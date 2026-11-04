จับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสพยาไอซ์เปิดโรงแรมมั่วสุม ยึดยาบ้า 2.81 กรัม
ปปส.กม. ร่วมกับ สน.หัวหมาก บุกจับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสพยาไอซ์และเปิดโรงแรมมั่วสุม ยึดของกลางยาบ้า 2.81 กรัม ดำเนินคดีอาญาและประสานหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการทางวินัย
สำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ดำเนินการจับกุมนักวิชาการระดับสูงวัย 45 ปี ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และครอบครอง ยาบ้า ไว้โดยผิดกฎหมาย เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้องร้าย ครั้งที่ 30
นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายอดิเรก อ่อนละมุก ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก เปิดปฏิบัติการ "ยุทธการตัดเนื้องร้าย ครั้งที่ 30" เพื่อสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวด โดยครั้งนี้สามารถจับกุมพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ทันเวลาAlso readรัฐบาลชวนทำบุญ“วันมาฆบูชา”คาดเงินสะพัดกว่า 2,500 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปี
ผลการปฏิบัติการสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) หรือที่นิยมเรียกกันว่า "ไอซ์" มีน้ำหนักประมาณ 2.81 กรัม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในฐานยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
สืบเนื่องจากร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ของสำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 โดยมีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่รัฐเพศชายอายุประมาณ 45 ปี รูปร่างท้วม ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมเสพยาไอซ์อย่างชัดเจน และเปิดโรงแรมพักค้างคืนติดต่อกันหลายครั้งเพื่อเชิญชวนบุคคลอื่นมามั่วสุมเสพยาเสพติด
สำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก เพื่อพิสดารหลักฐานและสืบสวนพฤติการณ์ตามแหล่งข่าวที่ระบุว่าเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ผลจากการเฝ้าสังเกตพบชายที่มีรูปพรรณสัณฐานตรงกับคำรายงานยืนอยู่บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมดังกล่าว มีท่าทางผิดปกติและน่าสงสัย
ผู้ต้องหาสารภาพรับฟังผลการตรวจ
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและเข้าทำการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีชื่อเรียกทางวิชาการว่า ดร. ซึ่งให้การรับสารภาพว่ามีการเสพยาไอซ์จริง และภายในห้องพักยังมียาเสพติดเก็บซ่อนไว้อีกจำนวนหนึ่ง โดยผู้ต้องหาได้สมัครใจและยินยอมพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่
ผลการตรวจค้นพบยาบ้าเก็บซ่อนไว้ภายในตู้เซฟ จำนวน 3 ถุง มีน้ำหนักรวม 2.81 กรัม ผู้ต้องหาให้ถ้อยคำว่าตนติดต่อซื้อยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ได้ซื้อมาจำนวน 2 กรัม ในราคา 2,200 บาท พร้อมยินยอมให้ตรวจปัสสาวะซึ่งผลปรากฏว่าพบสารเสพติด
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยสำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อพาดผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการแพร่กระจายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
ประสานต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยร่วมด้วย
นอกจากการดำเนินคดีทางอาญาแล้ว สำนักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร จะประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ต้องหา เพื่อพิจารณา ดำเนินมาตรการทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปอย่างเด็ดขาด
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของบุคลากรภาครัฐและวงการการศึกษาที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การดำเนินการของ ปปส. และตำรวจในครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างสำคัญในการตัดวงจรยาเสพติดและรักษาภาพลักษณ์ของความสะอาดสะอ้านในวงการข้าราชการและวิชาการของประเทศไทย
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