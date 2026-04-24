จับผู้ต้องหาลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า หลบหนีมาพักวังทองหลาง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการ จับกุม ตัวผู้ต้องหาตาม หมายจับ ในคดี ลักทรัพย์ หลังจากสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร การ จับกุม เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้าน ซอยลาดพร้าว 122 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง โดยผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตาม หมายจับ จริง จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ ลักทรัพย์ โดยการเข็นสินค้าจำนวนมากไปยังมุมอับสายตาภายใน ห้างสรรพสินค้า เพื่อทำการถ่ายโอนสินค้าเหล่านั้นเข้ากระเป๋าส่วนตัว จากนั้นได้เลือกซื้อสินค้าชิ้นเล็กราคาถูกเพียงเล็กน้อยเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และอำพรางการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหามาเป็นระยะ จนกระทั่งสามารถรวบรวมหลักฐานและขออนุมัติ หมายจับ ได้สำเร็จ การ จับกุม ครั้งนี้เป็นผลมาจากการปฏิบัติการภายใต้การอำนวยการของ พล.
ต. ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคกลาง, พล. ต.
ต. ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผู้บังคับการปราบปรามพิเศษ, พ. ต. อ.
สุรพันธ์ มั่นคงดี, พ. ต. อ. บุญลือ ผดุงถิ่น, พ.
ต. อ. เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ รองผู้บังคับการปราบปรามพิเศษ, พ. ต.
อ. นพรัตน์ คำมาก ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการปราบปรามพิเศษ, พ. ต. ท.
ปิยะฉัตร ณ พัทลุง, พ. ต. ท. ราชัน แก้วคูนอก รองผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการปราบปรามพิเศษ, พ.
ต. ต. พงศ์ปิติ ตรีนิคม สารวัตร กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการปราบปรามพิเศษ, ร. ต.
ต. สุเทพ ชิดมณี รองสารวัตร กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการปราบปรามพิเศษ, ส. ต. อ.
กมล แดงเหลือบ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการปราบปรามพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.
บางเสาธง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และทำการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป คาดว่าจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและยุติธรรม การจับกุมครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน การสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมในการก่อเหตุในลักษณะนี้มาหลายครั้ง โดยเลือกห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนพลุกพล่านและมีสินค้าหลากหลาย เพื่อให้ง่ายต่อการหลบหนีและอำพรางตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้ การจับกุมครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ยังเป็นการป้องกันการก่อเหตุในอนาคตอีกด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ หากพบเห็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียง หรือสายด่วน 191 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสงบสุขสำหรับทุกค
ลักทรัพย์ จับกุม วังทองหลาง หมายจับ ห้างสรรพสินค้า