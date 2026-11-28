จับตาเกาหลีใต้เว็บพนัน 6 ผู้ต้องหาไทยบางนา 500 ล้าน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยจับกุม 6 ชาวกว่ายงายฐานบริหารเว็บพนันข้ามชาติ ย่านบางนา เงินหมุนเวียนสูงถึง 500 ล้านบาทต่อเดือน ชี้เชื่อมโยงกับเว็บใหญ่ในเกาหลีใต้ 5 แพลตฟอร์ม
กองบัญชาการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญชาวเกาหลีใต้จำนวน 6 ราย ในย่าน บางนา กรุงเทพมหานคร หลังสืบสวนติดตามจับกุมมานานกว่า 3 เดือน กลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้เป็นแกนนำเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่เชื่อมโยงกับประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล USDT
กลไกการทำงานเครือข่ายพนันออนไลน์
พล.ต.ท.นพศิลป์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้รับประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ให้ติดตามผู้ต้องหารายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่จึงได้เดินหน้าสืบสวนและแกะรอยผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 3 เดือนAlso readเพลิงไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์วอด 500 ล็อก ผู้ค้ากว่า 100 ราย ร้องไห้ สูญเสียแทบหมดตัว
ในการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ย้ายฐานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้จะพยายามเปลี่ยนจุดซ่อนตัวหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงสามารถติดตามเบาะแสสำคัญได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นได้ย้ายเข้ามาเช่าบ้านหรูในย่านบางนา มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวสูงเกินกว่า 20 ล้านบาท
เมื่อชุดสืบสวนนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่พบชายชาวเกาหลีทั้ง 6 ราย กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มคอยสั่งการและควบคุมการดำเนินงานของเว็บพนันรวมถึงธุรกรรมทางการเงิน ผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT ในการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินแบบดั้งเดิม
ข้อมูลสถิติความเสียหายและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ถึง 5 เว็บไซต์ ซึ่งมียอดสมาชิกมากกว่า 200,000 รายและมีมูลค่าเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึงกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงขนาดและความรุนแรงของอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
เจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของบ้านพบว่า กลุ่มชาวเกาหลีดังกล่าวได้ติดต่อเช่าบ้านผ่านเอเจนซีในราคาเดือนละ 85,000 บาท และเพิ่งย้ายเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ก่อนที่จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามแกะรอยและเข้าจับกุมได้ในที่สุด
ปฏิกิริยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสอบสวน
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ได้แถลงขอขอบคุณ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยเป็นอย่างสูง ที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในประเทศเกาหลีใต้เป็นวงกว้าง
ทางการเกาหลีใต้ได้ยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในทุกมิติ โดยมองว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งและการประสานงานข้อมูลที่ทันท่วงที ทำให้สามารถตัดวงจรการกระทำความผิดได้ก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีออกไปได้
ผลกระทบระยะยาวและขั้นตอนการดำเนินคดี
พล.ต.ท.นพศิลป์ ได้ออกมากล่าวขอบคุณและชื่นชมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทุกนายที่ทุ่มเทสืบสวนแกะรอยตลอดระยะเวลา 3 เดือนจนนำไปสู่การทลายเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลในครั้งนี้ ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่เพียงมุ่งจับกุมผู้ต้องหา แต่ยังเดินหน้าตัดวงจรอาชญากรรมอย่าง徹底
ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังได้ยืนยันความร่วมมือกับตำรวจเกาหลีใต้ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในทุกมิติ และประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานปฏิบัติการหรือแหล่งกบดานของอาชญากรข้ามชาติ任何形式的กิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการเอื้ออ้อมสนับสนุนหรือหลบหนี impunty อีกต่อไป
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