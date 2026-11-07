TH
Advertisement
Crime

จับผู้ต้องหามูลนิธิฯ ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ฝากขังศาลอาญา

nnanews#64 in ประเทศไทย
จับผู้ต้องหามูลนิธิฯ ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ฝากขังศาลอาญา
CIB · มูลนิธิ · ปนัดดา
Advertisement

ตำรวจ CIB จับกุมประธานมูลนิธิบุญฯ และนายแบบชื่อดัง ปนัดดา ร่วมกันฉ้อโกงและฟอกเงิน นำตัวฝากขังศาลอาญาครั้งแรก ข้อหาหนักหลังก่อคดีต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ( CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ( บก.ปอศ.) ได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญา เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 69 เวลา 10.00 น. โดยในปฏิบัติการครั้งนี้มีการจับกุมประธาน มูลนิธิ องค์กรทำความดี ซึ่งถือเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ต้องหาหลัก และ น.ส. ปนัดดา นายแบบและนักแสดงชื่อดัง ร่วมกันดำเนินคดีตามกฎหมาย

การควบคุมตัวดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากเจ้าพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม โดยประการที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทั้งยังมีความผิดฐานฟอกเงินจากการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด

Also readCIB ขยี้มังกรเทา รวบแก๊งจีนเทาเช่าบ้านตั้ง SIM box 642 เครื่อง

รายละเอียดข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

ประธานมูลนิธิองค์กรทำความดีถูกจับกุมด้วยหมายจับศาลอาญาที่ 6491/2569 ลงวันที่ 5 พ.ย. 69 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมทั้งส่วนหรือบางส่วน หรือเป็นเท็จ โดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 ประกอบมาตรา 83

นอกจากนี้ ยังมีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชกำหนดการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง

Advertisement

สำหรับ น.ส.ปนัดดา ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาที่ 6492/2569 ลงวันที่ 5 พ.ย. 69 โดยถูกกล่าวหาในฐานความผิดเดียวกันคือ ร่วมกันสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โดยไม่มีการระบุข้อหาฉ้อโกงประชาชนในตัวเธอโดยตรงแต่อยู่ในกระบวนการเดียวกัน

บรรยากาศการจับกุมและสารภาพผิด

ในระหว่างการควบคุมตัว น.ส.ปนัดดา หรือ บุ๋ม ปนัดดา สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลอ่อนและกางเกงขายาวสีดำ โดยมีสภาพใบหน้าดูอ่อนเพลียและอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนถึงความกดดันจากกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน

ก่อนถูกนำตัวส่งตัวไปยังเรือนจำหรือสถานที่ควบคุมตัว N.ส.ปนัดดาได้ยกมือไหว้ พร้อมน้ำตาคลอเบ้า และให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า ยอมรับความผิดทุกอย่างที่ตนเองได้กระทำลงไป และขอโทษประชาชนและทุก ๆ คนอีกครั้งที่ทำให้อดเสียใจ

การนำตัวฝากขังและขั้นตอนทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งตัวไปยังศาลอาญาเพื่อขอฝากขังครั้งแรก เนื่องจากกระบวนการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ การฝากขังครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ครบถ้วน

Advertisement

ด้าน น.ส.ปนัดดา ได้ระบุว่าตนเองได้ให้ถ้อยคำและตอบข้อเท็จจริงกับตำรวจไปทุกเรื่องแล้ว และหลังจากนี้ขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยจะรอการวินิจฉัยของศาลในการกำหนดระยะเวลาการฝากขังต่อไป

ผลกระทบและความคืบหน้าคดี

คดีนี้ถือเป็นคดีที่มีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การจับกุมผู้ต้องหาในระดับผู้นำองค์กรถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการคลี่คลายข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ยังคงดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคม และจะเร่งรัดสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อนส่งสำนวนฟ้องต่อศาลต่อไป ในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนจะถูกคุมขังจนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว

nnanews#64 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

CIB มูลนิธิ ปนัดดา ฉ้อโกง ฟอกเงิน ศาลอาญา บก.ปอศ.

More on Crime

See all

ตร.สอบสวนกลาง ร่วมใจประชาชนไทย ส่งความรักผ่าน 'CIB LOVE รวมใจบอกรักในหลวง'

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมใจกับประชาชนทั่วประเทศ สร้างประวัติศาสตร์ส่งความรักผ่านกิจกรรม 'CIB LOVE รวมใจบอกรักในหลวง' เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

nnanews

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextตร.สอบสวนกลาง ร่วมใจประชาชนไทย ส่งความรักผ่าน 'CIB LOVE รวมใจบอกรักในหลวง'