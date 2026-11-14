จับภาพวงจรปิด 2 ผู้ต้องสงสัยวางระเบิดสตูล พ.ต.อ.ทวีนำทีมพรรคประชาชาติติดตามคดีเร่งด่วน
พ.ต.อ.ทวีนำทีมพรรคประชาชาติลงพื้นที่สตูลติดตามคดีวางระเบิด หลังกล้องวงจรปิดจับภาพชายต้องสงสัย 2 คนได้ รัฐประณามความรุนแรงทำลายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัด
พ.ต.อ.ทวีน สอดส่อง หัวหน้า พรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ จังหวัดสตูล เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดร่วมกับทีมงานผู้บริหารพรรค โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า พร้อมทั้งเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่
เบาะแสจากกล้องวงจรปิดจับภาพชายต้องสงสัย 2 คน
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เปิดเผยว่า การติดตามตัวคนร้ายดำเนินไปอย่างคืบหน้าจากการวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่พบเบาะแสสำคัญเป็นชายฉกรรจ์จำนวน 2 คนที่มีการปกปิดใบหน้าอย่างมิดชิด โดยผู้ต้องหาทั้งสองใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางAlso read'เช็คดวงวันนี้' เลขเด็ด วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ลุ้นรวย! หวยงวดนี้
เส้นทางการเคลื่อนที่ของผู้ก่อเหตุแสดงให้เห็นว่า คนร้ายได้ใช้เส้นทางสายรองเพื่อหลบหลีกการตรวจจับและเข้ามายังพื้นที่เป้าหมาย ก่อนจะแยกกันนำวัตถุระเบิดไปซ่อนไว้ตามเสาไฟฟ้าในจุดต่างๆ เพื่อเตรียมการระเบิด
เหตุการณ์วางระเบิดเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาก่อนค่ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ก่อเหตุประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงในการถูกจับกุมต่ำ หลังจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีโดยใช้เส้นทางสายหลักมุ่งหน้าลงไปทางจังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีกลับไปซุ่มซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง
พ.ต.อ.ทวีนประณามความรุนแรงทำลายภาพลักษณ์
พ.ต.อ.ทวีนได้ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่โดยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ว่า จังหวัดสตูลมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่สันติภาพและไม่มีความไม่สงบ เมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงอยากขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้เร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อทำให้ความจริงปรากฏโดยเร็วที่สุด
หัวหน้าพรรคประชาชาติได้ประณามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยระบุว่าหากเป็นฝีมือของผู้ก่อความไม่สงบ การกระทำนี้ไม่ได้ทำลายเพียงจุดที่เกิดเหตุเท่านั้น แต่ยังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย
พ.ต.อ.ทวีนระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐต้องหันมาแก้ปัญหาที่รากเหง้าโดยด่วน เพราะผู้ก่อเหตุอาจมีวิธีการคิดที่จะกดดันรัฐเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบกำลังจะขยายความรุนแรงออกไปนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
พ.ต.อ.ทวีนเน้นย้ำถึงผลกระทบในวงกว้างว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวโดยตรงเนื่องจากความปลอดภัยคือความต้องการสูงสุดของนักท่องเที่ยว หากพื้นที่ใดไม่ปลอดภัย นักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางทันที
สิ่งที่จะตามมาคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระทบไปถึงประชาชนคนหาเช้ากินค่ำอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพารายได้จากภาคบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
ความคืบหน้าการจับกุมและมาตรการของรัฐ
สำหรับการติดตามตัวคนร้าย พ.ต.อ.ทวีนเชื่อมั่นว่าด้วยเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ ตำรวจน่าจะจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ภายในไม่ช้า
แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าการจับกุมคือต้องสืบสวนให้ลึกไปถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจที่แท้จริง โดยรัฐต้องมีมาตรการป้องกันและทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นความหวาดวิตก และพรรคประชาชาติจะเข้ามาร่วมช่วยคลี่คลายสถานการณ์และผลักดันให้เกิดความกระจ่างขึ้นด้วย
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