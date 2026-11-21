จับทำแผนคดีฆาตกรรมสาวพม่า บุรีรัมย์ สารภาพบีบคอตาย
ตำรวจนำตัว ทินภัทร วัย 47 ปี ทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดีฆาตกรรมอำพราง นางสาวคำกิต ชาวพม่า ที่บุรีรัมย์ มีชาวบ้านรุมสาปแช่ง เหตุการณ์เกิดขึ้น 21 พ.ย.69
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัว นาย ทินภัทร อายุ 47 ปี สามีภรรยาชาวไทย ไปยังที่เกิดเหตุในอำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อ ทำแผน ประกอบคำรับสารภาพ กรณีการเสียชีวิตของ นางสาวคำกิต อายุ 19 ปี สัญชาติ เมียนมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเสียงด่าทอจากชาวบ้านที่หลั่งไหลเข้ามาดูเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมาก
ผู้ต้องหาคดีนี้แสดงความเสียใจและยกมือไหว้ขอโทษต่อครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาในการทำแผน ทว่าพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมที่เขาได้ออกมาสารภาพกลับสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนที่รับทราบข่าว โดยภรรยาของผู้ต้องหาได้ยืนร้องไห้ให้กำลังใจสามีตลอดกระบวนการนี้ แม้หลายคนจะมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะให้อภัยได้Also read‘ครูเล็ก ภัทราวดี’ ใช้ศิลปะสร้างโอกาส เปิดห้องเรียนชีวิตให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม
รายละเอียดการค้นพบศพและจุดเริ่มต้นคดี
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพบศพของ นางสาวคำกิต ถูกทิ้งไว้บริเวณพงหญ้าริมถนน ก่อนจะถึงองค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ สภาพศพมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจน และมีถุงพลาสติกคลุมทั้งศีรษะและเท้าเพื่ออำพรางศพ การค้นพบศพในลักษณะดังกล่าวทำให้ตำรวจเร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุอย่างรวดเร็ว
หลังจากตรวจสอบเบาะแสและติดตามตัวมาอย่างใกล้ชิด ตำรวจสามารถจับกุม นายทินภัทร อายุ 47 ปี ได้ที่แคมป์คนงานแห่งหนึ่งในอำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม การจับกุมครั้งนี้ทำให้ความลับของคดีแตกและนำไปสู่การสอบสวนละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการก่อเหตุที่แท้จริง
คำสารภาพและการลวงมาทำร้าย
ในช่วงแรกของการสอบสวน นายทินภัทร ได้ให้การรับสารภาพโดยยอมรับว่ามีความตั้งใจจะลวง นางสาวคำกิต มาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากเขาได้ติดตามดูโพสต์ประกาศหางานทำในไทย และมองเห็นเหยื่อเป็นเป้าหมาย การสารภาพครั้งนี้ทำให้เข้าใจ мотивация เบื้องต้นของอาชญากรที่กระทำต่อผู้บริสุทธิ์
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่ได้จบลงตรงการล่วงละเมิดเพราะ นางสาวคำกิต ได้ต่อสู้ต้านทานการกระทำดังกล่าวอย่างหนักแน่น การต่อสู้ของผู้เสียชีวิตทำให้ นายทินภัทร ตกอยู่ในสถานะที่สูญเสียการควบคุมอารมณ์และตัดสินใจใช้ความรุนแรงถึงชีวิต โดยเขาได้บีบคอผู้เสียจนขาดใจตายในที่สุด ขั้นตอนการบีบคอเป็นวิธีการที่ใช้กำจัดพยานและปิดปากเหยื่อเพื่อให้การกระทำของเขาไม่ถูกเปิดเผย
ปฏิกิริยาสังคมและบทสรุปของกระบวนการยุติธรรม
การทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ไม่ใช่เพียงขั้นตอนทางกฎหมายแต่ยังเป็นเวทีที่เปิดให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น ชาวบ้านต่างแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมของ นายทินภัทร โดยมีบางคนถึงกับสาปแช่งให้เคราะห์กรรมตกแก่ผู้ก่อเหตุ
แม้ นายทินภัทร จะพยายามขอโทษญาติและผู้ได้รับทราบข่าวตลอดการทำแผน แต่เสียงสะท้อนจากสังคมยังคงรุนแรง โดยเฉพาะต่อความไม่เมตตาต่อเหยื่อที่แม้จะไม่ถือสัญชาติไทยก็ตาม บทบาทของภรรยาที่ยืนร้องไห้ให้กำลังใจสามีในยามที่ครอบครัวและสังคมกำลังประณาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเศร้าสลดในเหตุการณ์นี้
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