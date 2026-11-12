จับสาวอดีตอาสาสมัครตำรวจชุมชน ยัดยาเสพยาเรียกรับเงินแลกไม่ดำเนินคดี
สำนักงาน ป.ป.ท. จับกุม น.ส.ศิรดา อดีตอาสาสมัครตำรวจชุมชน หลังหลบหนีไปทำงานในพัทยา ข้อหาข่มขืนใจเรียกเงินแสนบาทแลกไม่ดำเนินคดี ยัดยาบ้าให้ผู้เสียหาย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. นำโดย นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้สั่งการอย่างเด็ดขาดให้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญในการจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ต้องหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 คดีหมายเลขดำที่ 3/2569 ซึ่งหลบหนีไปทำงานซ่อนตัวอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติการจับกุมผู้หลบหนีในพัทยา
การปฏิบัติการณ์ดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา โดยได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผู้ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต และ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผู้ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านการคุ้มครองพยาน เพื่อให้ ว.ต.ท.ชูสกุล สุทธิศรีสิลป์ ร่วมกับ นายปิยพันธ์ เปรมโยธิน และ นายณัฐวุฒิ วุฒิ นำทีมเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในสถานบริการแห่งนั้นและสามารถควบคุมตัว น.ส.ศิรดา (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาได้ตามหมายจับเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ก่อนที่จะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปAlso readเปิด 10 อันดับหมอดูสุดฮอตแห่งยุค! ผู้ทรงอิทธิพลเปลี่ยนดวงชะตา ยอดฟอลทะลุหลักล้าน
ข้อกล่าวหายัดยาเสพติดเรียกรับสินบน
รายละเอียดของคดีระบุว่า เมื่อปี พ.ศ. 2559 ผู้ต้องหาซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาสาสมัครตำรวจชุมชน สังกัดสถานีตำรวจภูธรวังน้อย ได้กระทำความผิดโดยร่วมกันยัดยาบ้าในทรัพย์สินของผู้เสียหาย แล้วทำการจับกุมผู้เสียหายเพื่อสร้างเรื่องเท็จ ต่อมาเจ้าหน้าที่จะได้ทำการค้นบ้านพักของผู้เสียหายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น จากนั้นผู้ต้องหาจึงร่วมกันพาตัวผู้กล่าวหาไปยังตู้ยามตำรวจสายตรวจและได้ร่วมกันข่มขืนใจเรียกเงินจากเหยื่อในจำนวน 100,000 บาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซ้ำซ้อนและรุนแรง
ประวัติการหลบหนีและหมายจับศาลอาญา
หลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยอมรับการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่กลับไม่มาพบพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามกำหนดนัดหมาย ทำให้พนักงาน ป.ป.ท. จำเป็นต้องขอออกหมายจับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อศาลอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างละเอียด ทราบว่าผู้ต้องหาได้ใช้ชื่อปลอมและหลบหนีไปทำงานอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายมาเป็นเวลานาน
กระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการฟ้องร้อง
หลังจากการจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ในทันที เพื่อขอให้ศาลพิจารณาอนุญาตขังคุมขังผู้ต้องหาต่อไปและจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เสียหายและทางราชการที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ผิดจริยธรรมและกฎหมายของผู้ต้องหา ซึ่งเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการจับกุมผู้กระทำผิดที่หลบหนีและกระทำความผิดซ้ำโดยไม่มีข้ออ้างหรือความพยายามหลบหนีได้ตลอดไป
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