จับชายไทยที่สะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย หมายจับศาลอาญากรุงเทพ
เจ้าหน้าที่จับกุมชายไทยอายุ 28 ปี ณ ด่านเชียงของ หลังตรวจสอบพบเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ข้อหาฉ้อโกงประชาชนและเปิดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ด่านตรวจคนเข้าเมือง เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับตำรวจประจำจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ ได้ดำเนินการจับกุมชายชาวไทยคนหนึ่งวัย 28 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเอกสารและประวัติการเดินทางอย่างละเอียด จนพบว่าบุคคลดังกล่าวมีชื่อปรากฏอยู่ในหมายจับของ ศาลอาญามีนบุรี กรุงเทพฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางการเงินและคอมพิวเตอร์
การจับกุมที่จุดผ่านแดนถาวร
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ชายต้องหาวัย 28 ปีรายนี้ กำลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางข้ามพรมแดนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้เข้าควบคุมตัวและแสดงหมายจับให้เจ้าตัวทราบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายAlso readหลอนเต็มสวน ชวนแต่งผี ต้อนรับฮาโลวีน เที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับส่วนลดเข้าชม
การจับกุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อสกัดกั้นเส้นทางการหลบหนีของบุคคลที่ต้องหาที่พยายามข้ามไปต่างประเทศ โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดเชียงรายซึ่งมีจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นช่องทางหลักในการออกนอกประเทศ
รายละเอียดหมายจับศาลอาญามีนบุรี
ชายผู้ถูกจับกุมเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี เลขที่ จ.1849/2569 ซึ่งศาลมีคำสั่งออกไว้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ข้อหาหลักที่ปรากฏในหมายจับคือ การเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และการเป็นผู้สนับสนุนให้มีการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
นอกจากข้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเท็จแล้ว ชายรายนี้ยังถูกกล่าวหาในข้อหาเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยรู้หรือควรทราบว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่น ๆ การกระทำเช่นนี้เป็นส่วนสำคัญของกลไกที่ใช้ในการฟอกเงินหรือรองรับเงินจากผลการฉ้อโกง
หมายจับดังกล่าวระบุชัดเจนว่า การกระทำของชายรายนี้มีส่วนเชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ช่องโหว่ทางเทคโนโลยีและการใช้บัญชีธนาคารของบุคคลที่สามเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับผู้เสียหายจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา
การส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากควบคุมตัวไว้ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุมอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางการตำรวจ จากนั้นได้ขนส่งชายผู้ต้องหามาส่งให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การส่งตัวในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย สน.มีนบุรี จะทำการสอบปากคำและขยายผลหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงชายผู้ต้องหากับคดีฉ้อโกงประชาชนและเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ยังคงหลบหนีอยู่
กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามแนวชายแดน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันไม่ให้นักเลงออนไลน์หรือผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินไปได้โดยสมบูรณ์
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