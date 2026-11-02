จับตา 'จิว' ทายาททองโอ้วไท้ ซัดทอง 4 บาท แหกตาตำรวจสุรินทร์
ตำรวจสุรินทร์จับกุม 'นายฤทธิชัย' หรือ 'จิว' หลังลักทรัพย์ทองโอ้วไท้ มูลค่า 256,000 บาท 用时 3 ชั่วโมงแกะรอยพบรถและทองที่ซ่อน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 11.50 น. เกิดเหตุ โจรกรรมทรัพย์ ครั้งสำคัญภายใน ร้านทองโอ้วไท้ ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อชายปริศนาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกหลวงเจ้าของร้านเพื่อดำเนินการก่อเหตุสำเร็จ โดยไม่ใช้ความรุนแรงแต่ใช้เทคนิคการรีดข่าวและฉกฉวยโอกาสช่วงที่เจ้าของร้านกำลังช่วยเลือกสินค้า
เหตุการณ์โจรกรรมในร้านทองโอ้วไท้
ผู้ก่อเหตุมีรูปร่างสูง อายุประมาณไม่เกิน 25 ปีในขณะนั้น สวมเสื้อสีดำแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีดำ รองเท้าวิ่ง และถุงเท้าสีดำ ได้เดินเข้ามาในร้านเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกเข้ามาเพื่อสอบถามราคาซื้อทองแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นและเดินออกไป ช่วงเวลาไม่ห่างกันเท่าไรนัก ชายคนดังกล่าวเดินกลับมาครั้งที่สอง โดยอ้างเหตุผลว่าจะขอดูทองที่มีน้ำหนัก 2 บาท เพื่อเลือกลายและถ่ายรูปแบบให้แฟนดูก่อนว่าจะเลือกลายแบบไหนAlso readสหรัฐฯ เพิ่มงาน 256,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ส่งผลต่อ Bitcoin อย่างไร?
ด้าน นายยงเกียรติ วราจิติชัย อายุ 55 ปี เจ้าของร้านทองโอ้วไท้ ได้ให้ความร่วมมือเลือกสร้อยคอรูปพรรณขนาดเส้นละ 2 บาท จำนวน 2 เส้น ให้ผู้ก่อเหตุดูเพื่อความพึงพอใจ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปลวงตา แล้วฉวยโอกาสคว้าสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือวิ่งออกจากร้านอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเผชิญหน้าหรือใช้ความรุนแรงใดๆ ต่อเจ้าของร้าน
รถโตโยต้า ยาริส และรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญหาย
ตำรวจชุดสืบสวน สายตรวจ 191 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ได้ระดมกำลังติดตามล่าตัวผู้ต้องหาโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดและเส้นทางที่คาดว่าการก่อเหตุจะใช้เป็นเส้นทางการหลบหนี โดยทรัพย์สินที่หายไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ คือสร้อยข้อมือทองคำหนัก 2 บาท มีมูลค่า 128,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มีมูลค่า 128,000 บาท รวมความเสียหายมูลค่า 256,000 บาท
พ.ต.ท.สุรวัด ชมชื่อ รอง สว(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ ได้ทำการสอบปากคำเจ้าของร้านทันที พร้อมทั้งประสานงานกับชุดสืบสวนเพื่อติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลังจากเกิดเหตุไม่นาน เจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับยานพาหนะและเส้นทางการหลบหนีที่ชัดเจนขึ้น
การจับกุมนายฤทธิชัยและแรงจูงใจในการก่อเหตุ
สุดท้ายเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ที่ สภ.เมืองสุรินทร์ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทรเยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้นำทีมชุดสืบสวน สภ.เมืองสุรินทร์ ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.วัชรพงษ์ พวงบุตร รอง ผกก.สืบสวน พร้อมด้วยสารวัตรสืบสวนและชุดสืบสวนแกะรอยเส้นทางหลบหนีอย่างรวดเร็ว จนสามารถพบรถที่ใช้ก่อเหตุได้สำเร็จ
ยานพาหนะที่พบคือรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียน 5 ขว 4011 กรุงเทพมหานคร ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านหลังหนึ่ง หมู่ที่ 14 บ้านทะนงไทยใหญ่ ตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เวลาในการจับกุมเพียง 3 ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุ
ประวัติผู้ต้องหานายฤทธิชัยและของกลางที่ค้นพบ
ผู้ถูกจับกุมคือนายฤทธิชัย หรือ จิว อายุ 21 ปี ได้ให้การรับสารภาพว่าเคยเป็นเทรนเนอร์บาร์ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 ปี เพิ่งกลับเข้ามาในประเทศไทยและกำลังเล่นเทรดหุ้นจนขาดทุน จึงหาเงินกู้ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจขับรถเข้ามาในเมืองสุรินทร์ เมื่อเห็นร้านทองเปิดทำการจึงลงมือหวังนำทองไปขายเพื่อชดเชยความขาดทุน
เจ้าหน้าที่สามารถคืนของกลางได้สำเร็จ ได้แก่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท และสร้อยข้อมือทองคำหนัก 2 บาท รวมทองคำทั้งหมด 4 บาท ซึ่งผู้ก่อเหตุซ่อนไว้ในดินสวนหลังบ้าน โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส พร้อมด้วยเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใช้ในการก่อเหตุ
การนำตัวทำแผนและปฏิกิริยาของประชาชนต่อกรณีนี้
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาร่วมทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาเฝ้ามองเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความเป็นห่วงต่อความผิดในลักษณะนี้ โดยเจ้าของร้านทองและประธานชมรมร้านทองได้ออกมาชื่นชมการทำงานของตำรวจที่รวดเร็วและสามารถนำทรัพย์สินคืนมาได้
ความสำเร็จในการจับกุมในครั้งนี้ ถือเป็นความหวังดีและความพึ่งได้ของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยตำรวจในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รองผู้บังคับการฯ ร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมสถานการณ์และนำผู้ต้องหารวมทั้งของกลางส่งต่อกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างเรียบร้อย
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