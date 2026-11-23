จับชายเมียนมาหั่นศพเมียโรงงานลาดพร้าว อ้างเรื่องหึงหวง
ตำรวจจับกุมนักโทษชาวเมียนมาอายุ 21 ปี และภรรยา ข้อหาคดีฆาตกรรมและทำลายศพในหอพักย่านลาดพร้าว หลังจากพบศพถูกหั่นเป็น 4 ส่วน ใส่กระสอบโยนทิ้งป่า ขยายผลพบคราบเลือดและหลักฐานสำคัญในห้องพัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล นำโดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลงพื้นที่สืบสวนคดีฆาตกรรมอย่างโหดร้ายกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 หลังมีการพบชิ้นส่วนอวัยวะของผู้หญิงถูกหั่นแยกเป็น 4 ชิ้น ใส่ในกระสอบปุ๋ยและนำไปโยนทิ้งไว้ที่ป่าข้างทางในซอย ย่านลาดพร้าว โดยทีมสืบสวนสอบสวนได้เร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้นเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงของคดีนี้
ขยายผลจับคนร้ายชาวเมียนมา
จากการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยหลักได้ทันทีว่าคือชายชาวเมียนมา อายุ 21 ปี ซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานผลิตขนมปังแห่งหนึ่ง ในคืนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ได้ปรากฏตัวแบกถุงปุ๋ยขนาดใหญ่น้ำหนักพะรุงพะรังออกมาจากหอพักในช่วงเวลากลางคืน ก่อนจะหายตัวไปพร้อมกับภรรยาที่เป็นชาวเมียนมาและทำงานโรงงานเดียวกันAlso readประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน 22 ต.ค.67
พบคราบเลือดในห้องพักคนร้าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำทีมโดย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน บช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าค้นห้องพักชั้น 3 ภายในซอยที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทำให้พบคราบเลือดจำนวนมหาศาลกระจายอยู่ภายในห้องนอน ซึ่งเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าคู่นี้ร่วมกันทำร้ายร่างกายและหั่นศพภายในห้องพักก่อนจะพากันหลบหนีไป
แรงจูงใจจากความหึงหวง
แม้ชื่อของผู้เสียชีวิตยังคงไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหยื่อเป็นชาวเมียนมาที่มีอายุไล่เลี่ยกับสามีผู้ก่อเหตุ โดยจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของการฆ่าและตัดศพน่าที่จะเกิดจากความหึงหวงในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักทั้งสองคน ซึ่งแตกต่างจากข่าวลือก่อนหน้าที่ระบุว่าชายในคลิปวิดีโอเป็นเพียงคนเก็บของเก่าที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเหตุฆาตกรรมครั้งนี้
หลักฐานภาพกล้องวงจรปิดชัดเจน
หลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างคนร้ายกับเหยื่อคือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ต้องสงสัยขณะนำร่างผู้เสียชีวิตใส่ในกระสอบ ถุงดังกล่าวถูกพันด้วยผ้าห่มแน่นหนาเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน ก่อนที่คนร้ายจะแบกไปทิ้งบริเวณกองขยะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากหอพัก โดยช่วงเวลาที่เกิดเหตุตรงกับเวลา 22:44 น. ของคืนนั้น
แผนการติดตามจับกุมตัว
หลังจากทิ้งศพแล้ว คนร้ายได้เดินออกจากปากซอยโดยยังสวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้นลายสีขาวชุดเดิมที่ปรากฏในวิดีโอ ซึ่งทีมติดตามกำลังเร่งดำเนินการขยายผลเพื่อจับกุมตัวสามีและภรรยาคดีนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime