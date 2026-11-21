จับชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ระยอง ผยองตำรวจว่ากระจอก
ตำรวจ ตม.3 จับตัวชายชาวอินเดียสัญชาติอินเดียนักปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่ระยอง หลังผยองท้าทายเจ้าหน้าที่และหลบหนีเกิน 1,047 วัน ในคดีทวงหนี้ผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาค 3 นำโดย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 และ พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รองผู้กำกับสืบสวน บก. ตม.3 ได้ดำเนินการจับกุมชายชาวอินเดียสัญชาติอินเดียชื่อ MR.Yadav อายุ 39 ปี ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าและอยู่เกินกำหนดอนุญาต โดยชายรายนี้ถูกเปิดเผยว่ามีการดำเนินการปล่อย เงินกู้นอกระบบ และมีการทวงหนี้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ระยอง การจับกุมนี้เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ที่เร่งสืบสวนเพื่อปราบปรามแก๊งทวงหนี้ที่อาศัยสถานะหลบหนีการตรวจตราของเจ้าหน้าที่
การจับกุมชายอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ระยอง
การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างหนักแน่นของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ที่ติดตามพฤติกรรมของแก๊งทวงหนี้เงินกู้นอกระบบซึ่งอ้างว่ามีเครือข่ายสนับสนุนในระดับสูง จนนำมาสู่การขยายผลจับกุม MR.Yadav ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและขอตรวจหนังสือเดินทาง ชายชาวอินเดียไม่สามารถแสดงเอกสารเดินทางที่ถูกต้องได้ จึงนำไปสู่การตรวจสอบในระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพบข้อมูลการหลบหนีที่ชัดเจนAlso readตำรวจภูธรภาค 3 สั่งเด้งรองผู้การอุบลฯ บกพร่องระงับเหตุล่าช้า
ผลจากการตรวจสอบระบบพบว่า MR.Yadav ได้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยครั้งสุดท้ายผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเป็นเวลา 30 วัน แต่ได้กระทำผิดกฎหมายโดยการไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและหลบเลี่ยงการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่จนทำให้สถานะการอนุญาตสิ้นสุดลงเป็นระยะเวลาถึง 1,047 วัน การกระทำนี้ถือเป็นความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของไทยอย่างร้ายแรง
พฤติกรรมท้าทายและผยองต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ดึงความสนใจของตำรวจและนำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้อคือพฤติกรรมอันธพาลและคำพูดที่ท้าทายอำนาจรัฐของชายชาวอินเดียรายนี้ ซึ่งเคยอ้างกับเจ้าหน้าที่ในช่วงแรกของการติดตามสืบสวนว่า "ถ้าเป็นแค่สารวัตร ไม่ต้องมาจับ กระจอก" คำพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและการประมาทเลินเล่อของตัวการปล่อยเงินกู้นอกระบบกลุ่มนี้ ที่คิดว่าการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือการหลีกเลี่ยงการจับกุมจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายโดยไม่ได้รับบทเรียนทางกฎหมาย
พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดกระแสความวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการถูกทวงหนี้โดยบุคคลที่สถานะทางกฎหมายไม่ถูกต้องและไม่มีมารยาท รวมถึงการที่แก๊งเหล่านี้อ้างว่ามีลูกพี่ใหญ่หนุนหลัง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้ในกลุ่มขบวนการทวงหนี้ผิดกฎหมายเพื่อข่มขู่ลูกหนี้ไม่ให้ต่อสู้ทางกฎหมายหรือแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เพียงความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเข้าเมืองเท่านั้น แต่ยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดการทวงหนี้อย่างรุนแรงอีกหลายมาตรา
รายละเอียดทางกฎหมายและข้อกล่าวหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อ MR.Yadav ว่าเป็นคนต่างd้าวที่เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ซึ่งเป็นความผิดฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอยู่เกินกำหนด visa เนื่องจากมีการหลบหนีการตรวจสอบและรายงานตัวมานานกว่า 2 ปีครึ่ง การให้การรับสารภาพของ MR.Yadav ในเบื้องต้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวน ในการเตรียมเอกสารเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทางหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวน
นอกจากข้อหาทางอาญาเรื่องการเข้าเมืองแล้ว การสืบสวนยังมุ่งเน้นไปยังพฤติการณ์ของการปล่อยเงินกู้นอกระบบและการทวงหนี้ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ตำรวจได้ชี้แจงว่า การอ้างว่ามีเครือข่ายใหญ่หรือมีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวในการหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมายได้ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับตัวการหลักและผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเด็ดขาดตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
การควบคุมตัวและขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึกหลักฐานและจับกุม MR.Yadav ที่จังหวัดระยองแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง เพื่อขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายการปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนในแก๊งทวงหนี้กลุ่มนี้ โดยหวังว่าจะสามารถสลายเครือข่ายและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายดังกล่าวได้ทั้งหมด การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของหน่วยงานตำรวจที่สอดประสานกันระหว่าง บก.ตม.3 และ สภ.เมืองระยอง ในการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดทั้งเรื่องสถานะและการกระทำผิดทางอาญา
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