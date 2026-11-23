จับตาปทุมธานี! เสี่ยร้านแอร์ถูกลวงฆ่าเผาตายคารถ หลานเจ็บหนีตายชิง6แสน
ตำรวจปทุมธานีเร่งสืบคดีอาชญากรรมรุนแรง เหตุคนร้ายลวงนายสมศักดิ์ แอร์มือสอง ไปยิงและเผาเสียชีวิตคารถกระบะ พร้อมชิงเงินสด 6 แสนบาท และสร้อยทอง น้ำหนัก 5 บาท หลานชายบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดปทุมธานี แถลงผลการสืบสวนคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์รุนแรง ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 22.15 น. บริเวณซอยข้างสถานีโรงเก็บน้ำประปาส่วนภูมิภาค คลองแอน 7-8 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยคนร้ายได้ลวงตัว นายสมศักดิ์ หรือเสี่ยโต้ง อายุ 42 ปี เจ้าของร้านรับซื้อแอร์เก่า ไปยังจุดเกิดเหตุ จากนั้นทำการยิงและเผารถยนต์กระบะอีซูซุดีแมคซ์ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จนร่างผู้เสียชีวิตไหม้เกรียมภายในรถ พร้อมทั้งยึดทรัพย์เงินสดจำนวน 600,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท ก่อนหลบหนีไปได้อย่างน่าสงสัย
รายละเอียดเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์กลางดึก
นายศุภฤกษ์ อายุ 23 ปี ลูกน้องของผู้เสียชีวิต ให้การกับตำรวจว่า ผู้ตายมีอาชีพรับซื้อเครื่องปรับอากาศเก่าเพื่อนำมาแยกทองแดงขาย สำหรับในวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ออกไปพร้อมนายลันทพิท หรือหลานชาย อายุ 26 ปี ส่วนนายศุภฤกษ์อยู่ที่บ้าน ซึ่งต่อมาหลานชายได้โทรศัพท์ติดต่อมาแจ้งว่านายสมศักดิ์ถูกยิงเสียชีวิตและตนถูกยิงบาดเจ็บ จึงรีบวิ่งหนีไปหลบอยู่บริเวณบ่อพงหญ้า จากนั้นได้ส่งพิกัดสถานที่เกิดเหตุมาให้ เมื่อลูกน้องเดินทางมาถึงพบว่ารถยนต์กระบะกำลังถูกเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว จึงรีบเข้าช่วยเหลือหลานชายแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลธัญบุรีก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปทุมเวชAlso readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตพกพาเงินสดจำนวน 600,000 บาท ที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าสะพายคาดเอวสีดำ เพื่อเตรียมนำมาจ่ายค่าซื้อทองแดงและสายไฟ โดยทองแดงที่นัดซื้อมีน้ำหนักประมาณ 1.7 ตัน ที่ราคาตลาดกิโลกรัมละ 340 บาท ซึ่งตกลงซื้อขายกันมูลค่ากว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ผู้ตายยังสวมสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทติดตัวไปด้วย ซึ่งคาดว่าทรัพย์สินทั้งหมดน่าจะสูญหายไปหลังเกิดเหตุ โดยทั้งคู่มิได้พกพาอาวุธใด ๆ ติดตัวมาป้องกันตัวเลย
พยานให้คำให้การและเบาะแสจากภรรยา
นางปราณี อายุ 40 ปี ภรรยาของผู้เสียชีวิต ให้การว่า สามีมีอาชีพรับซื้อแอร์เก่า โดยก่อนหน้านี้มีคนติดต่อให้ไปซื้อทองแดงมาหลายวันแล้ว แต่สามียังไม่มีเวลาว่าง กระทั่งวันนี้จึงนัดหมายให้ไปรับของเวลาประมาณ 21.00 น. ซึ่งตนยังทักท้วงว่าทำไมต้องไปซื้อในช่วงกลางคืน แต่สามีตอบว่าเป็นของบริษัทญี่ปุ่นและอนุญาตให้เข้าไปในช่วงกลางคืนได้ สำหรับคนร้ายนั้นตนไม่รู้จักชื่อ เห็นในโทรศัพท์แฟนบันทึกชื่อไว้แค่ว่าช่างแอร์ เพราะปกติพวกช่างเขาจะติดต่อคุยกันเอง
ด้านนางปราณีระบุว่า ปกติแล้วถ้าเป็นช่วงมืดค่ำแฟนก็เคยออกไปรับซื้อของบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่างแอร์ที่รู้จักกันทั้งหมด ถ้าคนไม่รู้จักตนจะไม่ค่อยให้ออกไป ส่วนตนมีหน้าที่แค่รับรู้ว่าแฟนจะไปที่ไหนและเป็นคนเตรียมเงินจ่ายให้เท่านั้น และฝ่ายนั้นบอกไม่เอาเงินโอนจะเอาเงินสดเท่านั้น ขณะที่นายลันทพิทหลานชายผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส ถูกกระสุนทะลุเข้าปอดและอาการรุนแรง ซึ่งขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แนวทางการสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
พันตำรวจโทประมวล นวลงาม สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ ปฏิบัติหน้าที่ประจำพื้นที่เกิดเหตุ เปิดเผยว่า ตำรวจได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมเร่งสอบปากคำผู้รอดชีวิตและพยานแวดล้อม เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถของคนร้าย นอกจากนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองเสือและเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุ
พันตำรวจเอกหฤษฎ์ คำจุมพล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อคดีมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตคือ นายสมศักดิ์ หรือเสี่ยโต้นั้น หลังเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเบื้องต้นเสร็จสิ้น จึงมอบให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนซ่อมสร้าง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนขยายผลเพื่อตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime