จับผู้ต้องหามูลนิธิฯ ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ฝากขังศาลอาญา
ตำรวจ CIB จับกุมประธานมูลนิธิบุญฯ และนายแบบชื่อดัง ปนัดดา ร่วมกันฉ้อโกงและฟอกเงิน นำตัวฝากขังศาลอาญาครั้งแรก ข้อหาหนักหลังก่อคดีต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ( CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ( บก.ปอศ.) ได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญา เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 69 เวลา 10.00 น. โดยในปฏิบัติการครั้งนี้มีการจับกุมประธาน มูลนิธิ องค์กรทำความดี ซึ่งถือเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ต้องหาหลัก และ น.ส. ปนัดดา นายแบบและนักแสดงชื่อดัง ร่วมกันดำเนินคดีตามกฎหมาย
การควบคุมตัวดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากเจ้าพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม โดยประการที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทั้งยังมีความผิดฐานฟอกเงินจากการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดAlso readCIB ขยี้มังกรเทา รวบแก๊งจีนเทาเช่าบ้านตั้ง SIM box 642 เครื่อง
รายละเอียดข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
ประธานมูลนิธิองค์กรทำความดีถูกจับกุมด้วยหมายจับศาลอาญาที่ 6491/2569 ลงวันที่ 5 พ.ย. 69 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมทั้งส่วนหรือบางส่วน หรือเป็นเท็จ โดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 ประกอบมาตรา 83
นอกจากนี้ ยังมีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชกำหนดการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
สำหรับ น.ส.ปนัดดา ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาที่ 6492/2569 ลงวันที่ 5 พ.ย. 69 โดยถูกกล่าวหาในฐานความผิดเดียวกันคือ ร่วมกันสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โดยไม่มีการระบุข้อหาฉ้อโกงประชาชนในตัวเธอโดยตรงแต่อยู่ในกระบวนการเดียวกัน
บรรยากาศการจับกุมและสารภาพผิด
ในระหว่างการควบคุมตัว น.ส.ปนัดดา หรือ บุ๋ม ปนัดดา สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลอ่อนและกางเกงขายาวสีดำ โดยมีสภาพใบหน้าดูอ่อนเพลียและอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนถึงความกดดันจากกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน
ก่อนถูกนำตัวส่งตัวไปยังเรือนจำหรือสถานที่ควบคุมตัว N.ส.ปนัดดาได้ยกมือไหว้ พร้อมน้ำตาคลอเบ้า และให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า ยอมรับความผิดทุกอย่างที่ตนเองได้กระทำลงไป และขอโทษประชาชนและทุก ๆ คนอีกครั้งที่ทำให้อดเสียใจ
การนำตัวฝากขังและขั้นตอนทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งตัวไปยังศาลอาญาเพื่อขอฝากขังครั้งแรก เนื่องจากกระบวนการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ การฝากขังครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ครบถ้วน
ด้าน น.ส.ปนัดดา ได้ระบุว่าตนเองได้ให้ถ้อยคำและตอบข้อเท็จจริงกับตำรวจไปทุกเรื่องแล้ว และหลังจากนี้ขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยจะรอการวินิจฉัยของศาลในการกำหนดระยะเวลาการฝากขังต่อไป
ผลกระทบและความคืบหน้าคดี
คดีนี้ถือเป็นคดีที่มีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การจับกุมผู้ต้องหาในระดับผู้นำองค์กรถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการคลี่คลายข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ยังคงดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคม และจะเร่งรัดสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อนส่งสำนวนฟ้องต่อศาลต่อไป ในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนจะถูกคุมขังจนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว
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