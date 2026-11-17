จับหัวขโมยงัดห้องดนตรีโรงเรียนชัยภูมิ แอบขนเครื่องดนตรีราคาหลักแสนไปซ่อน
ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ จับกุม นายวรรณกร อายุ 45 ปี พร้อมของกลางเครื่องดนตรีมูลค่ากว่า 100,000 บาท หลังงัดหน้าต่างห้องดนตรีโรงเรียนเทศบาล 4 ขโมยไปไว้ดูเล่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ นำโดย ร.ต.อ.ขันติ เพียรสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน) และ พ.ต.ท.กรุณา ปะบุญเรือง สารวัตรสืบสวน ได้ปฏิบัติการจับกุมตัว นายวรรณกร อายุ 45 ปี ผู้ต้องสงสัยในคดี ลักทรัพย์ เครื่องดนตรี มูลค่าสูง บริเวณชุมชนกุดแคน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หลังสืบสวนติดตามตัวจนพบเบาะแสและเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพบของกลางจำนวนมากซุกซ่อนอยู่
รายละเอีดการก่อเหตุงัดห้องดนตรี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เมื่อคนร้ายได้บุกงัดหน้าต่างห้องเก็บเครื่องดนตรี ของโรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) ตั้งอยู่ในชุมชนหนองบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยเข้าไปขโมยเครื่องดนตรีและอุปกรณ์รวม 9 รายการ มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 100,000 บาท สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ครูและนักเรียน ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉพาะเครื่องดนตรีบางชิ้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่นักเรียนได้เก็บเงินซื้อมาเพื่อใช้ฝึกซ้อมเล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนฝูง และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นแสดงในงานลอยกระทงที่จะมาถึงเร็วๆ นี้Also readราคา Bitcoin กำลังยืนหยัดต่อสู้เพื่อหวนกลับทดสอบระดับราคาหลักแสน
การจับกุมและของกลางที่พบ
จากการสอบถาม นายวรรณกร ผู้ต้องสงสัย ได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่ากระทำเพียงเพื่อเก็บไว้ดูเล่น ไม่ได้ตั้งใจนำไปขาย เบื้องต้นนายวรรณกรให้ข้อมูลว่าตนติดยาเสพติดมานานแล้ว การก่อเหตุเริ่มต้นด้วยการขี่จักรยานสองล้อไปจอดทิ้งไว้ที่รั้วด้านหลังของโรงเรียน ก่อนที่จะปีนข้ามรั้วเข้าไปเพื่อเดินสำรวจอาคารเรียน และใช้คีมตัดเหล็กงัดเหล็กดัดหน้าต่างห้องดนตรีจนสำเร็จ จากนั้นจึงเข้าไปขนย้ายเครื่องดนตรีออกมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบของกลางภายในบ้านได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า Ibanez สีเหลือง 1 ตัว กีตาร์ไฟฟ้า Fender สีดำ 1 ตัว กระเป๋าพิณสีฟ้า 1 ใบ คีย์บอร์ด M-VAVE SMK 37 Elite พร้อมกระเป๋าสีดำ 1 ใบ ชุดสายสัญญาณและสายลำโพง รวมถึงพิณโปร่งไม้เมเปิ้ล 1 ตัว
จุดยืนของเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครอง
ทางทีมสืบสวน สภ.เมืองชัยภูมิ ได้นำตัว นายวรรณกร ไปยังสถานีเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาในฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่รุนแรงเนื่องจากเป็นการกระทำต่อทรัพย์สินของราชการและสถานศึกษา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเตรียมดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องสงสัย หากผลการตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อแสดงความชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีอยู่
ผลกระทบต่อนักเรียนและชุมชน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของการศึกษาและการฝึกฝนดนตรีของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) ในพื้นที่ชุมชนหนองบ่อ ต้องสูญเสียอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเครื่องดนตรีที่หายไปได้กลายเป็นวัตถุวิสัยในการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเยาวชน หลายชิ้นมีมูลค่าสูงและเป็นงานฝีมือที่สะสมมาอย่างยาวนาน ความเสียหายนี้ไม่เพียงแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ยังกระทบต่อความรู้สึกและแรงบันดาลใจของนักเรียนที่เสียโอกาสในการแสดงออกผ่านดนตรีในงานวัฒนธรรมสำคัญอย่างงานลอยกระทง
ขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ปัจจุบันกระบวนการสอบสวนยังดำเนินอยู่โดยตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งจากคำรับสารภาพและของกลางเพื่อนำส่งฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป สำหรับประเด็นยาเสพติดที่ นายวรรณกร ได้ยอมรับว่าติดยาเสพติดมานาน จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบว่ามีการครอบครองหรือเสพยา จะถูกดำเนินคดีในข้อหาใหม่ประกอบกับข้อหาเดิม ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการลักทรัพย์หรือก่อเหตุร้ายในลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกในสถานศึกษา
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