จับหนุ่มจีนฉกนาฬิกา Patek Philippe 4 ล้าน ที่สุวรรณภูมิ หลังเปลี่ยนแผนหนี
ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว สตม. และ สน.ปทุมวัน เร่งจับกุมชายชาวจีนชื่อ Mr. Bin หลังลักนาฬิกาหรู Patek Philippe มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท จากห้างใน กทม. และพยายามหลบหนีออกนอกประเทศผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ได้สั่งการให้ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประสานความร่วมมือกับตำรวจนครบาลเพื่อดำเนินการจับกุม นายบิน (สงวนนามสกุล) ชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์นาฬิกาหรูมูลค่าสูง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายบินได้ภายในเวลาเพียง 46 นาที บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ก่อนที่ผู้ต้องหาจะก้าวขึ้นเครื่องบินเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศได้สำเร็จ ซึ่งก่อนหน้าการจับกุม นายบินมีความพยายามเปลี่ยนแผนการเดินทางกะทันหันเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่Also readNCT WISH ประกาศคอนเสิร์ตกรุงเทพฯ 6 ก.พ. 2027 ขายบัตรเต็มรูปแบบ
กลไกการทำงานและปฏิบัติการจับกุมที่รวดเร็ว
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปทุมวัน ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการลักนาฬิกาหรูจากห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพฯ จึงได้เร่งประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลต่างด้าวและเส้นทางคมนาคม โดยทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ต้องสงสัยมีกำหนดเดินทางกลับประเทศในวันที่ 23 พฤศจิกายน
เมื่อ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ทราบเรื่องจึงได้สั่งการให้ตรวจสอบและสกัดกั้นการหลบหนีอย่างเร่งด่วน โดยตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจนครบาลเพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่เดินทางมาถึงสนามบินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวใหม่แทนเที่ยวบินเดิม
รายละเอียดเหตุลักทรัพย์และบทบาทผู้ต้องหา
คดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่นายบิน ซึ่งสวมบทบาทเป็นลูกค้า ได้เข้าไปเลือกชมและพูดคุยกับพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางเมือง ก่อนจะใช้เล่ห์เหลี่ยมขอลองนาฬิกา Patek Philippe รุ่น 5968G Blue ที่ทำจากทองขาวพร้อมหน้าปัดสีฟ้าไล่เฉดบนข้อมือ
เมื่อพนักงานผู้ช่วยขายเผลอ นายบินได้ฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีออกจากตัวร้านพร้อมนาฬิกามูลค่ากว่า 4 ล้านบาททันที หลังเกิดเหตุตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้เร่งติดตามตรวจสอบและพบว่าผู้ต้องหาได้เปลี่ยนแผนเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อหวังหลบหนีออกนอกประเทศ
ผลกระทบและมาตรการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ
ผลการปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้สามารถยึดนาฬิกา Patek Philippe ของกลางคืนได้ทั้งหมด รวมถึงเสื้อผ้าที่นายบินสวมใส่ในวันก่อเหตุเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี ซึ่งเป็นการยืนยันความมีประสิทธิภาพของการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมในลักษณะนี้
พล.ต.ท.นพศิลป์ ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ ที่สามารถประสานการปฏิบัติได้รวดเร็วและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นยำ จนสามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้ทันเวลา
ปฏิบัติการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้หลักมั่นคงเชิงรุกและข้อมูลนำการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างให้ผู้กระทำความผิดใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านแดนในการหลบหนีออกนอกประเทศในอนาคต
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