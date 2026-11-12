จับชายเมียนมาขโมยทองภรรยาขายพนันออนไลน์ เหลือเงินในบัญชี 3 หมื่น
ตำรวจเขาย้อยจับชายเมียนมาวัย 44 ปี ลักทองภรรยาและญาติมูลค่ากว่า 1 ล้านนำไปขายพนันสลอตออนไลน์ เหลือเงินในบัญชีเพียง 3 หมื่นบาท
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี นำกำลังเข้าจับกุม นายคยอ อายุ 44 ปี สัญชาติเมียนมา ผู้ต้องหาในคดีขโมย ทองรูปพรรณ ของภรรยาและญาติเพื่อนำไปขายจนหมดสิ้น โดยมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีธนาคารเพียง 30,000 บาทกว่าๆ เท่านั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.57 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2569 ร้อยตำรวจโทวรรณฉัตร จันทร์ชุม รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย รับแจ้งเหตุเกิดเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านเช่าซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ในตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านแบ่งห้องให้เช่าพักอาศัยสำหรับแรงงานชาวเมียนมา 5 คนAlso read'ธนกร' ส่ายหัว ! ติง 'โรม' อย่าอ้างนิติสงคราม หลังปปช.จ่อฟัน 'คดีอดีต44สส.ก้าวไกล' ใกล้ช่วงอภิปรายฯ
รายละเอียดมูลค่าความเสียหายและขั้นตอนการสืบสวน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทรัพย์สินถูกขโมยไปจำนวน 19 รายการ ประกอบด้วยทองคำรูปพรรณหลากหลายชิ้นและเงินสดรวมกัน โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,088,000 บาท หลังจากได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พลตำรวจเอกนิยม สุ่ยวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย สั่งการให้พลตำรวจโทพรม แก้วพราวตา รองผู้กำกับการสายสืบและป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย นำชุดสืบสวนเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ โดยเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูง
ชุดสืบสวนสามารถลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบเบาะแสสำคัญว่า นายคยอ ซึ่งเป็นสามีของหนึ่งในผู้เสียหาย มีพฤติการณ์นำทองคำรูปพรรณไปขายให้กับร้านทองในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี และร้านทองในพื้นที่พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
การประสานงานร้านทองและหมายจับ
เจ้าหน้าที่ยืนประสานงานกับร้านทองที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเอกสารการรับซื้อและรูปภาพตำหนิรูปพรรณของทองคำที่ขายไป ก่อนนําสินเชื่อมาให้ผู้เสียหายตรวจสอบ ซึ่งผู้เสียหายได้ยืนยันว่าเป็นทองคำของตนที่สูญหายไปจริงๆ
หลังจากยืนยันหลักฐานเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรี ออกหมายจับผู้ต้องหา ตามหมายจับที่ 507/2569 ในข้อหาลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริตในเคหสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดขวางสำหรับคุ้มครองบุคคล หรือรับของโจร
การจับกุมผู้ต้องหาและ confessed
ล่าสุดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย สามารถติดตามจับกุมตัวนายเอจอ มอง ผู้ต้องหาตามหมายจับได้สำเร็จ โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุขโมยทองคำรูปพรรณของภรรยาและญาติจริง
ผู้ต้องหากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากขโมยทองคำไปได้นำไปขายตามร้านทองต่างๆ แล้วนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันสล็อตออนไลน์ จนเงินหมดไปเกือบเกลี้ยง เหลือเงินในบัญชีธนาคารเพียง 30,000 กว่าบาท
ผลกระทบทางการเงินและพฤติกรรมการพนัน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบหลักฐานเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ โดยมีรายการเงินที่เสียไปจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาที่รับสารภาพว่าหมดเงินไปกับเกมดังกล่าว
ผู้ต้องหายังได้เปิดเผยพฤติกรรมการเก็บงำความผิด โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้แอบลักทองรูปพรรณและทรัพย์สินของภรรยาและญาติเพื่อนำไปขายเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้จากการพนันออนไลน์ที่ก่อหนี้สินไว้
มุมมองของผู้เสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน ภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมด้วยผู้เสียหายรายอื่น ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยภรรยาเปิดเผยด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งว่า ทองคำที่ถูกขโมยไปมีน้ำหนักประมาณ 7 บาท
เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าสามีของตนเองจะเป็นผู้ก่อเหตุเสียเอง แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่พังทลายลงภายในครอบครัวและชุมชนแรงงานซึ่งพักอาศัยร่วมกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งสอบสวนขยายผลและตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่ถูกนำไปขายเพิ่มเติมต่อไป เพื่อฟื้นฟูความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายให้มากที่สุด
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