จับตัว 'อาจารย์ทอง' หมอดูเมียนมา เปิดสำนักดูดวงสักระยัน ตลาดคลองแค
ฝ่ายปกครองอำเภอกระทุ่มแบนบุกตรวจค้นสำนักดูดวงและสักระยันกลางตลาดคลองแค จับกุมนายอาจารยทองพร้อมอุปกรณ์ทำคุณไสย ยึดตัวฐานทำงานผิดกฎหมาย
ฝ่ายปกครอง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นำกำลังพลลงมือปฏิบัติภารกิจสำคัญในการตรวจค้นและจับกุมบุคคลชาวต่างชาติที่ลักลอบประกอบวิชาชีพต้องห้าม โดยมุ่งเป้าไปที่สำนักดูดวงและสถานที่สักระยันที่ซ่อนตัวอยู่ภายในพื้นที่ ตลาดคลองแค อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการร้องเรียนว่ามีการให้บริการดูดวงและทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
รายละเอียดการจับกุมและของกลาง
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนว่า มีชายชาวเมียนมาเปิดสำนักดูดวงและให้บริการสักระยันบริเวณตลาดคลองแค อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายพिरุณโรจน นาคดนตรี นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้สั่งการให้ นายจตุนันท จอมทัน ปลัดอำเภอ และ นาย ศักดาพจน จันทรภิวัฒน์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันทีAlso readJAS-MONOMAX ชวนเชียร์ ปืนใหญ่ชนฮัลล์- หงส์บุกพาเลซ 7-8 พ.ย. นี้
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงหน้าสำนักดูดวงของนายอาจารยทอง พบว่าชายต้องสงสัยสวมใส่เสื้อกล้ามและนุ่งโสร่ง มีรอยสักเต็มตัวภายในสำนัก เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและเข้าทำการตรวจสอบตรวจค้น โดยพบรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมา อุปกรณ์การทำคุณไสย แก้กรรม ผงมหาเสน่ห์ และเครื่องมือที่ใช้ในการสักระยันเป็นจำนวนมาก
จากการสอบถามเบื้องต้น นายอาจารยทองชาวเมียนมายอมรับสารภาพว่า ได้เปิดสำนักสักระยัน พร้อมรับดูดวงและแก้กรรมทำคุณไสยให้แก่ลูกค้าชาวเมียนมาเท่านั้น โดยไม่รับแก้กรรมให้แก่คนไทย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า การกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมาย นายอาจารยทองจึงถูกควบคุมตัวไว้ในฐานความผิดฐานทำงานนอกเหนือสิทธิ
ปฏิกิริยาและสถานการณ์ในตลาด
บรรยากาศในบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่ยุติการตรวจค้นภายในสำนัก นายอาจารยทองและของกลาง เมื่อเจ้าหน้าที่เดินออกมาจากหน้าสำนัก ร้านค้ารถเข็นที่จอดขายอยู่หน้าสำนักต่างแตกฮือและเข็นรถขายของออกไปคนละทิศละทางอย่างรีบเร่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบหรือจับกุมตามไปด้วย
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้อีกหนึ่งคน ซึ่งขณะนั้นกำลังขายไส้กรอกอีสานอยู่หน้าสำนักดูดวงของนายอาจารยทอง โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
กระบวนการทางกฎหมายและอนาคต
ทั้งนี้ นายพिरुणरोज्जन นาคดนตรี นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยรายละเอียดของการปฏิบัติภารกิจว่า เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์หลักคือการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
สำหรับกระบวนการทางกฎหมายต่อไป เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ได้แก่ นายอาจารยทอง และผู้ขายไส้กรอกที่ถูกจับกุมได้ในขณะนั้น ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และปิดตำนานการให้บริการของสำนักดูดวงชื่อดังแห่งนี้
เหตุการณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและอนุญาตประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข
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