จับตา 'ปุ๋ยคอกปลอม' ปนเปื้อนสารพิษคุกคามเกษตรกรและห่วงโซ่อาหารทั่วประเทศ
นักการเมืองและกระทรวงมหาดไทยเตือนภัย 'ปุ๋ยคอกปลอม' ปนสารตะกั่วปรอท หลอกขายเกษตรกร สร้างวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เตือนพบโรงงานผิดกฎหมายกว่า 114 แห่ง
นาย บุญรวี ยมจินดา สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมใจไทย ออกมาเปิดเผยข้อมูลอันน่าตกใจเกี่ยวกับขบวนการแปรรูป "ขยะพิษ" ในภาคตะวันออกให้กลายเป็น "ปุ๋ยคอก" เพื่อหลอกขายให้เกษตรกร โดยระบุว่าเป็นอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่อำมหิตและสร้างความเสี่ยง "ซวยสองเด้ง" ให้แก่สังคม ในขณะที่กลุ่มทุนเทาสามารถได้กำไรสองเด้งทั้งจากค่าจ้างกำจัดขยะและการขายปุ๋ยปลอม
กลลวงแปรรูปขยะพิษเป็นปุ๋ยอันตราย
ขบวนการผิดกฎหมายดังกล่าวมีวิธีการดำเนินงานที่ซับซ้อนและน่ากลัว โดยการนำขยะพิษอันตรายมาบดให้ละเอียด แล้วผสมคลุกเคล้ากับขี้ไก่ แกลบ และวัสดุอื่นๆ เพื่อปลอมแปลงเป็น "ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก" อ้างว่าช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต นายบุญรวี ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมนี้ถือเป็นรูปแบบการฟอกขยะพิษให้กลายเป็น "ปุ๋ยมรณะ" โดยกลุ่มทุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย แต่ยังสร้างรายได้จากการหลอกลวงเกษตรกรอีกด้วยAlso readแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เสี่ยงถูกตัดแต้มคดีละเมิดกฎการเงิน 114 ข้อหา
เมื่อเกษตรกรนำปุ๋ยดังกล่าวไปหว่านลงในนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย เท่ากับเป็นการฝังระเบิดเวลาไว้ในห่วงโซ่อาหาร เพราะในปุ๋ยปลอมเหล่านี้มีสารพิษร้ายแรงปนเปื้อนอยู่ เช่น สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และสารหนู ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่พืชผลและสะสมในร่างกายมนุษย์เมื่อรับประทานเข้าสู่ระบบ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและเสียชีวิตผ่อนส่งในระยะยาว
เตือนภัยโรงงานเถื่อนกว่า 114 แห่งกระทำผิดกฎหมาย
ด้านความคืบหน้าในการตรวจสอบพื้นที่ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยข้อมูลจากการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบบริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลและหลอมโลหะ โดยระบุว่าจากการตรวจสอบโรงงานทั้งหมด 160 แห่ง พบว่ามีความผิดปกติและกระทำผิดกฎหมายถึง 114 แห่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและกำหนดกรอบเวลาการทำงานอย่างเร่งด่วน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงและกังวลต่อสถานการณ์อย่างหนัก การตรวจสอบพบว่าโรงงานบางแห่งอาจตั้งอยู่ภายในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดินเร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิที่กรมที่ดินรับรอง รวมถึงผู้ที่ออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือไม่
กรณีของบริษัท เอ็มวาย เมทัล จำกัด และอีกหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้นอมินีจีนในการดำเนินกิจการนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่ามีการตรวจพบความผิดปกติกรณีการโอนหุ้นของคนไทยออกจากบริษัท เนื่องจากเกรงว่าดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแทน แต่ไม่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากทุกการเคลื่อนไหวมีร่องรอยข้อมูลทางดิจิทัล (Digital Footprint) ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจน ขณะนี้ดำเนินการจำหน่ายที่ดินแล้ว 4 โรงงาน และอีกเกือบ 10 บริษัท เชื่อว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินกิจการโดยให้คนไทยร่วมถือหุ้น
ข้อเสนอเร่งด่วนหยุดยั้งวิกฤตสิ่งแวดล้อม
นายบุญรวี ยมจินดา เสนอให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงมาเป็นเจ้าภาพหลักและประกาศให้การแก้ไขปัญหานี้เป็น "วาระแห่งชาติ" พร้อมยื่นข้อเสนอเร่งด่วน 3 ข้อต่อรัฐบาล ข้อแรก คือต้องมี "ใบเกิดปุ๋ยคอก" โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎเหล็กบังคับให้ผู้ค้าปุ๋ยคอกและดินถมรายใหญ่ทุกราย ต้องแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างชัดเจน หากตรวจพบว่ามีการนำกากอุตสาหกรรมมาผสมขาย ต้องดำเนินคดีจำคุกและใช้มาตรการยึดทรัพย์ทันที
ข้อที่สอง คือการส่ง "หน่วยตรวจพิษเคลื่อนที่" ปูพรมเชิงรุกเข้าไปตรวจสอบดินและผลผลิตในพื้นที่เสี่ยงทันที โดยไม่ต้องรอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วค่อยตรวจ เพื่อเร่งคัดแยกพืชผลที่ปลอดภัยออกจากพืชผลที่ปนเปื้อนสารพิษก่อนหลุดสู่ตลาดผู้บริโภค ข้อที่สาม คือการจับตาโครงการความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง วงเงิน 13.5 ล้านบาท ต้องไม่ใช่แค่การอบรมบนกระดาษ แต่ต้องเปิดให้สภาฯ และประชาชนร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างต้นแบบโรงงานกำจัดขยะพิษในประเทศให้สิ้นซาก
ความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ปล่อยให้ลุกลาม
แม้ที่ผ่านมาภาครัฐและกรมศุลกากรจะโชว์ตัวเลขการตรวจยึดขยะพิษนำเข้าได้กว่า 20.5 ล้านกิโลกรัม และจับกุมโรงงานเถื่อนได้ 375 แห่ง แต่ นายบุญรวี ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น เพราะขณะนี้ปุ๋ยมรณะได้หลุดรอดออกไปแพร่ระบาดในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วกว่า 10 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
การที่ปัญหานี้ลุกลามจนกลายเป็นดอกเห็ดทั่วภาคตะวันออกและทั่วประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวและการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยของ นายอนุทิน ที่รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงกรมศุลกากร ที่ไม่เข้มงวดเพียงพอในการควบคุมตู้คอนเทนเนอร์สารพิษที่เข้ามาในประเทศไทย หากรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังและสาวถึงต้นตอปัญหา ซึ่งเชื่อว่าสามารถสืบเสาะได้ไม่ยากหากไม่ลูบหน้าปะจมูกแบบเดิมๆ ชาวบ้านก็จะหมดความศรัทธาต่อระบบราชการและจะเผชิญกับภัยพิบัตินี้ต่อไป
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