จับผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมซอยลาดพร้าว 109 กบดานสมุทรสาคร เร่งหาอวัยวะสูญหาย
เจ้าหน้าที่บุกจับนายบะยาโซ อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาในคดีฆ่าหั่นศพ ยัดกระสอบทิ้งที่ซอยลาดพร้าว 109 หลังหลบหนีข้ามจังหวัดไปซุ่มซ่อนตัวในสมุทรสาคร พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาอวัยวะสำคัญที่ยังหายไปจากศพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.) ร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว และชุดปฏิบัติการพิเศษ บุกเข้าจับกุมตัว นายบะยาโซ ไล ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมและอำพรางศพอย่างโหดเหี้ยม ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร หลังจากหลบหนีข้ามจังหวัดไปซ่อนตัวอยู่เป็นระยะเวลาหลายวัน ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 following การสืบสวนอย่างหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
ปฏิบัติการปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาในอพาร์ตเมนต์
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้สั่งการและนำกำลังพลร่วมด้วย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก กก.สส.บก.น.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งห่างจากจุดพบศพครั้งแรกในกรุงเทพมหานครประมาณ 20 เมตร การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทลายแหล่งลี้ภัยของผู้ต้องหา และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากการขยายผลเส้นทางการหลบหนีAlso readบุกค้นหลักฐานศพหญิงถูกหั่น 4 ท่อน ทิ้งป่าลาดพร้าว ระบุฆาตกรรมย้ายศพทิ้ง
จุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้สามารถจับกุมตัว นายบะยาโซ ไล อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา ได้สำเร็จคือ การค้นพบคราบเลือดจำนวนมากภายในห้องน้ำของห้องพักชั้น 3 ซึ่งผู้ต้องหาใช้เป็นที่ซ่อนตัวและทำความสะอาดร่างกายก่อนหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่โดยรอบอพาร์ตเมนต์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือการทำลายหลักฐานสำคัญอื่นๆ ก่อนทำการเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้โดยปลอดภัยในช่วงค่ำของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.30 น. ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ร่องรอยการอำพรางศพและหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันบันทึกภาพสำคัญจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ว่าผู้ต้องหาได้ขนกระสอบและถุงพลาสติกขึ้นลงบันไดและลิฟต์ถึง 3 รอบ เพื่อไปทิ้งชิ้นส่วนที่สันนิษฐานว่าเป็นศพบริเวณกองขยะท้ายซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแผนการอำพรางร่องรอยการก่อเหตุอย่างมีระบบและอุกอาจ โดยผู้ต้องหาได้ตัดทอนชิ้นส่วนร่างกายเพื่อนำไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อทำลายอัตลักษณ์และทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดได้ยากขึ้น
หลังจากนั้น นายบะยาโซ ไล ได้เก็บทรัพย์สินส่วนตัวออกจากที่พักและหลบหนีออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ศพลักษณะชำรุดถูกพบและสร้างความฮือฮาให้กับสังคมและสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง ชุดสืบสวน บช.น. ได้เร่งติดตามเส้นทางการจราจรและข้อมูลการเข้าพักอาศัยของผู้ต้องหาจนทราบแหล่งที่อยู่ใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสำหรับผู้ต้องหาที่ต้องการหลบหนีข้ามเขต
กระบวนการสอบปากคำและค้นหาอวัยวะที่ยังหายสาบสูญ
ในขณะนี้ นายบะยาโซ ไล อยู่ระหว่างการควบคุมตัว tạiสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นไปที่แรงจูงใจในการก่อเหตุ (Motive) และลำดับขั้นตอนของการลงมือกระทำ เพื่อสร้างสำนวนคดีที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของการทิ้งอวัยวะสำคัญที่ยังสูญหาย ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมือขวาและอวัยวะภายในบางส่วนยังคงหายไปและไม่ถูกนำกลับคืนสู่ศพ
การเร่งหาอวัยวะที่หายไปถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐานทางการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อระบุสาเหตุการตายที่ชัดเจน และเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์ หากสามารถพบชิ้นส่วนดังกล่าวได้ จะช่วยลบข้อสงสัยและความกังวลของครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนสาธารณชน ที่ต้องการรู้ชะตากรรมของเหยื่ออย่างถ่องแท้ การปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในการพิชิตคดีอาชญากรรมรุนแรงและคดีที่ซับซ้อนที่มีความท้าทายสูง
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ได้กำชับให้ทีมสืบสวนทำงานอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยของสังคม โดยผู้ต้องหาจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา หรือเจตนาตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ พร้อมโทษฐานทำศพผิดไปจากศีลธรรมอันดี ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการป้องกันเหตุ類似ในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต
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