งจากแฟนบอลท้องถิ่น ส่วน บุรพา ยูไนเต็ด จากไทยลีก 3 จะเจอกับ รศรีไศล ยูไนเต็ด จากไทยลีก 1 เกมที่ทีมตะวันออกต้องเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งจากภาคอีสาน
ผลกระทบและความเคลื่อนไหวของทีม
เอฟซี ยะลา จากไทยลีก 3 จะต้องบุกไปพบกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จากไทยลีก 1 เกมนี้ถือเป็นบททดสอบสุดท้ายของฤดูกาลสำหรับทีมจากยะลา ที่ต้องการสร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ในส่วนของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ต้องพบ กับ ลำพูน วอร์ริเออร์ เกมนี้จะถูกถ่ายทอดสดทางบ้านเกิดของเมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อสร้างสีสันและความคึกคักให้กับแฟนบอล
ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการจับสลาก เมืองไทย คัพ 2026/27 รอบ 32 ทีม ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความคาดหวังจากทุกฝ่าย ทีมระดับไทยลีก 1 ส่วนใหญ่จะต้องเดินทางออกไปเยือนในนัดแรก ยกเว้นบางคู่ที่ผู้เยือนมีข้อขัดข้องด้านตารางเวลา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลฟุตบอลไทยในฤดูกาลหน้าอย่างแท้จริง
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