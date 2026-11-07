จับตัวบุ๋ม ปนัดดา ภรรยาซุกเงินบริจาค 1,000 ล้านบาท ซื้อบ้านหรู
ตำรวจไทยบุกจับกุมนางสาวไทยปี 2000 และสามีฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน ยักยอกเงินบริจาคกว่า 1,000 ล้านบาทไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ lujo ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมไทยและสื่อฮ่องกง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับกุมนางสาวไทยปี 2000 วัย 50 ปี และสามีซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนสและนักธุรกิจ ในข้อหา ฉ้อโกงประชาชน และ ฟอกเงิน หลังมีหมายจับจากศาลอาญาสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินบริจาคมูลค่าสูง
รายละเอียดการจับกุมและข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวทั้งคู่อีกครั้งหลังจากที่ศาลอาญาออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางกฎหมายอันร้ายแรง โดยสามีได้เข้ามาส่งตัวต่อพนักงานสอบสวนในภายหลัง ส่วนคู่กรณีถูกจับกุมพร้อมกันที่บ้านพักภายในเมืองหลวง ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวลือเรื่องการทุจริตเงินบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ที่ใช้ข้ออ้างอันเป็นเท็จว่ามีการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์Also readเปิดผลรางวัลโนเบลปี 2026: 10 ผู้ชนะจาก 7 ประเทศใน 5 สาขา
กระบวนการเงินบริจาคและพฤติการณ์ผิดกฎหมาย
พนักงานสอบสวนตั้งข้อสงสัยว่า เงินบริจาคเพื่อการทำบุญมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหลั่งไหลมาจากทั้งประชาชนทั่วไปและดาราชื่อดัง ถูกยักยอกถ่ายเทเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนบุคคลของทั้งคู่เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายแห่งรวมถึงพูลวิลลาในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินบริจาคที่มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อหาความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ปฏิกิริยาสาธารณะและผลกระทบทางสังคม
กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของการกุศลในประเทศไทย ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการสร้างบุญกุศลและเป็นช่องทางเสริมความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สื่อมวลชนฮ่องกงได้ตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมที่ยกย่องบุคคลดังว่าเป็นผู้มีบุญคุณ โดยชี้ให้เห็นว่ามีการใช้อิทธิพลทางการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและแสวงหารายได้
ปม争议เรื่องที่พักพิงและกระแสตีกลับจากสื่อฮ่องกง
ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์เช่น น้ำดื่ม สบู่ และเสื้อผ้า ถูกทิ้งไว้ในโกดังแทนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสาธารณชนอย่างมาก ส่วนสื่อฮ่องกงยังได้เผยแพร่วิจารณ์จากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวกัมพูชาที่วิจารณ์เรื่องการใช้น้ำดื่มในกัมพูชาและการรับบริจาคเงินจำนวนมากในช่วงความขัดแย้งชายแดนที่ผ่านมา
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